Nuestro ambiente. Cuando esto escribo, es viernes, veo por la ventana un cielo azul sin nubes, casi hace calor, y oigo a las tórtolas (por mi barrio hay muchas) con el canturreo de la primavera, algo pesadas, las tórtolas, por cierto. Pero da gusto volver a sentirse en la Región de Murcia, con su sol y su olor a azahar. Es que hemos llevado más de una semana que parecía que vivíamos en Lugo.

Gentuza. Hay que darse cuenta lo sinvergüenzas que pueden llegar a ser algunas personas. Ahí tienen ustedes a esos dos payos, Luis Medina y Alberto Luceño, ambos gente de la ‘jet’, que le han estafado seis millones de euros al ayuntamiento de Madrid, o quizás más, porque las mascarillas y los guantes que le vendieron eran una porquería. Los cabroncetes se han gastado el dinero en yates, coches de lujo, una casa de más de un millón de euros… Y, parece ser que lo de vender material en malas condiciones puede tener castigo penal, pero lo de las comisiones no. Esperemos que no haya también tráfico de influencias. (Nada más escribiendo esto me dan unos ataques de ira que no se pueden ustedes hacer una idea. Negro me pongo).

Telediarios. Hablando de este tema, en una tertulia de amigos, uno nos dice: ‘Ver un informativo en la televisión es tristísimo, pero, claro, qué van a poner si el mundo está cómo está. Por cierto, leo en el EGM que el telediario de la noche de la 1 no se ve mucho y a mí me parece muy bueno, sobre todo cuando lo presenta Carlos Franganillo. Claro que el de Antena 3 tiene delante Pasapalabra, que lo ve muchísima gente, y en la 1 está lo de Aquí la Tierra, que hay veces que produce vergüenza ajena, con unas presentadoras que gritan a los entrevistados en un campo de alcachofas, ‘¡Antoniooo!, ¡qué buenos tus tomates!, o cuando el presentador se viste de fantoche para introducir algo.’ Manifiesto estar de acuerdo con este análisis.

Se tapa los orificios. Desde la puerta de una farmacia, un hombre joven le grita al dependiente: ‘Paco, dame una mascarilla que se me ha olvidado y tengo que entrar en el Centro de Salud’. ‘Pasa, hombre, pasa’. El chico entra, pero cubriéndose con la mano la boca y la nariz, y el de la farmacia le dice: ‘Quítate esa mano, que te vas a asfixiar’, y se ríe. Parece que el ambiente de las farmacias está más relajado.

Series. Nada nuevo bajo el sol, digo, en la tele. Sigo navegando por YouTube encontrando cosas muy curiosas y algunas de gran interés. De música, está todo lo que busques, tanto clásica como moderna. De series, veo El joven Wallander y estoy terminando la quinta temporada de Gomorra. Las dos últimas no son tan buenas como las tres primeras, pero, aun así, tienen capacidad de engancharte y pasarlo bien un rato.

Bodas y bautizos. Si quiere usted casarse, ya pueden hacerlo en 16 playas de Cartagena, según han acordado las autoridades. Yo nunca he estado en una boda en la playa, pero sí en un bautizo. Fue por la tarde, en el Mar Menor, y ese día soplaba un Levante fuerte, con un ventarrón que estuvo a punto de llevarse por delante al chiquillo, al cura, a los padres y a los padrinos, que se metieron todos en el agua para bautizarlo. Después, la celebración estuvo muy bien, pero a mí me daba miedo que el crío hubiese cogido una pulmonía.

Problemas mentales. Un médico de familia les dice a otras personas: ‘Los del Centro de Salud Mental estarán asustados por la cantidad de pacientes que les estamos mandando desde nuestras consultas de Atención Primaria, pero es que no os podéis imaginar cuántas personas nos llegan con trastornos psicológicos producidos por los problemas de los últimos tiempos. Dicen que el índice de ingesta de ansiolíticos está por las nubes en España, pero, de verdad, que la gente se siente mal, que lo vemos a diario.’

Dos mujeres hablan en la calle: ‘Ya está aquí la Semana Santa. A ver si nos da un poco de alegría que estoy ya de penas, de covid, de guerras… Es que no levantamos cabeza’. (Efectivamente, hay en el ambiente unas ganas muy potentes de relajar un poco el estrés de tanta cosa mala seguida. Es que creo que nos lo merecemos)