No es una huelga, es un pulso al estado

¿Se puede hacer una película de terror en que la víctima propiciatoria sea un simple conductor de un coche que viaja pacíficamente por una carretera apartada y el malvado sea un camionero cuyo rostro no se ve en ningún momento y se empeña en hacer la vida imposible y enfrentar mortalmente al desprevenido conductor del coche? Pues esa película, producida para la televisión, es la que lanzó al estrellato nada menos que a Steven Spielberg. Su título en el inglés original era Duel (como el de los duelos de honor con pistolas o espadas), que aquí se tradujo como El Diablo sobre ruedas. Los camioneros no son diablos, ni tampoco son ‘caballeros de la carretera’. Ni una cosa ni otra. Los camioneros son personas normales, que ejercen un oficio muy duro y sacrificado. Como nos sucede a casi todos, a veces están alegres y otras cabreados y frustrados. La diferencia es que, cuando yo estoy cabreado o frustrado no llevo un monstruo de veinte toneladas entre las manos para acojonar al personal.

No hace falta mucho análisis del estado de ánimo del líder de la ‘Plataforma’ de camioneros, Manuel Hernández, cuando vemos sus intervenciones como portavoz de este colectivo en los informativos. Está muy, pero que muy cabreado con el Gobierno. No sé si votará a Vox, pero despliega la misma mala leche y el estilo chulesco en sus intervenciones que el líder de la derecha radical. Ese tono impositivo y esa determinación le hará, probablemente, el héroe de sus representados, pero va camino de convertirse en el villano de la película para el resto de los españoles. Básicamente porque este tipo de actos de presión (que no son huelgas, porque el término huelga se refiere a un enfrentamiento entre desiguales, trabajadores y patrones, y no a autopatronos) van dirigidos a conseguir privilegios para una agrupación gremial.

Esto de los gremios que copan un sector estratégico de la economía e intentan estrangularla por momentos para conseguir ventajas, es bien conocido por la ciudadanía. En un primer momento, la gente de buena fe los comprende y les da la razón. Al fin y al cabo, son trabajadores y están siendo víctimas de una situación de la que no son culpables. Pero cuando se va haciendo evidente que el colectivo se comporta como un matón prepotente, las cosas cambian. Sobre todo, cuando empieza a afectarnos personalmente. Forzar la mano del Gobierno para que baje el precio del combustible o, para el caso, impida a conductores sin licencia de taxi, pero fiscal y legalmente en regla, ofrecerse para llevar gente de un lado al otro cobrando una cantidad justa de dinero, no es otra cosa que extorsión al Estado y, por ende, a la sociedad a la que representa. Y el resto de la sociedad deberíamos verlo como tal.

Ni Manuel Hernández es León Vilarín, el líder de los camioneros chilenos que empezó con una huelga idéntica y por los mismos motivos, sumando sectores empresariales y, como sabemos ahora fehacientemente, financiándose con dinero de la CIA norteamericana, ni España es el Chile del Gobierno de Unidad Popular (véanse las semejanzas, sin embargo). Los camioneros chilenos, con su petición de bajada de los precios del combustible, iniciaron un movimiento de boicot de la economía, secundado por otros gremios empresariales, que en la práctica consiguió poner al Gobierno de Allende de rodillas y el país en manos de los militares, situación que poco después condujo Chile a la dictadura de Augusto Pinochet.

Yo también soy empresario (de tercera generación, para más datos) y no pido a ningún Gobierno que me rebaje los costes de las materias primas esenciales para prestar mis servicios a otros o para fabricar mis productos. Si suben mis costes, y no puedo compensarlo con mayor productividad, confío en que a mi competencia le pasará lo mismo y, sin necesidad de ponernos de acuerdo fijar los precios, algo ilegal, trasladaré mi aumento de costes al producto final. Y si los consumidores lo encuentran al precio antiguo, más barato que el mío, pues algo estaré haciendo mal o no haciendo bien. Eso se llama libre mercado y competencia. Precisamente lo que no les gusta a los taxistas ni, al parecer, a los camioneros. El principio que rige la competencia en un mercado libre es la destrucción creativa: si no sabes adaptarte a las situaciones cambiantes del mercado, te vas al carajo y los recursos que dejas cesantes, otros más competentes y eficientes los aprovecharán. Suena como la ley de la selva, pero es que el capitalismo se rige por una ley de la selva relativamente domesticada en la que manda la supervivencia del más apto, y no del más fuerte, porque para eso existe la ley.

Hay muchos colectivos en una economía organizada que poseen distintos tipos de llaves para paralizar su funcionamiento. En el pasado vimos a los controladores aéreos, un grupo reducido de trabajadores con sueldos de fábula y condiciones de trabajo estresantes (por eso el sueldo), paralizar el tráfico aéreo. A eso, afortunadamente, reaccionó el Gobierno de Zapatero con mano firme, ordenando la militarización del sistema de control de tráfico aéreo. El porqué este Gobierno no ha aplicado las leyes de tráfico vigentes y ha quitado el carné de conducir a estos camioneros que ponen en peligro la seguridad vial con sus marchas lentas e intentos de bloqueo, no me lo explico.

Otra opción (cuando partes vitales de la economía y el abastecimiento de bienes esenciales para la población están en juego) es la militarización del transporte por carretera, como alguna vez se hizo con los conductores del metro. Si los militares intervienen en los incendios forestales e inundaciones, con más razón podrían conducir camiones confiscados temporalmente. Todo antes que caer en el chantaje de unos energúmenos que desafían con soberbia infinita a un Gobierno, a su vez, paralizado por el pánico y que no tiene mejores argumentos para no sentarse con los implicados que decir que los camioneros obedecen las consignas de la ultraderecha. Eso quisieran Santiago Abascal y los suyos. Pero una cosa es apuntarse allí donde estos radicales detectan caos social y debilidad gubernamental y otra cosa es que sean capaces de manejar a todo un gremio de camioneros autónomos. Ni en sus mejores sueños.