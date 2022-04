Las de servir

Pobres chicas las que tienen que servir, pero parece que más aún pobres señoras (y señoros) que las emplean porque cuando aquéllas faltan es un sinvivir, así que menos mal que se han abierto las fronteras con Marruecos. Eso se deduce de las declaraciones de la delegada en Ceuta del Gobierno más progresista de toda la democracia. Las declaraciones de la delegada se extienden sobre temas interesantes y son más largas, pero esa frase destaca como un puñetazo en el ojo de ese progresismo plus ultra del que se presume. Aunque no lo dijera de broma hay algo de broma, que entre frase relajada y comentario casual asoma tanta verdad como en las afirmaciones serias y de calado.

El caso de Salvadora es el de una mujer que, comprometida con la educación y la igualdad y con un historial político interesante, nos muestra con ese comentario, cómo está atravesada por discriminaciones y privilegios. Discriminación por su condición de mujer que, como he dicho, ha sufrido y ha combatido, como ha añadido en su disculpa, pero parece que la que hace todo en casa es ella y si está casada, después del revuelo de estas declaraciones seguramente tiene una conversación pendiente con su marido sobre las cosas del hogar, porque nunca es tarde. Su privilegio por ser blanca y occidental en una sociedad, la española, que está en un ámbito geográfico donde hay una fuerte inmigración, que ha tenido la posibilidad de unos estudios y tiene un cierto nivel económico, además. La primera pregunta de muchas que se me vienen a la cabeza es: ¿y cuando las fronteras estaban cerradas no había mujeres ceutíes que pudieran atender el servicio de limpieza? ¿O es que las ‘muchachas’ de allí son más caras?

Somos un mapa de caminos. Ni usted ni yo somos unívocos, no tenemos un solo sentido y estamos, como Salvadora, intersectados de discriminaciones y privilegios. Creerse el rey del mambo o un duque en una feria, y al mismo tiempo depender de un sueldo que otro le paga, todo eso para cubrir gastos de coche, casa, educación en colegio concertado para los niños y sanidad privada y actuar como si fuera, efectivamente, el amo del cotarro es pegarse un tiro en el pie. Jalear políticas, por ejemplo, las de bajada de impuestos o de desregulación laboral, creyendo que no se depende de servicios públicos es creer ser casetero en la Feria de Sevilla y no darte cuenta de que eres un camarero al que se le pide una jornada de doce horas de trabajo.

Haga usted su mapa y vea qué cruce de caminos le conduce a la frontera donde usted deja de ser usted para convertirse en alguien accesorio cuya existencia facilita la vida a otro que, posiblemente, a usted no lo necesite salvo para limpiar la casa. Y haga todo lo posible por asegurarse de que, si llega el caso, es limpiadora, y a mucha honra, y no una simple ‘muchacha’.