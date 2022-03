El Gobierno Frankostin

Cada martes, el director general de Patrimonio, Pablo Braquehais, y el del ICA (Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes), Manuel Cebrián, viajan a Cartagena para entrevistarse en la sede de la Asamblea Regional con los diputados exVox Juan José Liarte y Francisco Carrera. Allí se celebra en la práctica el auténtico Consejo de Dirección de la consejería de Cultura, cuyo titular es, sin embargo, Marcos Ortuño, del PP.

Como se recordará, Cultura estaba inicialmente adscrita a Educación y en manos de Mabel Campuzano, también exVox, pero ésta acabó riñendo con los otros dos diputados rebeldes del Grupo a cuenta de que el entonces director del ICA, José Ramón Palazón, les reportaba a ellos y ninguneaba a la consejera, de modo que decidió destituirlo. La crisis se resolvió desgajando Cultura de Educación y enviándola al departamento de Ortuño, quien ya contaba con Presidencia, Turismo, Juventud y Deportes, si bien quedaba comprometido a que el equipo de Cultura sería decidido por Liarte y Carrera, y se le prometió a Campuzano que el destituido Palazón no sería repuesto en el cargo. No en ese cargo, pues poco después el Gobierno se vio obligado a crear una nueva dirección general florero en la consejería de Hacienda para que el ex del ICA, amigo y exsocio de Carrera, dispusiera de un sillón y un sueldo.

Todo parecía transcurrir en paz cuando Liarte y Carrera, ya con Cultura en su órbita, decidieron destituir al director de la Biblioteca Regional, Juan José Lara, persona de la total confianza de Campuzano, y ésta resolvió que por ahí ya no pasaba. Ni corta ni perezosa llamó a la secretaria de la Asamblea Regional, Encarna Fernández de Simón, para informarse de los trámites necesarios para trasladarse desde el Grupo de Vox al Mixto. Peligro en los Cármenes. Esto habría supuesto su destitución como consejera, pues Liarte y Carrera así se lo habrían exigido a Fernando López Miras, y éste habría perdido la mayoría parlamentaria, que depende de un voto. A estas alturas tal vez ya no sería demasiado importante, pues la única iniciativa parlamentaria que le interesa es la reforma de la Ley Electoral y podría prorrogar los Presupuestos para el último año de la actual legislatura, pero en cualquier caso sería un contratiempo grave para la estabilidad de su Gobierno.

A su vez, los diputados exVox, que gobiernan el Grupo de Vox (son tres a uno), perderían un buen pico de la subvención que reciben (la única por la que no protestan). Por no contemplar el endemoniado escenario de que el diputado genuino de Vox, Pascual Salvador, se pasara también al Grupo Mixto, y arrastrara obligadamente con él a los otros dos, pues el mínimo para constituir Grupo son tres. Sería un Mixto como una caja de cerillas: Podemos, Ciudadanos, exVox, Vox y Campuzano. Ya puestos, es una pena que nos perdamos esta maravilla. Así pues, tras una conversación entre Campuzano y López Miras (la de Educación no se fía de ningún otro interlocutor), el cese de Lara fue anulado tras tres horas de crisis. ¿Cúal será la próxima?

EL GOBIERNO.

El escaño de Campuzano y su distanciamiento de Liarte y Carrera se ha convertido en un potro de tortura para López Miras. Liarte, por si colaba, propuso hace algún tiempo a la de Educación que renunciara a él para dedicar todo su tiempo a su labor en el Gobierno. «Creen que soy tonta», aseguran en su entorno que dijo, pues es obvio que si dejara de ser diputada sería destituida al instante como consejera.

En resumen, las convulsiones internas de los exVox han provocado la ruptura estructural de una consejería (Educación y Cultura), la adjudicación de Cultura a un consejero del PP que no ha podido nombrar a directores generales de su confianza, unos directores generales que despachan con diputados de un grupo parlamentario no adscrito a partido político alguno antes que con su consejero, más la creación de un chiringuito en forma de dirección general. Y todo entre susto y susto.

Mientras tanto, el presidente participa en actos y visitas relacionados con Educación sobre los que su equipo avisa a la consejera pocas horas antes de su celebración con el propósito de que a la titular no le dé tiempo a asistir. A su vez ésta ha convocado alguna rueda de prensa a la que no ha acudido ningún periodista, y cuando ha pedido explicaciones a los servicios centrales de prensa le han respondido algo así como: «Ah, perdón, se nos olvidó remitir la convocatoria».

