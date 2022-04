Aló Presidente

Decíamos ayer (a nuestros efectos, el pasado domingo) que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se maneja desde su cargo con un vocabulario político reducidísimo, que podríamos calificar de limitado, añadamos ahora que machacón, aunque entonces expresé piadosamente mi duda acerca de si se trata de un voluntario recurso de persuasión, como esos spots publicitarios que repiten hasta la extenuación un eslogan cerrado, o si es que en realidad no hay más que rascar. Como entonces el apunte quedó reflejado de pasada, hoy pretendo argumentarlo con las debidas ilustraciones. Veamos.

Tal vez la Región de Murcia sea la mejor tierra del mundo, pero Alicante tiene registrado el lema desde el siglo XIX, por lo que cabría exigir mayor imaginación al presidente murciano

MARCO GENERAL

La culpa la tiene Sánchez.

Cuando gobernaba Rajoy y tanto los Presupuestos del Estado como las inversiones extraordinarias para la Región eran menores, el sistema de financiación tan inamovible como ahora, y las políticas generales, como la relativa al trasvase, resultaban idénticas, la culpa no la tenía Rajoy, sino los socialistas murcianos, que no acompañaban a pespunte las iniciativas del Gobierno regional. Ahora, cada vez que desde el Gobierno central no se produce un seguidismo estricto de lo que plantea López Miras o éste observa una actuación contradictoria con lo que él sugiere, la culpa la tiene Pedro Sánchez, tanto por acción como por omisión. Da igual que las competencias sobre el asunto concreto en disputa pertenezcan al Gobierno regional o éste disponga de amplios espacios de maniobra, la culpa siempre la tiene Sánchez. El lema, a veces, se extiende con más precisión:la culpa la tiene Sánchez no por descuido o desatención, sino por voluntad expresa de entorpecer nuestro desarrollo, ya que odia a los murcianos, y los odia porque en la Región gobierna el PP, queriendo hacer olvidar que Sánchez (el PSOE) ha ganado tres veces a López Miras: en unas generales, en unas autonómicas y en unas municipales, y el PP de López Miras nunca ha ganado al PSOE. Por cierto que esta situación es la contraria a la que ahora propugna Feijóo:que gobierne la lista más votada. De aplicarse en Murcia, debiera gobernar el PSOE y no podría hacerlo en el ayuntamiento de la capital.

PATRIOTISMO SESGADO

El Gobierno socialcomunista solo atiende solo los intereses de los independentistas.

El Gobierno central es esclavo de sus pactos con el independentismo catalán y, por tanto, desatiende al resto de Comunidades, especialmente a la murciana. Los independentistas se caracterizan por intentan saltarse las leyes y normas del Estado central. Pero López Miras, sin ser independentista y proclamándose español y patriota, no les va a la zaga en la práctica. Cada vez que el Parlamento nacional aprueba una ley, aparece un portavoz del regional para anunciar que no se va a aplicar en Murcia en todos o algunos de sus aspectos. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad suelen ser instados de inmediato a actuar para buscar resquicios que puedan legalizar los incumplimientos. Así ha ocurrido en lo relativo a vivienda, eutanasia, educación, reglamentación sanitaria o normas excepcionales por causa de la covid, y otras. El patriotismo del Gobierno regional cede con frecuencia cuando se trata de aplicar la legislación nacional. A veces cuesta diferenciar esto de lo que practican los independentistas con otras banderas.

DEJACIONES ESPONTÁNEAS

Devolver competencias.

En clara contradición con el punto anterior, cada vez que a López Miras se le amontona un problema amenaza con devolver al Gobierno central las competencias sobre el asunto correspondiente. Así ocurrió en su día con las de Educación, y más tarde, cuando la primera anoxia, con las relativas al Mar Menor. En este último caso pasó en pocos días de solicitar que el Gobierno central se hiciera cargo a asegurar que no hacía falta devolver nada, porque esas competencias ya eran del Estado, a pesar de que están perfectamente reflejadas en el texto de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía. Alegaron desde el Gobierno que aunque figuraban en él, no habían sido traspasadas, sin que les importara evidenciar que después de varias décadas de Gobierno popular, el Estatuto esté por desarrollar.

