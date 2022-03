Nada como las consecuencias derivadas de la aparición en el campo del feminismo del transactivismo queer había conseguido dividir la lucha de las mujeres por la igualdad y por un mundo más justo. La futura ley trans no deja de ser una bomba de relojería que explota en las manos de quien se pronuncia sobre ella y empieza a ser considerado transfobo, y el insulto TERF sustituye la reflexión y el debate, negando el necesario pensamiento crítico, sin poder acceder a un diálogo pausado donde se analice la complejidad de este tema.

La ley Trans que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende aprobar toca puntos delicados que no vamos a analizar hoy aquí, dada la extensión de este artículo.

Hoy vamos a observar, sin embargo, un hecho concreto que está llamando la atención del feminismo y de parte del mundo del deporte. Nos referimos a lo sucedido con la nadadora transexual Lia Thomas, que ha ganado todas la competiciones en las que participa frente a sus rivales, mujeres, desde su inclusión en torneos femeninos.

Lia Thomas nació hombre y se socializó y creció como tal hasta que en 2019 comenzó su transición hacia mujer, su sexo sentido, sometiéndose al tratamiento hormonal que exigen los reglamentos deportivos para poder participar en competiciones del sexo de elección. Desde que lo hace gana con ventaja a sus contrincantes. El cuerpo de Lia es anatómicamente el de un varón, y la fuerza de sus músculos y su tamaño lo expresan ampliamente: cuando competía con compañeros varones su éxito era exiguo, ocupaba el puesto 554 en el ranking de 200 estilo libre, de los campeonatos de hombres, por ejemplo, mientras que ahora bate marcas cuando compite en los de mujeres. En el último, organizado por la NCAA (Asociación Nacional de Atletismo Universitario) sus colegas quedaron en el puesto segundo, tercero y cuarto, y se separaron de Lia en el podio, haciendo gráfico su rechazo de una desigualdad de condiciones manifiesta hasta para el observador más despistado.

¿Cómo hemos llegado a negar estas diferencias tan evidentes?

Las feministas luchamos durante años para que las mujeres pudiesen competir en igualdad con los hombres cuando se enfrentaban a ellos en oposiciones para acceder a trabajos tradicionalmente masculinos. Pongamos por caso, en las oposiciones a bombero fue un logro que las pruebas físicas admitiesen, hace ya más de una década, unas diferencias anatómicas que de no ser contempladas hubiesen dejado fuera de la competición a la mayoría de las mujeres, y que adaptasen los tiempos y otras variables para corregir estas diferencias y no convertirlas en desigualdad, sino en un ejemplo de la igualdad de oportunidades por la que luchamos.

Sin embargo, ahora observamos perplejos lo que sucede con las deportistas trans que compiten en la categoría femenina, como sucedió en las olimpiadas de Tokio de 2021, obteniendo triunfos que no obtuvieron cuando competían contra hombres. Los ejemplos son ya muchos, pero el caso de Lia Thomson, quizás por acumulación, está ampliando el necesario debate. ¿Considerará Lia, íntimamente, que ha triunfado? nos preguntamos, ¿estará ciega ante la ventaja inicial de la que parte?

Luchar por la inclusión social de un colectivo minoritario es algo que el feminismo ha venido defendiendo desde su aparición, pero la inclusión social no consiste en obviar las diferencias en pro de una supuesta igualdad ficticia que esconde injustas y nuevas desigualdades. En el boxeo existen categorías distintas (mosca, gallo, pluma, ligero, wélter, mediano, mediopesado y pesado), que garantizan que los contrincantes se enfrentan entre iguales.

Los atletas paraolímpicos no compiten con personas cuya movilidad no está restringida, porque sería injusto para ellos, además de atentar contra las bases del deporte, sino con otros atletas paraolímpicos. Lo que queremos decir es que no se trata de conseguir la igualdad incluyendo a los deportistas y las deportistas trans en competiciones donde compiten con deportistas de su sexo sentido, partiendo de condiciones físicas que les proporcionan un triunfo fácil sobre éstos, sino que lo que la sociedad tiene pendiente es que todas las competiciones de colectivos minoritarios se valoren y ocupen el espacio público con la misma consideración que los deportes convencionales, como, por fortuna, viene sucediendo cada vez más. Las jugadoras de fútbol femenino han luchado durante años para que sus torneos sean visibilizados y valorados, y sus sueldos equiparados a los del fútbol masculino, lo mismo que luchan por visibilizar sus logros las tenistas y otras deportistas mujeres, pero ninguna de ellas ha pretendido jugar en la liga masculina para conseguir esa visibilizar, sino reivindicar la especificidad de su trabajo en condiciones de igualdad.

Luchar por la igualdad es, precisamente, defender las diferencias sin que estas se conviertan en desigualdades. El patriarcado hizo el camino inverso: ahí donde solo habían diferencias anatómicas y reproductivas convirtió estas en el origen de la dominación masculina, atribuyendo distinto valor a hombres y mujeres, dotando de poder a aquellos y obligando a estas a someterse.

Llama la atención que nuestra sociedad tema tanto la explosión de las diferencias; tanto que en lugar de abrir las puertas para aceptarlas y otorgarles un espacio en nuestra representación de un mundo plural y colorido (pensamos en torneos de mujeres trans, de hombres trans, como sucede en las diferentes categorías de boxeo), se empeñe en incluirlas en los espacios ya existentes, como si solo así se consiguiese la igualdad, cuando lo que se está generando es un considerable aumento del malestar, cerrando los ojos ante las nuevas e injustas desigualdades que esa inapropiada inclusión genera.