Todos estos improvisados cambalaches a quienes más irrita es a los dirigentes del Vox oficial, que ven cómo López Miras favorece a sus disidentes, y a la vista de que las encuestas prevén una futura necesaria colaboración PP-Vox, aseguran que «lo estamos esperando», claro es que si resuelve ventajosamente para él los trámites que le aguardan para llegar a esa situación.

Pero no es solo la sección exVox la que da dolor de cabeza al presidente.

En el grupo de los consejeros procedentes de Cs también hay algún asunto que resolver, como el nombramiento de un consejero de Empleo y Universidades. En su momento, Francisco Álvarez se vio obligado a dimitir de esa cartera para hacerse cargo de la portavocía del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a fin de expulsar de la dirección del mismo a Ana Martínez Vidal y Juanjo Molina, los dos integrantes que permanecieron fieles a la marca tras la fallida moción de censura. La consejería de Álvarez pasó a manos de Valle Miguélez (Empresa, Industria, Info, Portavocía), pero entonces se dijo que era un traspaso provisional. La provisionalidad se ha ampliado casi a un año, y de vez en cuando se oyen campanas acerca de que la estructura del Gobierno volverá a su ser inicial, aunque algunos consideran improbable que Miguélez esté dispuesta a soltar la gallina. Cualquiera puede detectar que las relaciones entre los consejeros Isabel Franco, Antonio Sánchez Lorente y el portavoz Francisco Álvarez de un lado, y Valle Miguélez de otro, no son simpáticas (nunca lo fueron incluso cuando todos ellos militaban en Cs), y en ese contexto parece difícil coordinar una operación como la de volver a distribuir las competencias de la consejera Portavoz. También es fácil sospechar que a López Miras no le plazca mover más fichas de su Gobierno, sobre todo si le vienen impuestas por sus improvisados socios. No está el horno para bollos.

LA GESTIÓN.

Y es que los problemas del presidente no se agotan con la constante administración de Pegamento Imedio para sellar los rotos de su Gobierno. Los problemas le vienen hasta de donde menos se podía esperar, por ejemplo desde el Consejo de la Transparencia. Tras la incansablemente rigurosa y, por tanto, molesta gestión del ya fallecido José Molina, el Gobierno popular creía haber encontrado un remanso en las exigencias de transparencia con el nombramiento de Julián Pérez Templado, el juez que en su día no vio delito en la compra de su casa en Puerto Lumbreras del expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. Pero Pérez Templado es juez a fin de cuentas, y hay situaciones ante las que hasta los mudos hablan. El diagnóstico que acaba de emitir sobre la voluntad de transparencia del Gobierno regional se parece como una gota de agua a otra a los que hacía el ‘comunista’ José Molina, a quien hasta le interceptaban la correspondencia, de lo que se deduce que el problema es estructural y de fondo, y en nada lo resuelve el que el organigrama gubernamental se adorne con una consejería de Transparencia, mucho escaparate para tan poca sustancia. No creo que sea preciso añadir algo más al respecto, pues son los propios órganos de la Administración que gozan de un mínimo de independencia los que lo dicen todo.

LAS ENCUESTAS.

Otro disgusto procedente, como los anteriores, de fuego amigo: el último barómetro del Cemop, algo así como un CIS doméstico y domesticado. Pues resulta que López Miras va p’atrás incluso en esa encuesta. La más aguda lectura la ha hecho el expresidente de la Comunidad Alberto Garre, que lo fuera por su partido, en un artículo publicado ayer en este periódico: la valoración de López Miras baja a la vez que crece su popularidad, de lo que se deduce que más pierde cuanto más se le conoce. El PP retrocede respecto a barómetros anteriores mientras su paradójico adversario por potencial socio, Vox, dobla sus diputados, lo que lo hará imprescindible para formar Gobierno.

