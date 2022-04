Triunfo azul

Me ha dado su pañuelo, uno azul con flecos que siempre llevaba los Viernes Santo. Lo encontró el otro día en un cajón y esta mañana mientras me acurrucaba a su lado y hablábamos del parecido de sus manos con las de la abuela, me ha dicho que lo sacara del armario. Lo he puesto sobre mis hombros, imitando como lo llevaba ella cuando era joven y los Viernes Santo íbamos a Lorca a ver la procesión. Dice C Tangana: «Yo era ateo, pero ahora creo», y eso es lo que a mí me pasa cada Semana Santa cuando vuelvo a mis raíces.

Ya no disfruto de dos semanas de vacaciones para poder vivirlo como cuando era una niña, de esos días en casa de la abuela, pero cada año mantengo la tradición de escaparme el Viernes Santo a Lorca. Un desfile bíblico pasional, la representación del Antiguo Testamento; Julio César, Cleopatra, Ptolomeo, Deborah o los etíopes a caballo y sin montura, acompañado de un cortejo religioso: el Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores. Es lo que en Lorca todo el mundo desea ver en Viernes Santo. Un estallido de arte, bordados únicos, una ciudad contagiada y volcada por una pasión que no podemos explicar, sólo vivir y compartir con todos los que nos acompañan. Una manifestación artístico-cultural y social que no deja indiferente a nadie que visita la Ciudad del Sol y si no que se lo digan a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a la que acabé explicándole lo que sentimos los azules y blancos la tarde del viernes al recoger nuestras banderas, acto previo al comienzo de la procesión. El porqué acabé en un balcón tan ilustre junto a la ministra es cosa de Adela y Juan, que fueron muy generosos conmigo al dejarme compartir con ellos un momento tan emotivo para los que llevamos en la sangre este sentimiento difícil de explicar. Pero Lorca es llegar por la mañana, subir por el Óvalo, ver las carrozas de Cleopatra, o el Triunfo del Cristianismo, pisar la carrera y la tierra que han echado al asfalto para que los caballos no se resbalen. Es pasar por la Plaza del Negrito donde se crió mi madre y subir al Nogalte. Es saludar a mucha gente que de manera cariñosa te pregunta por los tuyos, y me recuerdan lo fantásticos que eran mis abuelos. Viernes Santo es sacar el gen criminal ese que tenemos, como dice María Giménez cada vez que nos juntamos. Viernes Santo es hacerme una foto con mis dos azules favoritos, escritores ilustres. Viernes Santo en Lorca es subirse al palco y ver a los de siempre. Viernes Santo en Lorca es gritar ¡Viva la envidia de aquellos! ¡Viva lo que nunca podrán tener!; es agitar el pañuelo mientras suenan Las Caretas. Viernes Santo en Lorca es sentirme orgullosa de las amigas que tengo, mujeres valientes, comprometidas con el paso que hace años hicieron historia, convirtiéndose en mujeres que se vestían de mayordomo o se subían encima de un carro tirado por caballos. Viernes Santo es bailar un pasodoble mientras los de enfrente le cantan a la Guapa. Viernes Santo es ponerme nerviosa cuando pasan nuestras cuadrigas por la carrera. Viernes Santo es el olor a incienso cuando se acerca la belleza del Cristo Yacente, talla que me estremece cada año y me hace acordarme de los míos con emoción. Viernes Santo es acompañar a la Virgen de vuelta a San Francisco, sabiendo que se acerca el final, hasta el año que viene. Viernes Santo es reencontrarme con una amiga y darnos un abrazo. Viernes Santo es sentir a Enrique y su familia como mía. Viernes Santo es acabar afónica, con la emoción de lo vivido, conduciendo sola por la carretera de vuelta a casa, sintiendo un año más el triunfo azul. Azules ¿hemos salido? ¿Nos hemos lucido? ¡Viva el Paso Azul! No se puede explicar con palabras, tienen que vivirlo.