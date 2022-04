Un viaje con futuro a la tradición

Hace ya treinta años que un grupo de jóvenes universitarios de los pueblos de Cartagena, muchos de los cuales habíamos formado peña en el Instituto Isaac Peral y en el Jiménez de la Espada, en unos tiempos en que las clases eran de mañana y tarde y, no habiendo comedor escolar, nos comíamos en el patio, hiciese frío o calor, la fiambrera que nos habían preparado nuestras madres. Surgió la amistad, las tertulias, las bromas y hasta el intercambio de sueños de aquellos chavales de unos pueblos que entonces estaban mucho más distanciados de Cartagena y, casi sin autobuses, mucho peor comunicados.

Después de aquella época, compartí muchas iniciativas con algunos de ellos, como José Sánchez Conesa, de La Palma, hoy Cronista de la Ciudad y que luego fue compañero mío de piso en Murcia, cuando estudiamos en la Facultad de Letras. Juntos nos sumergimos de lleno en el compromiso sociopolítico, medioambiental y cultural que habíamos mamado en el Grupo de Scouts y en las comunidades cristianas de base. Aunque sabéis que entre los pueblos vecinos siempre ha habido esas históricas y absurdas rencillas, nosotros, casi siempre, hemos sido ajenos a ello y, al contrario, siempre hemos defendido que la unión hace la fuerza y que las diputaciones cartageneras compartíamos una misma realidad y, como en el siglo XIX con la Liga de los Vecinos del Campo, debíamos unirnos y trabajar por un municipio más descentralizado y participativo. Lo hicimos en nuestras Asociaciones de Vecinos respectivas, nos implicamos en la Federación de Asociaciones de AA VV de la Comarca, después fundamos la Coordinadora Tierra Nueva y posteriormente la Liga Rural del Campo de Cartagena.

Fueron muchos años de colaboración de una nueva generación vecinal de la zona comprendida entre La Aljorra y El Algar. También pusimos en marcha los Congresos Nacionales de Etnografía del Campo de Cartagena y desde entonces no hemos parado de reivindicar el patrimonio, la cultura, las costumbres, la historia y el paisaje del entorno. Siempre coincidíamos en corregir a cualquier concejal cuando decía: «Como representante de la ciudad de Cartagena os digo…», y nosotros le recordábamos que Cartagena era mucho más que una ciudad, era un amplio municipio con muchos y diversos pueblos y era, además, una Comarca natural. El caso es que, aparte de la divulgación del patrimonio cultural de la zona rural, siempre hemos coincidido en el trabajo por la reivindicación de servicios básicos, siendo uno de los logros el del transporte público para interconectar los pueblos con la ciudad.

La cabra. Recuerdo que un día llamé a la cadena SER para intervenir en un programa en directo, un coloquio en el que se daba la palabra a los oyentes. Lo hice de manera anónima, pero enseguida me conocieron la voz y me saludaron: «¡hombre, el presidente de la federación!». Resulta que algún contertulio estaba quejándose, con razón, de que la televisión regional había retransmitido en directo las Fiestas de Primavera de Murcia y, sin embargo, nunca hacían nada parecido con Cartagena. Hasta ahí bien, pero después alguien empezó a decir que no se identificaba para nada con esa fiesta, que era de una ciudad y de su entorno de huerta, y que no era nada regional, que él no se identificaba con un señor que lleva una cabra o con la gente que come habas, «si al menos sacaran pescadores o marineros…». Entonces fue cuando llamé y les conté: «resulta que yo he vivido mi infancia y adolescencia en el campo de un pueblo de Cartagena y, ya de niño, pastoreaba un ganado de ovejas y cabras y con siete años ya aprendí a ordeñar las cabras, cuya leche bebíamos y con la que mi madre hacía arroz con leche y requesones si estaban recién paridas. Mi padre también plantaba habas y desde entonces me encanta comérmelas recién cogidas de la mata, además de comerme los michirones con las que están secas…», y le pregunté a aquél contertulio: «¿entonces, con estos antecedentes, yo no soy cartagenero?». No supieron qué contestar.

