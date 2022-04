Los abrazos ya no son 'chillaos'

03:45 a.m. Como cada madrugada, la taquicardia y el insomnio. Todas las noches reaparece el mismo pensamiento: dos años ya sin abrazos ‘chillaos’, cara con cara, pecho con pecho… Dos años perdidos de besos y caricias con nuestros padres ya mayores, con nuestros niños pequeños, con nuestros amigos… ¿Y si me he contagiado en el centro de salud o en el hospital y les contagio el virus? Es mejor mantenernos lejos y evitar el peligro. Ellos ya saben que los quiero, aunque no los toque. Y lloras hacia dentro y los aprietas fuerte en tu interior.

Dos años sin coger de la mano a tus pacientes, sin abrazarlos tras las malas noticias, sin abrazarlos para celebrar las buenas. Dos años escondidos tras las mascarillas, pantallas, guantes y EPIs; sin tacto y sin sonrisas. Tú, que eres de tocar, de achuchar, de notar y de sentir si la mano está fría, si está caliente, si suda, si tiembla, si te aprieta con fuerza… Hemos perdido lo humano, nuestra esencia, convirtiendo nuestro trabajo en una contrarreloj impersonal que no nos gusta, que nos ahoga, nos entristece y nos hace replantearnos nuestra profesión, aunque ninguno abandone el barco porque estamos ahí por y para los demás. Sí, querido amigo no sanitario: tú también lo has pasado mal, pero imagínate convivir con el virus día a día y volver a casa con los tuyos con la angustiosa idea de que puedes exponerlos y que pueden acabar como tus pacientes por ti, por tu culpa. Imagínate ese miedo infinito que seguimos teniendo y que nos hace despertar cada madrugada pensando que no quieres olvidar los abrazos ‘chillaos’ porque ojalá en algún momento, más pronto que tarde, puedan volver y quedarse para siempre. Gracias, compañeros sanitarios, por seguir en la lucha.