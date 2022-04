Mientras les escribo esto, los alcoyanos se han lanzado a amar la luz de abril y a usarla, junto con la música, el metal y la imaginación, como pinceles para emular al mejor Sorolla, al más preclaro Fortuny. El país se engalana para recibir el nuevo ciclo cuando se supone que estalla la vida, por más que seguramente debamos ajustar el calendario en el futuro debido al cambio climático, y vuelve a sonreír la primavera, aunque esa frase específica tenga mala resonancia. En el tiempo litúrgico es Pascua Florida y se celebra, de alegrarse, de regocijarse, la renovación, el renacer, la vuelta a la vida, la nueva oportunidad para empezar, puesto que es cristiana y es Pascua, la resurrección de Jesús, amén, aleluya.

Todo esto viene porque la última vez que alguien se felicitó y celebró la muerte de un tal Jesús, misas satánicas aparte, fue hace 1.989 años y al sanedrín que perseguía la muerte de ese que se hacía llamar rey de los judíos y a los sayones que de ese Jesús se burlaron la Historia no los deja en muy buen lugar. Esta mal que sea yo quien lo señale, pero son dos cosas distintas celebrar y conmemorar. La primera significa claramente alegrarse; la segunda significa pararse a ver, observar la efeméride y, como se nos pide desde la Iglesia para la Semana Santa, reflexionar sobre lo que significa la muerte de quien llega al mundo con la voluntad de redimir nuestras fallas y pecados y en ningún caso felicitarnos por la muerte de Jesús como nos felicitamos por su nacimiento. Por eso, para defender Occidente y la cristiandad de las supuestas amenazas que en este país parece que le acechan quizás primero habría que saber qué son esas dos cosas, en lugar de ir diciendo lo de Feliz Semana Santa.

Porque, claro, esta gente es la que se supone que nos tiene que defender de la decadencia de Occidente, del gran reemplazo organizado por las élites mundiales comandadas por Soros, que parece que tiene en nómina a media progresía mundial y yo con cara de tonto porque todavía no me ha llegado el cheque. Defienden nuestros valores pero ocultan, deprisa y corriendo, los apoyos y las loas a Putin a causa de la guerra de Ucrania, país que ha pedido su entrada en las instituciones occidentales del continente europeo precisamente para defenderse de quien siempre ha sido el mismo Putin de tintes autoritarios que ha ido en contra de los valores de ese mismo Occidente que ellos dicen salvaguadar y defender y del que aspiran, no sé, a ser vigías, quizás.

No sé si usted está dispuesto a dejarse gobernar por quien no sabe la diferencia entre alegrarse por la muerte de alguien y felicitarla o alegrarse por su resurrección, o no saben donde tienen su occidente, pero a mí me parece una muestra de radical incompetencia. Si usted se acaba de dar cuenta de ello, pues bendito sea el Señor, Feliz Pascua Florida y aleluya.