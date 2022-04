Resurrección como reivindicación de las palabras

Los evangelios se escribieron para guardar la memoria de hechos que ya iban quedando lejos, pero sobre todo porque los que podían dar testimonio empezaban a escasear. Se hacía necesario tener un texto escrito donde pudieran contenerse los acontecimientos, los dichos, los hechos y las impresiones de quienes convivieron con Jesús o tuvieron algún trato con quienes sí lo hicieron. Los evangelios adoptan el estilo de las biografías griegas o romanas, pero sin caer en el exceso mitológico que aquellas solían portar y que tan del gusto de la época resultaban.

De hecho, los únicos rasgos míticos que hay en los evangelios deben ser buscados en los relatos del nacimiento en Lucas y Mateo y en las apariciones del Resucitado. Estamos hablando de apenas un cinco por ciento de los evangelios. En el noventa y cinco por ciento de los evangelios, tenemos un Jesús muy humano, demasiado humano diríamos para lo que se ha hecho después con su figura.

La lectura del primer domingo de Pascua en Juan, capítulo 20, deja a las claras la intención de este tipo de relatos que cuesta entender para un público marcado por lo racional. Jesús resucitado se aparece a los suyos, les da la paz y los envía al anuncio de la Resurrección, con la efusión del Espíritu Santo. Pero, Tomás, uno de ellos no está en ese momento y no cree lo que le cuentan. Lo que Tomás quiere son pruebas de que el que se les ha mostrado es el mismo que crucificaron.

En aquel tiempo se creía en los espíritus y no era difícil que hubiera sucedido, lo esencial es que el ‘espíritu’ visto por ellos sea el de Jesús. Por eso, Jesús se le muestra y le enseña las marcas de la crucifixión: los agujeros de los clavos y la lanza. Ahí es cuando Tomás cree, porque el que se aparece es el mismo al que crucificaron. Esta es la clave: no importa la resurrección si esta no significa que la víctima de la injusticia ha sido reivindicada por Dios; esa es la Resurrección cristiana. Quien fue ajusticiado por subvertir el orden romano, ha sido levantado por Dios como su Hijo.

Todas las víctimas de la historia han sido reivindicadas en la resurrección de Jesús de Nazaret; hay esperanza. El mundo no es de quienes se imponen por la violencia y la guerra, sino de los que se comprometen con la justicia y la misericordia. A estos les espera la resurrección.

Los evangelios se escribieron para dar esperanza a quienes se comprometen por el Reino de Dios. Como dicen Juan, «para que creáis que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre». Esta es la clave de los escritos del Nuevo Testamento y de nuestra fe como seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Esta es también nuestra misión, la misión de la Iglesia.