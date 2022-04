El PP de la Región en la era Feijóo: hora de cambiar

Los populares celebraron el pasado fin de semana su congreso extraordinario, convocado para salir del tremendo carajal provocado por el escándalo del espionaje mafioso a la presidenta de la comunidad madrileña. Alberto Núñez Feijóo salió aclamado como nuevo presidente del PP con casi el cien por cien de los votos; o sea, que hubo ‘mucha unanimidad’, como solía decir un antiguo dirigente murciano cuando una votación arrojaba un resultado apabullante de ese tenor. Los delegados del PP vivieron su particular epifanía y entronizaron al todavía presidente gallego como líder del partido, un movimiento que tendrá efectos inmediatos en las franquicias territoriales de los populares, especialmente aquellas en que los procesos congresuales estaban paralizados para impedir el surgimiento de alternativas a los dirigentes ungidos por el aparato.

Derribado el dique de contención que había levantado con hormigón armado la anterior dirección nacional, en las próximas semanas van a celebrarse los congresos regionales para renovar a las cúpulas directivas o, al menos, dar la oportunidad a los militantes de opinar al respecto. En Murcia es muy posible que haya más de una candidatura, bendito sea Dios, lo que permitirá a los militantes elegir entre dos opciones y a toda la sociedad confrontar dos maneras de hacer política dentro de un partido llamado a desempeñar un papel fundamental en la región, como lo ha venido haciendo en el último cuarto de siglo.

Solo por eso ya ha merecido la pena el cambio de liderazgo, porque con Casado y su secretario general cualquier posibilidad de renovación o de crítica legítima estaba completamente esterilizada. Y si no que se lo pregunten a las juventudes de su partido en Murcia, lideradas por un joven puesto a dedo en una gestora con tal de impedir la llegada de un candidato alternativo (viva la democracia interna, viva la libertad).

Pero no se trata solamente de que los militantes del PP puedan elegir a sus dirigentes, lo que no es poco. Lo fundamental es que la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP cierra un capítulo ominoso de gestión autoritaria y da inicio una nueva etapa en la que, es de esperar, los nuevos dirigentes llegan bien aleccionados para no cometer errores pasados.

El congreso del PP murciano, aunque aún no ha sido convocado oficialmente, va a tener lugar muy probablemente el próximo mes de mayo, en consonancia con los procesos iniciados en el resto de comunidades uniprovinciales. El momento es oportuno por la trascendencia de los retos a los que se enfrenta la región, que tiene en el Mar Menor y las amenazas contra el Trasvase Tajo-Segura dos de sus hitos principales. En el primer caso, el PP murciano no ha hecho otra cosa que seguir el dictado de la izquierda apoyando sus iniciativas, porque los populares, aquí, carecen de ideas y si las tienen se las guardan muy bien para que nadie se las copie.

En cuanto al Trasvase, es una evidencia que el PP de Murcia no cuenta con el apoyo del partido en otras regiones directamente interpeladas por la política hídrica. El PP castellanomanchego y el aragonés están firmemente en contra de cualquier reparto de agua con criterios nacionales, mientras que aquí, los populares tratan de hacer bandera como si todo fuera culpa de Sánchez y su partido no tuviera ninguna responsabilidad.

Esos son asuntos que también se tienen que dilucidar en el congreso de un partido que lleva un cuarto de siglo gobernando, pero ha perdido todo liderazgo social. Urge abrir las ventanas, debatir ideas, confrontar personas y, sobre todo, hacerlo en libertad.