Esta anécdota es un ejemplo de la preocupación que hemos mantenido siempre los pueblos cartageneros, reivindicando que Cartagena, además de su patrimonio arqueológico, inmenso y magnífico, aparte de su patrimonio y fortalezas militares y además de sus playas, su mar, sus marineros y sus pescadores, tiene todo un patrimonio rural, olvidado pero muy importante: molinos de viento, casonas de labranza, aljibes, monasterio y ermitas de San Ginés, cuadrillas, trovos, agrupaciones musicales, etc. A mí siempre me gusta decir que aunque Cartagena no tuviera ni mar ni arqueología aún sería un municipio muy rico cultural y paisajísticamente hablando, un municipio que muchos desconocen, que otros no valoran y que aún está muy abandonado y con sus joyas en peligro.

Es verdad que, durante muchos años, lo rural ha sonado a atraso, a incultura y a falta de modernidad y ahora, lamentablemente, lo rural suena a macroexplotaciones de lechugas que nos han llenado de nitratos, durante años, el Mar Menor y fastidiado el medio ambiente, el turismo y nuestro veraneo en las segundas residencias. Pero lo rural es algo más y mejor que todo eso. Mucha gente regresa a vivir al campo por tener más calidad de vida, aire más respirable, tranquilidad, escuchar los pájaros, pasear y disfrutar de los paisajes de la zona oeste, etc. y, de paso, se pueden tener todas las comodidades que da la técnica, internet y, por supuesto, la radio o los libros.

Una apuesta por lo rural y las tradiciones. Viene al caso este escrito, entre otras cosas, porque he tenido el honor de hacer, a la limón, un libro con mi amigo José Sánchez Conesa. Él ha puesto las palabras y yo las ilustraciones para dar cuenta de un intenso año de apuesta por las tradiciones y la cultura popular del Campo de Cartagena a cargo de la Universidad Popular.

En el marco incomparable de la sala Isaac Peral de la Universidad Politécnica, en el antiguo CIM, con todos los asistentes mirando el hermoso puerto «a quien los de Cartago dieron nombre», se ha presentado esta semana, por la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, Un viaje a nuestras tradiciones, con el que se ha clausurado un año desbordante de actividades culturales, tanto en las diputaciones como en nuestra histórica ciudad mediterránea. El motivo ha sido el 40 aniversario de la refundación de la Universidad Popular de Cartagena, y digo ‘refundación’ porque la Fundación de la UP fue en 1931, a cargo de una excepcional, inquieta y culta pareja: Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás. La dictadura franquista impidió su continuidad, pero se volvió a poner en marcha con gran éxito en 1981, en los primeros años de la transición y, hasta hoy, en que es Patrimonio Cultural del Municipio.

Pese a la pandemia, 2021 ha sido un año repleto de actividades en los pueblos de la zona rural y de la costa. Nunca antes se había emprendido en esta Región un programa tan ambicioso, tan intenso y de manera tan descentralizada. Desde la concejalía de Cultura que dirigen David Martínez Noguera y Carlos Piñana se ha impulsado la excelente labor de todo el equipo de la UP, con su director, José Macián, a la cabeza y la coordinación indispensable de Pilar Marcos. Fue hace más de un año que nos convocaron en la Casa del Folclore de La Palma a los colectivos vecinales, sociales, culturales, musicales y de mujeres de todo el municipio. Se nos presentó un muy interesante anteproyecto que, esa misma noche fue acogido agua de mayo y en sucesivas reuniones fue creciendo y completándose.

Se han hecho senderismo y rutas guiadas por las salinas, el monasterio de San Ginés, los molinos de viento, los caserones o la rambla del cañar, ha habido ferias de las tradiciones, talleres gastronómicos, degustaciones de productos típicos, exposiciones de artesanía, bordados, esparto o bollillo, taller de piedra seca, conciertos de bandas de música, actuaciones de cuadrillas, encuentros de trovos, juegos tradicionales, flamenco, representaciones teatrales, canto de Auroros, talleres de pintura del paisaje y el patrimonio, juegos de bolos… Lo mejor de todo ha sido el éxito absoluto de público en cada uno de los pueblos, lo que ha dejado en evidencia que la gente estaba deseando estas iniciativas. Lo que más me ha gustado ha sido ver tantos niños y tantos jóvenes.

Si alguien creía que estas cosas del campo no interesan a la gente, que no son divertidas o que no están de moda, se equivoca totalmente. Yo siempre digo que, como a mí, te puede gustar el arte abstracto y el figurativo, el arte contemporáneo y el clásico, la música tradicional y el heavy. En la variedad está el gusto y lo tradicional tiene futuro. No nos podemos amputar nuestras raíces, por la cuenta que nos trae.