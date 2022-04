Víctimas propiciatorias en el altar de la estadística.

Hace años que un organismo del Estado, en concreto la dirección general de Tráfico (DGT), tuvo la valentía, o el atrevimiento, de romper uno de los estúpidos tópicos con que los aficionados al marketing adornan sus cenas de amigos en fin de semana: que no hay que hacer publicidad negativa porque la gente rechaza los anuncios y dejan de ser efectivos. Estos amateurs del marketing confunden el tocino con la velocidad. Una cosa es que una marca comercial tienda a eludir los frenos que impiden a la gente comprar sus productos, y otra cosa es que estimular el miedo de la gente no sea una forma como otra cualquiera, y a veces mucho más eficaz, de provocar un cambio de conducta en el receptor del mensaje, que es de lo que va la comunicación persuasiva, sea comercial o de servicio público.

Siguiendo con la tradición del actual director general de Tráfico, que fue el que rompió el tabú con campañas realistas en el que se mostraban accidentes y víctimas en situaciones dramáticas, en esta Semana Santa nos ha endilgado una serie de anuncios en los que las futuras víctimas (por supuesto, dramatizadas) hablaban a pantalla anunciando su fatal perspectiva de morir en estas fiestas de Pascua en la carretera, y eso porque «lo dicen las estadísticas», animando en el cierre del mensaje a desmentir el ‘big data’, que sería en realidad la causa de su muerte. Aparte de la mayor o menor eficacia que haya tenido la campaña, es una interesante pieza de comunicación que no ha dejado a nadie indiferente. Obviamente habrá habido los muertos correspondientes esta Semana Santa en la carretera, y el dios de las estadísticas y el big data habrán tenido sus víctimas propiciatorias como corresponde a cualquier dios ancestral que se precie.

Al margen de la mayor o menor eficacia, lo más claro es reivindicar una vez más, como hace la DGT, el derecho a llamar al pan, pan, y al vino, vino. ¿Cómo se podría hacer una campaña de comunicación persuasiva para bajar el número de víctimas en la carretera, si no hacemos tomar conciencia a la gente del peligro que afrontamos al ponernos al volante de un coche y lanzarnos a ella? Y esto nos conduce a tomar conciencia de un hecho, no por irracional, menos real en el comportamiento de las masas: la percepción del peligro no tiene nada que ver con la realidad estadística. Nuestra sociedad sería con mucho distinta si realmente tuviéramos en cuenta los números y el big data. Por ejemplo, no tendríamos la crisis energética y geopolítica actual si fuéramos consciente de que la energía nuclear es una fuente de energía mucho más segura para la integridad de las personas que cualquier otra fuente de energía primaria, excepto la solar.

Cientos de mineros mueren al año en las minas de carbón, mientras que la energía nuclear ha sufrido en toda su historia solo un accidente grave, que es el de Chernobyl. Y, aún así, los muertos directos atribuidos a la explosión de su reactor y posterior esfuerzo suicida por apagarlo se miden en decenas, no cientos ni millares, como ocurre cada año de forma reiterada en las minas del mundo, especialmente las de carbón bajo tierra. El accidente de Fukushima, causado básicamente por el tsunami y no por una reacción nuclear descontrolada, solo tiene una víctima mortal en su balance, y habría sido posible evitarla si las cosas se hubieran hecho de otra manera.

Al avión le pasa lo mismo en el mundo de los medios de transporte. Nada hay más seguro para una persona que viajar en avión, ni nada tan inseguro como viajar en coche. Pero eso es un magro consuelo para toda la gente a la que viajar en avión le produce pánico. A mí me lo producía, y recuerdo dejar perder el caro billete de un viaje por avión a Pamplona, por los terrores nocturnos que me producía la perspectiva. Al final tuve que aprender a superar y vivir con esos miedos, porque tenía muy claro que no iba a aceptar que las perspectivas de crecimiento personales y profesionales se vieran limitadas por esos temores irracionales. Aún hoy, cuando viajo varias veces todos los años en avión para ver a mis nietos, me asalta el recuerdo de esos pánicos, al tiempo que me viene a la cabeza un punto especialmente cruel del Manual del pesimista: «No porque estés paranoico, significa que no vayan a por ti».

Otro monumento al horror propiciatorio de la estadística, son las mujeres muertas cada semana a manos de sus maridos. Tengo la costumbre de ser consciente del número de semana del año en que me encuentro, simplemente por razones de planificación de mi trabajo. Pero no deja de sorprenderme lo similar que resulta el número de semana del año en el que nos encontramos, con el número de víctimas mortales de violencia doméstica que se han venido acumulando a lo largo de esas mismas semanas. Es España fallece una mujer víctima de su marido o pareja masculina cada semana, nos pongamos como nos pongamos, mujer muerta más o muerta menos. Y si una semana no hay una muerta, habrá dos la semana siguiente con toda la probabilidad. Como todo lo que tiene una ocurrencia aleatoria, podrá haber períodos de perturbación en la curva, pero la curva siempre tiende a recuperar la media histórica. Y cuanto más tiempo pase, más exacta será la estadística.

Lo cual nos lleva a la cuestión decisiva: ¿cómo se vence a la estadística y al big data? Desgraciadamente no con una campaña de televisión, por muy bien pensada y bien producida como la que ha dado pie a este artículo. Creer eso sería otorgar un poder casi divino a la comunicación persuasiva, y dotar de rasgos de superhéroe a los humildes publicitarios, entre los que me cuento. La clave para vencer al big data está en una frase clásica, muy usada en el mundo legal: rebus sic stantibus. O sea, mientras que las cosas no cambien, las estadísticas no cambian. Lo que redujo bastante los feminicidios fueron las leyes de Zapatero, bastante desequilibradas a favor de las mujeres, pero bastante eficaces. Y lo que hizo disminuir las muertes en carretera fueron la red de doble carril y el carné por puntos. Pero siempre será más fácil y barato hacer campañas de comunicación.