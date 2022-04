Siempre así

Amigos y conocidos me preguntan a menudo por mis pequeñas. Independientemente del interlocutor, la conversación es siempre más o menos la misma. Les respondo que no paran de crecer y añado que, sobre todo, de aquí, a la vez que me señalo la cabeza en un claro gesto que significa que si el desarrollo físico es notable, el avance hacia la adolescencia es apabullante. Se nota que van forjando su propia personalidad y también que empiezan a sacar su carácter cuando no les agrada alguna decisión o alguna norma. A veces, incluso, se empeñan en tener la última palabra, algo para lo que, de momento, tendrán que esperar, al menos hasta que se haga realidad lo de que ‘cuando seas padre, comerás huevos’, ese dicho tan manido por los adultos cuando se nos acaban los argumentos o, simplemente, queremos zanjar una discusión.

Lo ocurrido esta semana en el pleno municipal de Cartagena me recuerda ligeramente a esos debates familiares con los niños, que se resisten a cumplir las normas establecidas en el hogar y expresan su derecho al pataleo. Ya no sorprende a nadie un nuevo rifirrafe entre el Gobierno tripartito y la oposición con otro lamentable espectáculo, que trasciende más que las mociones y las decisiones que se adoptan, que son las que realmente nos afectan a los ciudadanos. Los protagonistas en esta ocasión fueron la alcaldesa Noelia Arroyo y el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo.

Lo de menos es lo que estuvieran comentando, ni siquiera quién tenía razón. Lo que ocurre es que llevamos demasiado tiempo asistiendo a sesiones plenarias en nuestro Ayuntamiento en las que la tensión se puede cortar y la chispa puede saltar en cualquier momento. En el caso concreto de esta semana, Arroyo llamó triste a Giménez Gallo cuando éste le interpeló para replicar a un comentario y la alcaldesa le negó la palabra porque el debate había concluido. «Pídame perdón porque me acaba de faltar al respeto», dijo el dirigente de MC. Dudo de que la alcaldesa se sienta orgullosa del comentario, pero en mi casa me enseñaron que para exigir algo hay que predicar con el ejemplo, y el concejal de MC no llega ni mucho menos a los límites de su líder, pero tampoco es que sea mudo cuando se refiere en público a sus contrarios políticos, con desprecios y menosprecios que son de todo menos respetuosos. Un mal no justifica otro, pero tal vez sí lo explica.

Que se lo digan a Chris Rock, que seguro que entiende muy bien por qué su colega Will Smith le estampó un bofetón que ha dado más vueltas al mundo que el Juan Sebastián Elcano. Nada, repito, nada justifica que el otrora príncipe de Bel Air agrediera al presentador de la gala de los Oscar, pero alucino con esta sociedad de lo políticamente correcto que premia al pobrecito humorista, que solo arremetió contra la dignidad de la esposa del actor al burlarse de la alopecia que la acompleja. La violencia no lleva a nada bueno, pero pregúntense cada uno de ustedes cómo hubieran actuado si la enferma ofendida hubiera sido su compañera o su madre. Basta de juicios paralelos guiados por un buenismo que es de todo menos bueno y basta de faltas de respeto que solo nos conducen a enfrentamientos. Todos nos ponemos tras las pancartas de la paz, pero cuántos de nosotros predicamos la disputa, porque, a veces, las palabras se clavan más hondo que el más afilado de los cuchillos o la más certera de las balas. No me he vuelto loco ni me va decir barbaridades. Lo que ocurre es que los baremos de lo que está bien o lo que está mal hace tiempo que dejó de dictarlos nuestra conciencia, para dejarnos arrastrar en masa por la inercia de los que se sienten, se creen y se presentan como ejemplo de todo. Ya está bien. Claro que el humor es sano, claro que es buenísimo reírse de uno mismo, pero de verdad vamos a enseñar a nuestros niños a vivir en un mundo de color rosa, a rechazar el bullying y otros males de nuestro milenio que en realidad han existido siempre, mientras nosotros nos reímos sin piedad y con publicidad de los defectos ajenos. Se nos llena la boca con términos grandilocuentes como paz y respeto para después vomitar sobre ellos con nuestras actitudes y comportamientos.

La no concesión de la palabra por parte de Arroyo a Giménez Gallo en el pleno puede ser discutible, pero la escenificación de la oposición abandonando el salón y denunciando después la situación para dejar a la alcaldesa de ¡dictadora¡ es ridícula, como la del niño que quiere tener la última palabra. La propia secretaria del Ayuntamiento aclaró que todos los alcaldes y alcaldesas habidos y por haber tienen y tendrán, ejercen y ejercerán la potestad de apostillar lo que consideren y de dar o quitar la palabra rigiéndose siempre por el reglamento de las sesiones. O lo que es lo mismo, que cuando uno sea alcalde, comerá huevos.

Por si alguien lo duda, nuestros plenos municipales son desde hace tiempo el escaparate de los partidos para hacer sus mítines y enfrentarse en debates, porque vivimos en una campaña electoral constante, que se intensifica conforme se acercan las elecciones y, aunque queda más de un año, para algunos, se ha dado el pistoletazo de salida.

Vamos a empezar por respetarnos todos, por aparcar tensiones, diferencias y rencillas personales. Tanto Arroyo como Giménez Gallo son capaces de mantener un debate o un desencuentro desde la responsabilidad y las buenas formas. Por favor, inténtenlo. Me atrevo a decir que no son tantas ni tan intensas las diferencias que los distancian en sus ideas y proyectos para el bien de Cartagena y los cartageneros. En sus manos está rebajar el tono y el ambiente y tratar de que la política, a la que ustedes se dedican por vocación y porque quieren, vuelva a ser una labor de servicio que recupere el respeto que muchos de ustedes merecen. De lo contrario, como el grupo sevillano que actuará en las rescatadas para este año Cruces de mayo, estaremos siempre así.