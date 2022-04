Parece ser que un juez británico (uno de esos que llevan peluca blanca, toga roja y son lores) acaba de decir que nuestro rey desmérito es como un ladrón de joyas. La comparación no puede ser más desafortunada. Si acaso sería un ladrón de ilusiones. No, yo no soy monárquico, soy juancarlista, se decía en aquella época en la que el ahora denunciado era un ídolo en España. Gracias a él hubo democracia y la transición desde la dictadura a ella fue un éxito. El 23F le dio el espaldarazo para consolidar las muchas gracias que este pueblo tenía que dar a su rey. Por fin, un Borbón que ni caza ni se queda con dinero ni es mujeriego. Qué suerte tuvimos. Pero hete aquí que la Historia, que para eso está, nos está presentando un rey justo lo contrario a lo que pensábamos. Sigue siendo un Borbón que caza, en este caso elefantes; se queda presuntamente con dinero y tiene amantes por doquier (sin presunción) que encima las pagamos nosotros. Y por si fuera poco, diversos libros históricos han reflejado (y no se ha desmentido) que no fue el salvador del golpe de Estado, sino que estaba detrás del mismo. Cuando se desclasifique lo desclasificable nos enteraremos de la verdad. Y entonces, a lo mejor, volvemos a pensar lo que en un principio se decía de ese rey. O a lo peor se confirma la segunda de las versiones de su reinado.

Aquí, en España, por fas o por nefas, se ha librado del banquillo de los acusados (no así del destierro más o menos voluntario, eso sí, a cuerpo de rey). Unas veces, porque ha regularizado su situación deudora con Hacienda. Otras, porque los presuntos delitos estaban prescritos. Y finalmente, otras, porque era inmune (bendita Constitución, que establece la igualdad de todos ante la ley, y sigue sin reformarse ese artículo de la inviolabilidad del rey). Total, que ya puede venir a España, como antes también podía, cuando quiera a regatear, sin que la Justicia le acose. Perfecto todo, salvo que una princesa de cuentos, rubia, ojos azules y con un hijo al que el rey le hacia barbacoas con la visera para atrás, recibe 65.000 millones de euros, no se sabe por qué, pero quizás se lo mereciera por amarlo tanto. Después, parece ser que Santa Rita no se aplica y cuando quiere el donante recuperar lo donado, la donataria no está de acuerdo y pretende quedárselos, pues no pocos son los gastos que conlleva vivir como una reina sin serlo. Como el donante se mosquea, se lo pide de diversas maneras, incluso con intervención de terceros (a los que pagamos nosotros también) según su denuncia ante la Justicia británica. Ese acoso, presunto, del exjefe de Estado a su examante de cuento de hadas, ha llegado a esos tribunales ingleses. Y un juez ha dicho que allí, en Londres, no hay inmunidad que valga. Así que, menos cuento y a responder legalmente de la denuncia. Ninguno de los fundamentos para defender la existencia e inmunidad de Estado ha logrado demostrarse, y por tanto, la denuncia debe seguir adelante, ha resuelto el juez Matthew Nicklin, rechazando así el último de los argumentos de los abogados del emérito, donde se decía que el título de rey es honorifico, como el que retienen los expresidentes de EE UU. Dice el juez que si aceptara este argumento, mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Ni dé ideas, ni se pase, colega británico. Nuestro ex jefe del Estado nunca ha necesitado entrar en una joyería para robar; se lo hemos dado todo, por campechano.