Historia de pasión

Tenía yo un añito cuando vinieron Los Beatles a España y se estrenaba La historia más grande jamás contada, con aquél Jesús de Nazareth que interpretaba Max von Sydow, un grandísimo actor sueco que luego vimos en tantísimos proyectos del cine americano, desde El exorcista, 007, La Guerra de las Galaxias a Juego de Tronos. Desde entonces, el mundo ha cambiado cada vez más rápido, Sydow se hizo francés, por amor, vino Jesucristo Súperestar y, con los años, La última tentación de Cristo, de Scorsese, basada en la novela de Nikos Kazantzakis e interpretada por Willen Dafoe y David Bowie (Pilatos), y luego La Pasión de Cristo de Mel Gibson, grabada en latín, hebreo y arameo.

Cada época ha tenido su propia versión de aquél hombre de Galilea cuya figura algunos han puesto en duda, otros han admirado como profeta revolucionario que se enfrentó al poder, otros como defensor de la paz y los desheredados de la tierra, y otros como el hijo de Dios hecho hombre. Para unos ha sido un acicate para cambiar los corazones y hacer un mundo mejor y, para otros, un escudo para resistir a la modernidad o para ejercer el poder «por la gracia de dios».

Hoy día cada vez hay menos gente que se declara cristiana, cuando entras a las iglesias las ves cada vez más vacías y con las feligresas más canosas. Sin embargo, por extraño que parezca, las procesiones tienen más público y más devotos. Es cierto que no hace falta ser creyente para admirar estos desfiles que son un espectáculo lleno de majestuosas tallas de grandes artistas imagineros, un creciente número de penitentes y portapasos y un derroche de luces, flores, trajes y música pasional interpretada por innumerables bandas de música.

Como manifestación de cultura tradicional, las procesiones atraen a lugareños, a visitantes y a turistas. Aunque se conmemora una historia triste, el ajusticiamiento injusto, por crucifixión, de un inocente, y pese a que hay solemnidad, silencio, dolor, saetas que conmueven y hasta trajes de luto, todo ello conviva con un ambiente multitudinario en el que se mezcla el fervor con la fiesta que llena las terrazas y los bares hasta altas horas de la noche.

Hay quien huye de todo esto y se va a desconectar unos días a la playa, al monte o a Roma, hay quien detesta lo que ven como parafernalia, hay quienes participan de ello para ser vistos, como muchos políticos, hay quienes gustan de los honores, distinciones y primeros puestos, pero también hay mucha gente de buena voluntad que se identifican con un Dios maltratado y sufriente, al que le piden, con honda fe (o ingenuidad para otros) que les ayude en sus problemas y dolores personales o familiares.

Se sea creyente o no, te emocionen o no las procesiones, comprendo perfectamente a quienes respetan la fe del pueblo sencillo y a quienes critican la incongruencia de quienes realmente no creen en Dios, pero lloran de emoción por la Virgen de su pueblo, y hasta comprendo a quienes abominan de la hipocresía de quienes pisotean al género humano o le chupan la sangre y luego se dan muchos golpes de pecho y hasta echan unas lágrimas ante la Sangre de Cristo. Aquel hijo del carpintero sigue siendo controvertido y, por alguna razón, dos mil años después, su historia sigue siendo contada con imágenes y performances en un mundo lleno de crucificados y crucificadas.