López Miras ha dicho que su modelo es el de Ayuso en Madrid, pero ésta gobierna con consejeros del PP y apoyo parlamentario de Vox, mientras lo que a él se le viene encima es el modelo Mañueco en Castilla y León: Gobierno al alimón de PP y Vox, con programa del primero modificado sustancialmente por el segundo. En la actual legislatura, gracias a los follones internos de Vox en Murcia, las imposiciones de los exVox son de tipo personalista, no ideológico, pero con un Vox entero y verdadero la política de la derecha en la Región de Murcia cambiaría todavía más de color y de sabor. De ahí que López Miras ande estos días detrás de los camioneros, siempre siguiendo el rastro del presidente regional del partido de Abascal, José Ángel Antelo, que llega primero y es mejor celebrado.

Vox abrió un boquete al PP en el Mar Menor en las últimas elecciones generales, y lo sigue manteniendo, pero después lo ha ampliado, sin duda, en el Guadalentín, con la polémica sobre las macrogranjas (el único partido que no condenó el asalto al ayuntamiento de Lorca, a pesar del ‘arrepentimiento’ de los asaltantes), y faltaba la huelga de los transportistas en una Región puntera en esta actividad. Pocos diputados de Vox me parecen los que prevé la encuesta del Cemop, entre otras cosas porque quienes en las pasadas generales perdieron la virginidad votando a ese partido es poco probable que recurran a la celestina pepera para que les fabrique un emplaste.

Nuevo resumen: López Miras tiene a su Gobierno en el alambre, los órganos internos de control democrático lo denuncian, y las encuestas, aun dándole el Gobierno por carambola, prevén su irrelevancia, en consecuencia, digámoslo claro, con su trayectoria electoral, que lo coloca en el poder bien por el dedazo de PAS, bien por accidentes ajenos.

¿Y el partido?

EL PARTIDO.

Esta semana hemos asistido a la chusca celebración del triunfo de los compromisarios de López Miras al congreso nacional de Sevilla en el que se aclamará el liderazgo de Núñez Feijóo. No se han podido reprimir para adjudicar a la segura competidora en el congreso regional del PP, la alcaldesa de Archena, un diez por ciento. Mucho me parece a la vista de que Patricia Fernández no ha jugado el partido. Alguien me ha dicho que dormía la siesta con su hija mientras se celebraban las votaciones. Esto es algo así como el Real Madrid en Valdebebas: en los partidillos siempre gana o siempre pierde el Madrid, pues el equipo se entrena con sus propios jugadores. Como la de Archena no entró en competición en un asunto en el que todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo, la parte que jugaba se empeñó en que Ramón Luis Valcárcel, quien la apoya, no resultara elegido, y enviaron a Mar Moreno, la sombra tipo expresionismo alemán de López Miras, a la sede regional del PP para hacer entrega a los votantes de las candidaturas prefacturadas mientras el expresidente regional casi mendigaba el voto a la puerta. Salió por los pelos, pero salió. Valcárcel es el presidente de honor de la actual ejecutiva del PP, pero en el mitin de Feijóo en el Teatro Circo no le reservaron plaza, y en la elección de compromisarios para Sevilla han intentado tumbarlo desde San Esteban en una operación en que pagábamos todos las horas distraídas para el partido al empleo institucional.

Mientras tanto, López Miras va a rastras del exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien todavía ha tenido capacidad esta misma semana para convocar reuniones, bien con exalcaldes del partido (en el restaurante Las Viandas), a la que asistió de oyente durante un rato el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, bien con expedáneos de su colla (otra vez en La Rosarito), en su empeño de destronar a José Ballesta de la candidatura a la alcaldía de Murcia, para la que por fin propone a su candidato: Juan Antonio Bernabé, uno que fuera su concejal de Urbanismo, el hombre del PP en El Palmar (en una junta en modo gestora desde 2014), y actualmente aparcado en el chiringuito de Citmusa, la Ciudad del Transporte, donde se cobra por no trabajar.

Digo que López Miras va a rastras de Cámara porque un presidente del PP con verdadera autoridad no daría lugar a que personalidades tan confusas como Cámara le organizaran un día sí y otro también este tipo de aquelarres, por mucho que una parte de los asistentes acuda a ellos para regocijarse ante las manías del exalcalde.

El PP describe al Gobierno de Pedro Sánchez, y no sin razón y fortuna, como ‘el Gobierno Frankenstein’, pero llegados aquí y visto lo anterior, caben pocas dudas acerca de que el Gobierno del PP en la Región de Murcia merece la calificación de la versión cómica de Mel Brooks: el Gobierno Frankostin, que es una panzá de reír y, en este caso, por no llorar.