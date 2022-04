Al enemigo ni agua

El Partido Popular de la capital murciana tenía una oportunidad de oro para reconciliarse con miles de vecinos del otro lado de la vía. Tras años de desencuentros y encontronazos, de días en los que el exdelegado del Gobierno, el ahora senador Bernabé, intentó solucionar un problema social a base de miedo y policías, gastando varios millones de euros (2,2 concretamente) de los contribuyentes, no en apaciguar los ánimos, ni tampoco en prevenir, sino en amedrentar, asustar, multar e imponer.

Con el voto en contra la pasada semana para que la Plataforma Pro Soterramiento no tuviera su enésimo reconocimiento, en esta ocasión la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia, quizás no fuera la más importante, ya que la de mayor reconocimiento se la otorgó la sociedad murciana cuando aquel 3 de octubre de 2017, la Gran Vía murciana se llenó de aliento y apoyo a una plataforma que ese día doblegó a la intransigencia y el despotismo, los populares no solo han vuelto a pegarse un tiro en el pie, sino que han vuelto a levantar otro muro entre la política y la sociedad.

Incluso aunque fuera verdad que los populares tuvieran cuentas pendientes con la Plataforma, hubiera sido todo un signo de altura política, una apuesta por la reconciliación, un puente al consenso, un perdón, una mano tendida al futuro o cerrar una puerta que nunca debió abrirse, votar a favor de que la mayor institución de la capital reconociera el gran logro social que miles de vecinos, organizados a través de una pacífica plataforma, hubiera recogido la medalla de manos de todos los grupos políticos por unanimidad.

La política está para llegar a acuerdos con la ciudadanía, para solucionar problemas, no para crearlos y mucho menos para enquistarlos. Difícilmente el día de mañana los candidatos del Partido Popular y de la extrema derecha podrán ir a pedir el voto a miles de ciudadanos tras demostrar que la revancha, la venganza y el odio le han ganado la partida al perdón y a la reconciliación.

Y seguramente quienes el otro día dieron la espalda al movimiento social más importante de la Murcia moderna, ganarán las próximas elecciones, eso dicen las encuestas, y la ciudad volverá de nuevo a manos de la derecha y quizás, tras la dictadura franquista, por primera vez también de la extrema derecha, y muy probablemente Almudena Grandes no tendrá una biblioteca a su nombre, y el gran Paco Rabal vuelva a ver como algún concejal propone que su nombre deje de presidir un centro cultural o una plaza, y volveremos de nuevo desenterrar nombres de legionarios, militares o acontecimientos históricos relacionados con la conquista, o como algunos llaman, reconquista, en el callejero.

Las Administraciones no solo están para gestionar bien el dinero público, para incoar expedientes administrativos, para emitir informes, perseguir a los corruptos, dictar resoluciones y recaudar dinero, sino también para promover la convivencia y abrir sus puertas a la ciudadanía.

Quien apuesta en política por dejar ‘cadáveres’ en el camino, negarle el pan y la sal a la ciudadanía, y hacen del dicho popular ‘al enemigo ni agua’, se empobrece y termina por seccionar cualquier atisbo de autocrítica, y cuando eso ocurre, pierde el interés general y gana la soberbia y los egos se disparan.

¿Se imaginan por un momento que el resto de las instituciones y personas que sí tendrán su reconocimiento institucional, cedieran un minuto de su tiempo para hablar de la plataforma? Sería todo un síntoma de urbanidad, y de que no siempre ganan los mismos.