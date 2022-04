Explosión de júbilo y resurrección

Este año nada me impediría salir de penitente el Viernes Santo. Esa mañana, junto al jardín de la Seda, cofrades componiéndose, y túnicas moradas caminando con el capuz al hombro, todos en dirección a la iglesia de Nuestro Padre Jesús. Al fondo, se veía salir la procesión entre aplausos.

Es impresionante el gentío en el lateral de la iglesia, donde se organiza la procesión. Nazarenos y mayordomos, militares, acompañantes. Las Llamas con su tío Alfonso, preparadas para salir. Una de ellas también debuta, como yo. Cada poco, carteles de cada hermandad, La Caída, El Prendimiento, Los Azotes. Al lado de El Nazareno, otro cartel de Calzado anunciaba unas perchas con bolsas para dejar las chanclas y volverlas a coger al terminar. Los del Nazareno hacemos la procesión descalzos.

A medida que salían pasos y se acercaba nuestro turno, nos fueron dando nuestras cruces de canto dorado. Viéndola ahí, esperándote, preparada para echártela al hombro, no es lo mismo que cuando la pides una semana antes.

Tras salir La Caída nos preparamos nosotros. Cristina Durán debe de ir ya ahí. Son las 10. En el último paso, La Dolorosa, va Cristina de Navarra. Oigo aplausos, tambores y el himno de España que anuncian que han sacado a Nuestro Padre Jesús de la iglesia. Mi procesión ha empezado.

La cruz pesa más de lo que parece, me la echo al hombro cogiendo aire y no sé si aguantaré con ella todo el tiempo. Otro cofrade en el lado izquierdo lleva tres. Se encorva absolutamente para poder llevarlas. Es temprano y la gente ve la procesión muy tranquila, aunque todas las sillas están llenas, y hay más filas con gente de pie atrás. En casa del tío Juan veo a los primos asomados. En la calle del Pilar no cabe un alma, dos hermanas diciendo «nazareno corazón», haciendo un ídem con las manos, no dejan pasar a un cofrade sin recompensa. Al lado, una familia de guiris vestidos de gala estilo británico, absolutamente inconfundible, están flipando. Cada parada dejo descansar la cruz. Ya pesa menos.

En San Pedro estarán el tío Emilio y la tía Maruja. Hay gente absolutamente por todos los lados. En sitios estratégicos, los mayordomos señalando bordillos, tapas de registro o cualquier peligro para los pies. En un momento, hemos llegado a la Glorieta, y al salir a Belluga se oye una explosión de aplausos a medida que entran en la plaza los tambores. Oigo «mamaaaaá» y veo a Antonio Jr y Cristina agitando las manos sobre las gradas. Qué ilusión me hace verlos. A partir de ahí es una absoluta locura de júbilo, jolgorio y felicidad colectiva. Vamos de procesión, pero Murcia está feliz.

Cada parada dejo descansar la cruz y reparto lo que sale del buche, aunque guardo las bolsas con gominolas para los conocidos. Las cocacolas de chicle causan furor. Los pies empiezan a verse negros. En el Casino, las peceras llenas de gente tras el cristal. En el cruce de la Trapería y Enrique Villar, unos padres con un carro de la compra lleno hasta arriba le vacían a su hijo cajas de palotes y de piruletas.

Santo Domingo es un hervidero. En la puerta de las Claras, un francés me pide hacerse una foto. La madre no atina con el móvil y maldice en francés. Por fin se aclara, yo sonrío (luego pienso que no sé por qué) y el francés tan agradecido. El Romea es otro hervidero. Se empiezan a ver chaquetas sobre las cabezas para combatir el sol, y pañuelos anudados al estilo albañil. Vuelvo a ver a mis hijos y, al saludarlos, el niño que hay delante salta de alegría. Al llegar a su altura me dice la madre la ilusión que le ha hecho. Se oye un tumulto y gritos de «¡se ha desmayado!» e intuyo que el de las tres cruces no ha podido más. En la puerta de San Bartolomé, mi hija Elena. Qué ilusión hace verles.

La algarabía va in crescendo. Pienso que esto sería lo que pasó el Señor, pero en versión penosa y humillante.

Santa Catalina y la plaza de las flores son otra explosión de alegría. Mi hermana Belén se ha peleado con la gitana, pero ha conseguido sillas. Todos los balcones que veo están llenos de gente viendo la procesión, bebiendo y comiendo, saludándose entre sí, celebrando la resurrección de las procesiones. Gente en el monolito o subida en los árboles.

Son más de las dos, y nadie se mueve de su sitio. Encaramos ya San Nicolás y el final de la procesión. Desde un balcón anuncian que fulanita está pasando. Es la cofrade que va a mi altura en la izquierda. Ella levanta la mano cual artista y los balcones aplauden. El júbilo acompaña toda la procesión.

Llegamos al final, las tres de la tarde. Salvador me pregunta qué me ha parecido la experiencia. No tengo palabras. Pero sí tengo claro que, aunque el Señor resucita el Domingo, en esta procesión he visto resucitar Murcia entera, en una explosión de júbilo y de resurrección popular. Dejo la cruz a las tres y media y ya me duele todo el cuerpo.

Viva Cristo resucitado. Viva la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viva la Hermandad de los Nazarenos. Y Viva Murcia y sus murcianos.