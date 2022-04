Piqué y su 'pa la saca'

Mucha información. Un hombre a otro, en un supermercado: ‘Perdona, ¿sabes dónde están las mayonesas?’ el otro responde: ‘Ahí en el segundo pasillo, al final, junto a las latas de conserva. La Ligeresa está de oferta’.

Gila. En una de las plataformas, esa que esta semana ha perdido 40.000 millones de dólares en bolsa, hay unos monólogos de cómicos para recordar y celebrar a Gila. Ellos reproducen lo que Gila inventó, cada uno a su estilo. Están muy bien, y es que Gila fue alguien muy especial, con un sentido del humor que te hacía estallar en carcajadas, pero también pensar. ¿Recuerdan?: ‘Oiga, ¿es el enemigo? ¿Que si podrían parar la guerra un rato?’… Lo que no sé si se conoce tanto es su vertiente de viñetista. Hacía unos chistes gráficos llenos de encanto en revistas como Por favor.

Recuerdos buenos. Hubo una época en la que conocí e hice amistad con algunos de los humoristas gráficos más sobresalientes de entonces. Fue en los años ochenta del siglo pasado. Máximo, Forges, Peridis, El Roto, que por entonces se llamaba Ops, Pablo, el de La oficina siniestra, y algunos más. De todos ellos guardo algún dibujo que me regalaron. Forges vino a cenar una noche a mi casa y les hizo allí mismo a cada uno de mis hijos un dibujo que les dedicó. Ahora, en sus casas, tienen esas obras y cada vez que los veo recuerdo los buenos ratos que pasé con ellos.

Ojo clínico. Un amigo me cuenta lo que le ha sucedido esta semana:‘ ¿Ves?, me salió este orzuelo en el párpado y fui al médico de familia porque me molestaba bastante. Cuando me lo vio, me dijo: ‘Vete inmediatamente a Urgencias del hospital y que te vean eso. Puede ser un herpes y hacerte mucho daño en el ojo’. Así que me fui a urgencias, y, cuando vi el panorama de gente con cosas graves, me daba apuro estar allí, con mi orzuelo, que realmente no era nada. Cuando me pasaron al médico especialista, lo miro despacio y me dijo: ‘Menudo herpes tiene usted aquí. Hay que tratarlo inmediatamente porque puede ser muy peligroso’. Oye, el médico de familia, qué sabio’, exclamó.

Más comisionistas. Menuda historia la de Piqué y sus comisiones. Cuatro millones de euros que se llevó el payo por su ‘trabajo’ de conseguidor. ‘Pa la saca’, oiga. Y no tiene comparación con lo del marqués y su amigo, con los guantes y las mascarillas del ayuntamiento de Madrid, que eso es de cárcel, pero qué desagradable que un jugador de fútbol que está en activo, se dedique a vender partidos de equipos españoles a los árabes, a fin de que ellos se diviertan y disimulen ante el mundo lo retrógrados que son en estos países con las mujeres, los homosexuales, las penas de muerte, etc. Y también están las conversaciones pidiendo favores al presidente Rubiales. A mí me da vergüenza escuchar esas cosas tan cutres que se dicen. ¿A ustedes no?

¿Contra qué mandamiento van las secadoras? Una mujer a otras dos, de alrededor de los 40 años, sentadas en un banco de El Malecón de Murcia ciudad: ‘Este año estoy echando de menos una secadora. Es que está lloviendo más que nunca. Pero Pedro dice que tener secadora en esta Región es pecado’.

No le caen bien los independentistas. Alguien me dice: ‘Qué quieres que te diga. A mí, que espíen a los independentistas me parece muy bien. Que se jodan.

Con los ucranianos

Me gustó ver al presidente Sánchez en Kiev con Zelenski, dejando claro que España está con Ucrania en esta asquerosa invasión de Putin a su país. Sé que todas las guerras son terribles, pero ver esas fosas llenas de cuerpos de civiles asesinados y enterrados de mala manera me provoca una pena tremenda. Que se sepa que estamos con ellos, recibiendo y ayudando a los que han llegado huyendo de su país, y también enviando víveres y armas para que se defiendan. Pero la mejor noticia sería que alguien poderoso consiguiera que se firme un alto el fuego de verdad, y que se respete. Y casi el único que podría hacer eso sería el primer ministro chino. Y no parece estar por la labor.