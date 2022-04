Premio al juego limpio. A María N.V., jugadora de fútbol de catorce años, nacida y vecina de esta Región, el árbitro le concedió una tarjeta verde en un partido en Torrevieja, el viernes. Para los que no conozcan este procedimiento, les diré que al igual que existen las tarjetas amarillas y las rojas, en los partidos de los más jóvenes, el árbitro puede conceder una verde a aquellas jugadoras/es que demuestren un comportamiento deportivo muy destacable en cuanto a las actitudes personales, juego limpio, etc. Se dan raramente, pero esta chica la ha conseguido y todos los que la conocemos nos hemos sentido muy orgullosos de ella. Jugaban un torneo con equipos de varias provincias

Serie. Estoy viendo una serie que les puede gustar. Se llama Starstruck , y creo que es original y simpática. Y no hay muertos, ni detectives con problemas personales, ni policías con un pasado tenebroso, de todo lo cual yo estoy bastante harto. Va de una chica normal que se liga a un actor famoso y los problemas que acarrea el que uno viva en un mundo de estrellas y la otra en el de la gente corriente. Viene muy bien para entretenerse y divertirse un poco, porque entiendes muy bien lo que ocurre y no te crea problemas a la hora de dormir.

Los libros también. Hablando con un amigo del tema de las series con policías, asesinatos y demás, pasamos a los libros (ambos somos muy lectores) y me dice: «Con la novela está pasando un poco lo mismo. No salimos del ‘noir’, que si el nórdico, el americano, el francés, que es el de siempre, y demás. Pero es que está ocurriendo lo mismo con los autores españoles. Todo el mundo escribe thrillers, más o menos costumbristas, ambientados en la alta o la baja sociedad, pero thrillers». Le respondo: «Tienes toda la razón. Yo me he comprado dos libros esta semana, uno de un cubano y otro de un autor nacido en Nueva Delhi, y en los dos hay policías y asesinos más o menos en serie».

Sale bien. Una mujer a otras tres, por la calle: «Sí, sale en la procesión, pero antes se las toma. Son cervezas, pero la verdad es que él sale caliente».

Delincuentes. Hay que escuchar las declaraciones ante el juez de los dos estafadores, esos de la jet, con lo del material sanitario. Uno dice que sí, que se llevó un millón de euros por hacer una llamada telefónica, y el otro que se llevó cinco, engañando al ayuntamiento de Madrid, a los asiáticos, a su socio, etc, etc. El duque ha limpiado sus cuentas y cuando el fiscal fue a intervenirlas, se encontró que solo había 200 euros. Se ve que no sabía este duque que existe una cosa en Derecho que se llama ‘alzamiento de bienes’ (Dios sabe si sabrá leer y escribir). Me encantaría que acabaran en la cárcel, oiga. Es que me encantaría, no lo puedo remediar.

De la gran. Un hombre mayor a otro, en la puerta del edificio donde tengo mi estudio hablan de lo de la estafa, de la pasta que se han llevado y del material defectuoso que entregaron además de robar los millones: ·Qué pareja de hijos de la gran puta», dice uno.

Inhumano. ¿Han visto lo del primer ministro Boris Johnson esta semana? Ha hecho un acuerdo con Ruanda por el que, a cambio de 150 millones de euros, les enviarán a todos los inmigrantes sin papeles que lleguen a Gran Bretaña para que allí estudien ‘sus casos’. No olvidemos que en Ruanda fue donde ocurrió aquella matanza de los Tutsis por parte de los Hutus, entre 500.000 y un millón de tutsis fueron asesinados. Lo más seguro es que los metan en campamentos y los dejen allí abandonados. El tal Johnson calificó esta acción como «algo que podemos a hacer por haber llevado a cabo el Brexit, y no tener que dar cuenta a nadie en Europa de nuestros actos». Menudo elemento pernicioso, oiga.

No, pero... Una chica de unos 17 años va por un carril de la huerta hablando por el móvil. Cuando pasa por mi lado, la escucho decir entre risas. «No, acostarnos todavía no, pero…» y no oigo nada más.

Las del Silencio

Por razones que no vienen al caso, no he podido ver ninguna procesión este año, ni siquiera vivir un poco el ambiente de las calles y las plazas de Cartagena o de Murcia, que es a donde suelo ir cada año. También conozco las de Lorca, Caravaca, Yecla, Mula, etcétera. Sobre todo, he disfrutado siempre de las ‘del Silencio’. Incluso he desfilado en alguna de estas y realmente impresiona ver la ciudad apagada, las velas, los tambores y, en Murcia, esa noche, algo muy especial y que me gusta muchísimo, los cantos de los Auroros. Emocionan.