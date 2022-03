Una vuelta al mundo sin salir de aquí

Estos días hemos recibido al hermoso e imponente bergantín-goleta Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la Armada Española, que entró en el puerto de Cartagena empujado por el fuerte viento con sus velas cangrejas izadas, una por cada uno de sus cuatro palos. El día era desapacible y lloviznaba, pero mucha gente acudió para verlo llegar y fotografiar su hermosa silueta. La ocasión se aprovechó por parte de las autoridades locales para poner el nombre al muelle del insigne Elcano, marino español que dio la vuelta al mundo. Como es sabido, una sola nave de las cinco iniciales y unos pocos hombres lograron regresar a España tras aquella locura de expedición que iniciaron con un Magallanes al mando que no logró sobrevivir.

En aquellos tiempos el mundo era, sin ninguna duda, inmenso, inexplorado y aparentemente más peligroso que hoy día. Digo ‘aparentemente’, porque pese a las penurias, enfermedades, tribus hostiles y demás dificultades que había que afrontar sin las comodidades, seguridad, ni los instrumentales de hoy día, hace medio milenio la vida de la gente era más vulnerable y corta, pero la Tierra parecía inmensa, indestructible y eterna. Hoy en día, con tantos adelantos, con cruceros como ciudades flotantes, con aviones que nos llevan en horas a cualquier continente, con tantos avances de la medicina, con alimentación exquisita, con internet y medios de localización y comunicación instantánea, sin embargo el mundo se ha hecho más pequeñito y ya nadie pondríamos la mano en el fuego de que no vaya a explotar en cualquier momento.

El escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, experto marino y buzo retirado, que hace años realizó la cola de ballena en acero que emerge de las aguas del puerto, suma ahora otra escultura que se ha inaugurado esta semana en el puerto, con motivo de la visita del buque escuela. La obra, de un diámetro de tres metros, representa un globo terráqueo, con sus continentes, y el trayecto de aquél velero que realizó aquella primera vuelta a un planeta que entonces se veía poderoso y gigantesco, mucho antes de viajar al espacio y comprobar que apenas somos un puntito azul en la inmensidad. Tiempos aquellos en que las guerras, siempre horribles, se hacían con la espada y cañones de pólvora que destruían a la gente pero apenas dañaban al mundo, que seguí rodando impasible.

Hoy la cosa ha cambiado mucho y los viajes soñados, los descubrimientos y las aventuras están en las galaxias. Dicen que la confianza da asco y a veces creo que a la Madre Tierra le hemos tomado demasiada, estamos exprimiéndola como a esos padres y abuelos que después de habérnoslo dado todo, seguimos sacándoles el jugo sin concederles respiro, sin pensar que también tienen que descansar y sin ser conscientes de que un día se irán y nos dejarán solos frente a las lejanas estrellas. Entonces será tarde, porque el Espacio, al fin, si nos falta nuestra Madre, no es más que eso: Espacio, un inmenso vacío.

No viene mal que miles de personas sueñen, por unas horas, que el mundo merece ser descubierto, recorrido, explorado, cuidado y conocido para ser amado. Dicen que solo se puede amar lo que se conoce y gran parte de todos los problemas de nuestro mundo vienen de lo poco que viajamos, pese a todas las pantallas que aparentemente nos abren una ventana al mundo y nos conectan, en realidad estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestro confort del sofá, en nuestros trabajos que nos absorben, en la rueda que no nos lleva a ningún sitio sino a formar parte del engranaje de un sistema que se está comprobando que ya no da más de sí. Ver un gran velero llegando a puerto te llena de júbilo y ansias de conocer gentes que traen historias exóticas y te narran aventuras de otros mundos. Ver al velero zarpar te llena de melancolía y puede que de remordimiento por no haberte subido en él para marchar a lejanos mundos. Hay tanta gente con tantas ganas de salir de aquí...