A RASTRAS DE LA INCOHERENCIA

Mar Menor.

López Miras pasó de cantar la salud de las aguas de este enclave martítimo (incluídas la inspección personal mediante un tardeo de navegación en barca y anuncio incumplido de que Pablo Casado y Teo García Egea se harían un Palomares en sus playas), a advertir hace unas semanas de que este próximo verano podría darse una nueva anoxia y que es preciso actuar ya para impedirla. Ese actuar ya, por lo visto, no le corresponde a su Gobierno, a pesar de que la Asamblea aprobó hace poco más de un año una Ley específica sobre ese espacio, y ha presumido más recientemente de que los Presupuestos autonómicos de este año incluyen la mayor partida económica de la historia para garantizar su protección. ¿Es que todo lo que hay que hacer en el Mar Menor tienen que hacerlo otros? Por otro lado, el Gobierno López Miras empezó desdeñando cuando no descalificando la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar a la zona de entidad jurídica, y la apoyó después, una vez que constató que había alcanzado más de medio millón de firmas sin el concurso de su partido y que ‘el problema del Mar Menor’ tenía un impacto importante en las encuestas.

PRIORIDAD POSTERGADA

Medio Ambiente.

Tal vez precisamente porque el presidente ha descubierto sobre la marcha que el medio ambiente es un capítulo de especial sensibilidad electoral ha declarado ahora que lo relativo al mismo constituirá la principal prioridad hasta el final de su actual mandato. Pero esto no se acompaña con que aprovechara la excepcionalidad del confinamiento para derogar el conjunto de las leyes de protección, y que la autoridad urbanística se permita seguir colapsando el Mar Menor con macrourbanizaciones que avanzan silenciosamente en su entorno, como la que se construye en la zona de San Cayetano, en Pacheco, que incluye un lago artificial, es decir, un minimarmenor incontaminado para ricos. Por decirlo al cabo de la evidencia, a López Miras el medio ambiente le sienta como al Resucitado de hoy dos pistolas.

AGUAS TRUCULENTAS

La ministra Ribera quiere cerrar el trasvase.

La ministra que quiere cerrar el trasvase parece llevarse al día de hoy a las mil maravillas, para sorpresa y congoja del Gobierno regional, con el Sindicato Central de Regantes, lo cual no parece abundar en el eslogan. Lo cierto es que, a pesar de que la denominación de su ministerio (de Transición Ecológica) sugiera un proceso de reformas en política medioambiental, la política de la actual ministra sobre el acueducto no difiere mucho de su antecesora popular, Tejerina, que de manera explícita ya se mostraba reticente con los trasvases durante el Gobierno Rajoy. López Miras lo sabe muy bien, pues no lograba entenderse como ella, como ahora con Ribera, aunque contra ésta se encuentre más libre. Pero en realidad cuando el Tajo-Segura estuvo en peligro fue en la etapa del pacto del socialista Barreda, quien fuera presidente de Castilla-La Mancha, con Cospedal, entonces portavoz y jefa del PP en aquella Comunidad. El pacto consistió en poner fecha de caducidad al trasvase en el articulado del reformado Estatuto de Autonomía de la Región vecina. Si el Parlamento nacional hubiera aprobado aquella reforma impulsada a dos manos por el PSOE y el PP, hoy no existiría el trasvase, pues el tope para su explotación se fechaba en 2015. No sabemos, porque el futuro es imprevisible, si Ribera cerrará el Tajo-Segura; lo que sabemos es que Cospedal, que después fue promocionada a secretaria general del PP y a ministra de algo, quiso hacerlo en connivencia con los socialistas locales. Por tanto, es falso que los socialistas sean los únicos enemigos potenciales del trasvase;el partido que lidera López Miras, a pesar de la retórica de éste, permanece en la vanguardia en lo que se refiere a esta cuestión. Insisto en que hoy, si hubiera sido por la otrora plenipotenciaria Cospedal, no existiría el trasvase ni para regadío ni para consumo doméstico.

INFRAESTRUCTURAS INHÁBILES

La Región es una isla ferroviaria.

