Calma antes de la tormenta

El grupo mayoritario que sostiene el Gobierno regional se ha tomado estas dos semanas con calma, tanta que prácticamente ha desaparecido del escenario político y se ha pasado al religioso durante la pasada semana, y en esta se ha entregado en cuerpo y alma a lo que más les gusta: los tocinos, las salchichas, el zarangollo y los paparajotes.

Quince días de calma antes de que llegue la gran tormenta que supondrá la presentación de dos candidaturas al congreso regional, en el que el actual líder popular, el presidente López Miras, se enfrentará a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. Dos estilos distintos, dos estrategias diferentes, dos conceptos de región antagónicos, dos modelos de gestión divergentes, dos líderes distintos.

Uno lleva prácticamente toda su vida política subido a un coche oficial; la otra, compagina a pesar de su aplastante mayoría y tras diez años al frente de su municipio, la alcaldía con su profesión. Uno lleva tres años realizando un curso intensivo de gestión de equipos, con resultados desiguales y hasta sorprendentes; la otra, sabe que su tiempo en Archena como regidora, ha terminado, es ahora o nunca.

Los que siguen el argumentario popular a pies juntillas, dicen que la alcaldesa aún es joven, que es un gran valor popular y que lo inteligente sería esperar cuatro años para dar el paso.

Lo que no entiendo es que hablen de ella como una promesa, cuando el realmente demasiado joven e inexperto es el actual presidente popular. La más que segura presentación a presidenta del Partido Popular de Patricia Fernández, que vendría a suponer la primera mujer que ostentara este cargo en la Región, ha levantado tanto nerviosismo como ilusión, y es que son muchos los afiliados, que no cotizantes, que no llegan a entender la gestión que se está haciendo de la crítica situación política que vive la Comunidad, con un Gobierno integrado por gente que, en condiciones normales, jamás hubieran alcanzado ni tan siquiera ser asesores en una dirección general.

A favor del actual inquilino de San Esteban está la propia organización, que lleva un tiempo siendo moldeada a medida, lo que conlleva, como es natural y lógico, partir con una gran ventaja antes de la carrera por la presidencia, pero, curiosamente, el mayor ejemplo de que uno puede darle la vuelta a la tortilla a pesar de contar con una parte importante de la organización lo tiene en Pedro Sánchez, el mismo que según el propio López Miras tiene la culpa de todo lo malo que nos pasa. El destino a veces se presenta vestido de ‘rojo’.

Cuando la lucha por la secretaría general del PSOE, se palpaba en las Casas del Pueblo, pero sobre todo en la calle, ganas de cambio y mucha rebeldía. Ahora, de nuevo, vuelve a sentirse en muchos simpatizantes populares murcianos, más ganas de cambio que de rebeldía, pero, sin duda, la victoria final no dependerá de lo que digan los pequeños ‘varones’ municipales, sino de la capacidad que tengan los dos candidatos de recorrer los 45 municipios de la Región, y de su liderazgo, pero sobre todo, ganará quien presente un relato para la Comunidad Autónoma de Murcia.

Hace tiempo escribí en este mismo periódico, que el actual presidente popular era el candidato perfecto y preferido de la oposición, tanto su extremo derecho como por su izquierda, ya que todos creen que con López Miras en campaña, todo es posible. Una reflexión que debería desencadenar una autocrítica profunda en la izquierda.

Ahora mismo, una parte muy importante de la sociedad percibe que la única alternativa al PP viene de la mano de Vox, y es que la izquierda sigue sin entender a veces que no siempre gana la derecha, sino que han sido muchas las ocasiones en las que ha sido la propia izquierda la que ha perdido.

Si dejaran a Vox y a la izquierda votar en el próximo congreso regional de los populares, está claro quién saldría vencedor; la suerte que tiene la alcaldesa de Archena es que no votan, aunque se quedan algunos con muchas ganas.

Al fondo, después del cielo azul, se avecinan nubes color gris tormenta. ¿Descargarán en Murcia?