Cuando hablando intentas matar a alguien no sólo le quitas todo lo que tiene, sino también lo que podría llegar a tener. (Sin Perdón, 1992).

Aunque parezca increíble, escribo hoy pegada a un acuario repleto de pirañas. Ni una milésima de ictofobia al verlas tan panchas, casi inmóviles, a lo suyo. Con la agresividad desconectada por la gran lección que siempre transmite la naturaleza. La adaptación como principio básico de la felicidad y esa condescendencia ancestral que intenta en vano una enseñanza que para algunos sigue siendo tarea imposible.

El terror de una guerra sigue ahí, candente y retransmitiendo cada detonación para toda la galaxia, sabiendo de antemano que nadie puede ganar una batalla perdida. Y el mundo, mientras, sigue su curso. Los lamentos gritan que esto parece, pero nada. El brainstorming sin consenso sigue sin dar solución a la desolación de tantos. Y mientras, la otra mitad del mundo esquiva el problema sin apartar la visión de la misma dirección. Necesitamos, como ellas, carnaza para soportar la espera, y si viene en forma de dramas modernos, mucho mejor.

El de hoy se basa en opinar sobre el fenómeno Rosalía, desplazando con esto toda la atención hacia lo opuesto sin base como sustento para la crítica. Hablar para no decir nada, convirtiéndonos en ultracrepidianos al uso. Sabelotodo imponiendo un criterio cargadito de incompetencia para entrar a valorar según que cuestiones. Por eso a veces, es mejor escribir utopía cuando no se tiene el criterio afinado. Me pidieron una crítica para Motomami, y no he sabido hacerla. Yo no sé qué decir en contra de una artista que ha hecho historia en todas las plataformas de streaming, que ha traspasado fronteras y cuya obra ha sido ya catalogada por otros como obra maestra. Mi conciencia no me permite poner un pero a un trabajo de tres años que dará de comer a mucha gente. Lo de vanguardista y experimental, va en gustos según el exotismo de quien te lo cuente, a lo de innovador digo sí. Lo de arriesgado, viendo el potencial que la avala podemos dejarlo para más tarde. Que opinen los que conocen el paño, que para eso están. Y no los que juzgan sin tener idea de cómo va la vaina, con la empatía brillando por su ausencia, en esto y en casi todo. Las pirañas, a pesar de su mala fama, nunca emiten juicios de valor.

Así que, al menos para catalogar lo que no nos corresponda, ya sean ritornelos y estribillos como metáfora de la música o lo que sea que haga la vecina del quinto, seamos pirañas y mantengamos la boquita cerrada.