El trazado de las vías del AVE y e l soterramiento de éstas a su paso por la ciudad de Murcia han obligado al Gobierno central a la suspensión temporal de los servicios, pues no se puede cocinar mientras los albañiles te reforman la cocina. Esta sucede porque el PP planificó en su día la nueva infraestructura en la zona preexistente, en vez de desplazarla al Norte del municipio, como era más lógico por razones de espacio y de impacto. El cierre provisional de las líneas de tren ha permitido a la consejería de Fomento eleborar otro eslogan:La Región es una isla ferroviaria. Pero lo que no se entiende es que de inmediatio y para aprovechar la demanda desplazada, el Aeropuerto Regional no haya programado un puente aéreo con Madrid, de modo que estamos también en una isla aeroportuaria. Y en cuanto a las líneas ferroviarias regionales, también en obras de reforma, es raro que el transsporte alternativo en autobús, dependiente del Gobierno regional, nos muestre imágenes tan demostrativas de su excelencia como la del pasajero que, en uno de estos días de lluvia, se presta a sostener un paraguas sobre el conductor del vehículo para evitarle las molestias de las goteras del techo. Mientrass predican contra otros, son incapaces de percibir la cochambre de su propia gestión.

POLÍTICA DE PLACEBO

La Región de Murcia es la mejor

tierra del mundo.

Generalmente, quien presume en estos términos de su tierra, aunque sea tan maravillosa como la murciana, es porque ha viajado poco, o lo ha hecho sin enterarse de nada. Pero, además, en este caso, el lema es una copia literal, pues Alicante lo tiene registrado desde 1841, que se dice pronto. ¿Quién puede desconocer que «Alacant es la millor terreta del món»? Un pelín de imaginación y creatividad no vendría mal. Pero es que, además, el propio López Miras suele elegir para una parte de sus vacaciones la isla de Lanzarote, un destino muy preciado que constituye una referencia de idealidad turísticaa, pues carece de agricultura intensiva y macrogranjas. Tal vez de esa isla no se pueda decir que es la mejor tierra del mundo, pero tampoco que tiene los peores gobernantes de España, que ya sería algo a su favor, como bien deben saber quienes la visitan, López Miras entre ellos.

PATERNALISMO GOBERNANTE

No consentiré que el millón y medio de murcianos...

Sustituyánse los puntos suspensivos por cualquier asunto, especialmente aquellos que son causa de controversia con el Gobierno central. A López Miras le falta, cada vez que con frecuencia emplea esa expresión, aparecer con espada y sobre su caballo. La consecuencia habitual de tales expresiones es que el millón y medio de murcianos están obligados a soportar esa gestualidad personalista, arrogante e infructífera, tal vez algo innecesariamente paródica.

DEFICIENTE INSTITUCIONALIDAD

Maravillosos desfiles de Lorca, pero los del Paso Blanco.

Como muestra, el último botón. El Viernes Santo, López Miras asistió al desfile bíblico-pasional de Lorca en primera fila del palco municipal, acompañado del alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, y de la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Ayer colgó en Facebook un texto con elogio general a esa celebración, pero acompañado de varias fotografías todas relativas a la cofradía del Paso Blanco, y otra entrada en la que aparece frente a la imagen de la patrona del mismo, la Virgen de la Amargura. Por contra, el alcalde Mateos, quien también es ‘blanco’, publicó cuarenta fotos entre las que hay imágenes de todos los ‘pasos’. Ser el presidente de todos los murcianos (ese millón y medio en que con frecuencia los gtasa) le obligaría en Lorca, por encima de adscripciones particulares, a ser también el presidente de los ‘azules’ y guardar en el espacio público la debida neutralidad, a no ser que se enfoquen las tradiciones compartidas con los aires del divisionismo político o del forofismo deportivo.

OTRAS LETANÍAS

Hay más letanías tan elementales como las anteriormente resumidas: «el Gobierno de la libertad», acuñación exclusivamente destinada a los empresarios de la enseñanza privada;«el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los murcianos», con la consecuencia de que la infinita deuda pública que genera el Gobierno también engorda en números rojos el bolsillo de los contribuyentes;«somos un Gobierno liberal», pero en permanente competencia propagandística sobre quién subvenciona más, si los liberales o los socialcomunistas;«hay que reducir la Administración», pero sin renunciar a direcciones generales fantasma.

Y así todo el tiempo.