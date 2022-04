Qué espanto de guerra. Esta semana vi en la tele a un grupo de jóvenes rusos en un hospital, todos sentados en sillas de ruedas. Les faltaba una pierna, o las dos. Eran combatientes heridos en la invasión de Ucrania y también estaba un militar que les imponía condecoraciones y los arengaba. Todos los muchachos tenían una cara de tristeza absoluta. Daba mucha pena ver a esos seres humanos destrozados, cuando, hace un mes, eran como usted o como yo, gente que tenía su vida. Hasta que un descerebrado –Putin, maldita sea su estampa - les ordenó entrar en Ucrania y liarse a tiros con una gente que a ellos y a su país no les habían hecho nada malo

No se explica. El PSOE gobernante ha conseguido que nadie, ni uno solo de los partidos presentes en el Congreso, respaldara su giro con respecto al Sahara Occidental. Las explicaciones que dio Pedro Sánchez no convencieron a ningún diputado. Ni a mí tampoco.

Cansado. Un señor al que no conozco se me acerca en la calle y me dice: ‘Escriba usted en el periódico que qué asco de mascarillas y qué hartos estamos ya de mascarillas’, así que aquí lo dejo.

Aprendiendo. Me entero por la prensa de varias noticias muy interesantes, a saber: que se ha celebrado un funeral por el primer aniversario de la muerte del marido de Isabel II y que no han venido al responso ni el príncipe Enrique y ni su mujer, Meghan Markle, y eso que el muerto era su abuelo. Sin embargo, sí ha asistido y ha acompañado a la reina su hijo Andrés, que está viendo a ver si arregla, a base de dinero, lo del abuso a menores del que se le acusa. Y es que este Andrés es el hijo favorito de la reina, ya ves tú, a pesar de sus cosas. También han asistido casi todos los representantes de las casas reales de Europa, entre ellas, la nuestra, Felipe VI y doña Leticia, que iba de verde, según decía la prensa porque este color es de alivio de luto, cosa que yo ignoraba. Todos los días se aprende algo.

No se fijan. Una mujer de mediana edad a otras dos, por la mota del río: ‘Llevo las zapatillas nuevas que me he comprado para salir a andar y ninguna me habéis dicho nada’.

No piensan igual. Cuando ustedes lean esto ya será presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Sabemos que la secretaria general, sustituyendo a Teodoro García Egea, es Cuca Gamarra. A ver qué murcianos entran en el nuevo equipo. Eso nos dará una idea de por dónde quiere que vayan los tiros, porque todos son militantes, pero no todos piensan y actúan del mismo modo en lo que a la Política se refiere.

Series. He visto la serie documental Los diarios de Andy Warhol. Está muy bien hecha. Existía un archivo muy extenso de grabaciones con este artista de protagonista y han sabido ordenarlo y darle continuidad para despertar el interés de los espectadores. Perfectamente contextualizado, sirve para ver cómo era la vida en su entorno en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, fundamentalmente en Nueva York, pero también en otras localizaciones. Y, si les gustó True Crime, están poniendo un True Crime en español en una plataforma. Es como El Caso, pero bien hecho. La serie se llama Crímenes y va de asesinatos ocurridos en España, su investigación, la detención y el juicio a los culpables. Entretenido, aunque, como es natural, algo morboso.

Harta. Una mujer mayor a otra en la puerta de un edificio. ‘¡Qué primavera, hija mía! Si parece que va a llover otra vez. Voy a subir a por el paraguas. Qué hartazón de lluvia, joder’.

El mismo estilo

Si les gusta el tenis y ven en You Tube un resumen del que se llamó ‘el partido del siglo’, el enfrentamiento de Nadal con Federer en 2008, en Wimbledon, que ganó el español, observarán que Carlos Alcaraz también lo ha visto. Muchos detalles en la forma de jugar del joven murciano son muy parecidos, si no iguales, a los del campeón, que, por entonces, jugaba con un poderío increíble. Alcaraz dice que es su referente, y se nota mucho en ese partido. Por cierto, el de El Palmar va que vuela. Qué exhibiciones está dando en Miami. Y con 18 años.