Paciente lector que acudes a estas letras con interés por dialogar, pues sabes que nuestras conversaciones no son de las que hablan del tiempo, sino de las que toman su tiempo para hablar, he de confesarte que con frecuencia salgo del cine con los ojos humedecidos.

Fue el caso de la película En busca de la felicidad. Un padre separado disfraza su precariedad económica ante su hijo de cinco años, al que deja diariamente en la guardería, mientras él intenta vender unos aparatos de diagnóstico clínico que lleva consigo a todas partes. Desahuciado de su vivienda, peregrina con su hijo para dormir en moteles baratos, albergues, parques y baños públicos y apenas consigue dinero para la comida. El caso es verídico, pero es la prodigiosa interpretación del protagonista, cada gesto, cada silencio y cada conversación con su hijo, lo que da verosimilitud al film. El actor fue el mismo que hace unos días propinó un bofetón al presentador de la gala de los Oscar, minutos antes de recibir el de mejor actor, Will Smith.

Siquiera por aquella actuación, merecería no ser señalado como Enemigo público, otra cinta inmejorable del oscarizado. Recuerda San Lucas la máxima evangélica: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Pero los humanos nos empeñamos en levantar un tribunal, convocar al jurado y sentenciar sin escuchar, aun teniendo un aparato institucional que lo hace por nosotros, con nuestros mismos errores y debilidades, al que damos el pomposo nombre de Justicia, como si eso fuera garantía de imparcialidad, equidad y juicio.

Propongo varios análisis que puedan dar luz sobre algunas debilidades humanas. Primero el jurídico, pues el Derecho es un conjunto de normas de convivencia respaldadas por el poder coercitivo del Estado, que contiene un catálogo de conductas estandarizadas, fiel reflejo de los valores de una sociedad, pues establece pautas y reglas para las honestas y castigos para las deshonestas. El Derecho Penal moderno, estructurado sobre una relación de acciones y omisiones social y moralmente reprochables a las que asigna un castigo proporcionado a su gravedad, tiene también un sistema de valoración objetivo que modula la condena en función del grado de responsabilidad del sujeto disruptivo.

La conducta típica y antijurídica de Will Smith es la agresión a otro, pero su responsabilidad y condena está determinada por el grado de culpabilidad. La acción fue dolosa y eso le incrimina, pero fue movido por un impulso irracional, súbito y casi irreflenable, en respuesta a un comentario ofensivo hacia la dignidad de alguien a quien profesa un afecto tal que puede considerarse que cualquier ataque contra ella lo es a su propia persona. Estamos, pues, ante un arrebato, que supone una circunstancia atenuante de la responsabilidad; no excusa el delito, pero hace menos reprochable su conducta y, por lo tanto, atempera la pena a imponer. No olvidemos que el Derecho se dirige al ciudadano medio, no exige comportamientos extraordinarios ni heroicos, por tanto ha de ser ecuánime ante los comportamientos más comunes.

Quién puede saber cuál sería su reacción ante la violación de nuestro ámbito más íntimo de relaciones si no lo ha experimentado antes. Los griegos creían que la cólera que trastornaba a algunos hombres se debía a que el cuerpo estaba poseído por una divinidad como Hibris o las Erinias, de manera que no era dueño de sí mismo. «¡Canta, oh Musa, la cólera de Aquiles!», el primer verso de la Ilíada, invoca la inspiración para relatar la furia de Aquiles cuando conoció la muerte de Patroclo. En un caso reciente, puedo asegurar que de haber tenido delante al agresor, no habría respetado edad, sexo ni tamaño, y no puedo decir que habría sido menos violento que Will Smith. Sólo la reflexión al cabo de un tiempo permite controlar las emociones y comprender que quien responde con violencia no es mejor que su agresor.

La Biología tiene pautadas algunas reacciones comunes en los animales frente a la agresión. Luchar o escapar, pero también la parálisis cautelosa o temerosa, son las respuestas instintivas, químicas, hormonales, en una situación de peligro o de agresión. La memoria genética del cazador y del guerrero puede ser su correlativo humano y la identificamos con el hombre. En la mujer, con menos testosterona, el tejido social, colectivo, atempera el instinto y propende a una respuesta más circular, envolvente, aunque no necesariamente menos hostil.

Un cuarto nivel de análisis es cuasi matemático y consiste en una reducción al absurdo: imagino un gentleman como Cary Grant ergirse calmosamente y acercándose al presentador con la mirada fría, propinarle un guantazo, sencillo, sin acritud, volver a su asiento, recomponer su vestuario y sentarse mostrando la mejor de sus sonrisas. Pienso en Gregory Peck en Horizontes de grandeza, esperando a Chris Rock a la puerta de su camerino e invitándole a una satisfacción personal a solas, lejos de los focos. Probablemente un lord inglés se habría levantado con cierta parsimonia, habría ofrecido el brazo a su señora, ¡vámonos querida! y se habría marchado sin volver la vista atrás. Luego, desde su castillo de Howard, habría remitido una misiva requiriendo la elección de armas y padrinos. Pero ni Will Smith ni nosotros, lector, somos lores ingleses propietarios de un palacio en Yorkshire donde poder dedicarnos a la vida contemplativa.

Otro grandísimo y oscarizado actor, Denzel Washington, en Roman J. Israel, Esq., nos enseña la máxima de su profesor de Derecho: tolerancia es la primera ley de la naturaleza; estamos hechos de debilidad y error, perdonarnos mutuamente nuestras equivocaciones, esa es la primera norma. Con parecido espíritu lo decía San Pablo a los corintios: el amor disculpa sin límites, confía sin límites, aguarda sin límites, soporta sin límites. Poco puedo añadir, paciente lector, salvo que comprender el dolor del otro nos ayuda a superar el nuestro.