Conozco gentes que ya están agobiados por tanos días sin ver salir el sol, gentes que están deseando viajar a algún lugar verde, soleado, con playas cristalinas donde los peces no salen a morir, sin aire, a la orilla. Conozco gentes que están hartas de los pitorrazos de los camiones o los tractores y sueñan con viajar a un mundo en silencio, sin darse cuenta que el mundo cada vez es más pequeño y el ruido que se acerca es el de las bombas, y no sólo las de Ucrania. Estábamos deseando salir de la pandemia para volver a viajar, pero los cielos están llenos de nubarrones y el horizonte apunta la vuelta de las fronteras, los muros y hasta las trincheras. Es horrible pero hay quienes se frotan las manos, que lo que la mayoría vemos como una desgracia, muchos lo ven como una oportunidad de hacer caja o de asaltar el poder.

La pandemia y ahora la guerra, con ser los dos problemas más acuciantes y visibles a los que nos enfrentamos, no son los únicos, al contrario, son dos árboles inmensos que no nos dejan ver un bosque de situaciones insostenibles. No quiero ser pesimista, al contrario que escribo estas líneas en el día en que el gobierno ha llegado a un acuerdo con los pescadores, el gasoil ha bajado por primera vez en semanas y los camioneros parece que se han tomado un descanso y no colapsan nuestras calles. Incluso ha escampado un poco y he aprovechado para ir al supermercado y me he sorprendido que en las estanterías haya de todo. No he mirado si había aceite de girasol, la verdad, pero es que en casa sólo lo usamos para hacer bizcochos. Los telediarios se esfuerzan en asustarnos, la verdad, seguramente porque con la pandemia y con la explosión del volcán de La Palma han aprendido la fórmula de dar espectáculo y exagerar los desastres para ganar audiencia.

No quiero quitarles razón a los dueños de los camiones, ni a los dueños de los tractores, pero lo cierto es que los colectivos que lo están pasando peor que hace dos o tres años, son muchos, empezando por los propios trabajadores del campo o del transporte, en bastante peor situación, desde antes que subieran los carburantes, que sus propios empresarios, y siguiendo por las trabajadoras de la limpieza, los sanitarios, las gentes del mundo de la cultura, los autónomos… No sé si otros no hacen huelga porque no podrían permitírselo o porque están haciendo un esfuerzo de resistencia para intentar salir a flote. Hoy he hablado con un repartidor que me ha dicho: «No hago huelga porque no puedo dejar de trabajar con lo que debo, ni menos podría pagar el gasoil para manifestarme todos los días sin ingresar nada. ¿Quién les subvenciona la huelga?». No he sabido qué contestarle, pero lo cierto es que la situación es muy complicada para muchos colectivos profesionales y que hay que solidarizarse con ellos, siempre que no atropellen los derechos de los demás, por supuesto.

Luego están aquellos otros que ya en plena pandemia dijeron que se preparase el gobierno, que cuando la cosa mejorase iban a llenar las calles de manifestaciones. No les salió bien cuando apoyaron a los negacionistas manifestándose ‘por la libertad’ y contra el Gobierno, con sus Mercedes, sus banderas y sus criados. Yo recuerdo perfectamente la crisis del 2008, que tanto afectó a la economía de todos y que hundió a tantos compañeros fotógrafos y artistas, recuerdo que entonces no hubo ayudas para nadie, de ninguna administración, tan sólo para los bancos, con la promesa de que luego lo devolverían y, si te he visto, te aguantas. La gente olvida que ante una crisis unos Gobiernos ayudan a los que más la sufren y otros a que no dejen de ganar los más poderosos. Creo que sería buen momento para seguir dialogando, para que el gobierno siga como ha hecho durante la pandemia, intentando paliar esta grave crisis que sigue siendo mundial y, sobre todo, un buen momento para que, con lo caro que está el carburante, la oposición extremista no se dedique a echar gasolina a los problemas, con la esperanza de tumbar al gobierno.

Es muy fácil para un político subirse a un tractor o a un camión y decirles a los manifestantes que hay que darles caña. Si gobernaran sería muy distinto.