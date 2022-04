Elogios de las bandas de música

Cuenta una vieja leyenda que me acabo de inventar, que el buen Dios, en el momento de Juicio de cada uno de nosotros, ordenará poner a San Miguel, que es el encargado de esa tarea, un bonus inicial en el plato de las cosas buenas, si es que el alma juzgada, nosotros, sabemos Música. Luego, el Arcángel irá poniendo fechos y fechorías, hasta agotar el expediente. Al final, la misericordia divina dictará sentencia. Pero ese bonus que digo, ahí estará en principio si sabemos Música. No es mi caso, desgraciadamente.

Y es que de nuevo retorna ante mí el hecho grato y festivo de las bandas de música. Sucede con motivo de las procesiones de Semana Santa. Tras cada paso, su correspondiente banda. Yo les tengo mucho cariño, afecto y consideración. Cada pueblo español tiene su banda. No importan las excepciones. Tocan las correspondientes marchas pasionales, apenas puestas al día por la Saeta de Serrat o el castrense La muerte no es el final. Pero el repertorio es, afortunadamente, el mismo. Y así sea.

Mi tarea docente me llevó a tres localidades murcianas: La Unión, Torre- Pacheco y Espinardo. En alguna de las tres me sucedió esto que cuento. Andaba yo explicando no me acuerdo qué en la clase, cuando observé a uno de los alumnos buenos, aunque no excelentes (es decir la mejor gente, pues más deben lo que obtienen a su esfuerzo, que no a su talento) con la cabeza gacha y embebido en lo que tenía sobre el pupitre. Me acerqué, creo que sin dejar clara constancia de lo que hacía, y comprobé enseguida que estaba estudiando una partitura. Entendí al punto lo que pasaba. Estaba estudiando la marcha, o alguna de ellas, de las que habrían de interpretar en la inminente Semana Santa. Yo sabía que el alumno, como otros y otras de la clase, formaba parte de la banda del pueblo. Discretamente, me alejé sin hacerme notar, y seguí explicando aquello que me ocupaba. Me pareció excelente que usara mi clase para quehacer tan digno.

Y es que la bandas musicales de los pueblos (¡qué digna palabra: pueblo!) son antes que nada Escuelas de Música, como conservatorios en humildad inmediata. Por eso me gusta ver y oír las bandas. Conozco, por supuesto, que no solamente salen a la calle por los motivos pasionales antedichos. Y eso acrecienta mi admiración por estos músicos que traen tras de sí tradiciones muchas veces centenarias.

Deploro, un tanto, los uniformes paramilitares en que dan algunas de ellas, pero lo perdono de inmediato. Antes prefiero ver a esos jóvenes de la melena hirsuta, la barba rala y la camisa desabrochada, con una corbata al sesgo, que denota obediencia al uniforme de traje de chaqueta, pero dejan ver su rebeldía de fondo, mientras tocan perfectamente acordes con los demás. O los que crecieron y no les han hecho traje nuevo a su nueva estatura y complexión. Añaden ternura al completo. Monísimas las chicas en perfecto uniforme siempre, a medida y arregladitas. Pero, nadie se equivoque, lo que más hago es escuchar sus sones fúnebres y acordes.

Y, nada, ahí están las bandas, el Arcángel San Gabriel pasea entre ellos tomando nota de que todos ellos saben música, y anotándolos en su lista.