Menos Twitter y más reflexión

Mucho se habla de fake news, pero poco de como las asumimos con normalidad. La desinformación y manipulación apenas nos preocupa, no perdemos ni un minuto en discernir entre la verdad y la mentira, acomodamos la noticia a nuestra realidad deseada. Cada vez es más frecuente que la ciudadanía utilice las redes sociales como altavoz para sus quejas y, además, condene que otras personas u organizaciones no lo hagan tal y como ellos desearían.

CCOO recibe constantes críticas sobre una supuesta inacción frente al alza imparable de la electricidad , entre otras. Apenas una sencilla búsqueda en Google nos muestra que, desde enero de 2021, el sindicato ha denunciado públicamente al menos en 3 notas de prensa al mes y sus respectivas declaraciones (IPC, paro y EPA) el impacto de las energías en la cesta de la compra, su influencia en el tejido laboral, en las personas trabajadoras y la necesidad urgente de actuar al respecto. Asimismo, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO lleva desde septiembre de 2021 impulsando la campaña «No a la pobreza energética» que recoge firmas para implicar a los gobiernos en siete medidas básicas entre las que se encuentra cambiar el mercado de la electricidad para eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas.

Aun así, percibimos que el sentir colectivo es de pasividad ante el problema. Un problema que ha pasado de advertencias a una realidad monstruosa en nuestra vida diaria. La factura de la luz del mes de febrero se ha cuadriplicado y seguro que toda la ciudadanía ha intentado disminuir el consumo: apagar luces, limitar la calefacción… Pero realmente es más un desahogo emocional que una posible solución. Mientras paguemos toda la electricidad que consumimos a precio de ‘caviar’, aunque el producto consumido sea en su mayoría ‘hueva de salmón o bacalao’, mucho más barata, da igual las medidas de ahorro individuales, el mínimo no dejará de crecer.

Estamos pagando el sol, el viento y los saltos de agua, que no son de nadie, a precio del mencionado ‘caviar iraní’. Hablamos de un bien básico para cualquier actividad familiar o industrial. Es la base de nuestro sistema de vida y no hay sector que no dependa de ella en mayor o menor medida .Para muchas familias está llegando un momento en que pagan por tener acceso a la energía, no por usarla. Repercute en las personas trabajadoras, que pierden cada año poder adquisitivo por la precariedad laboral murciana. También las pequeñas empresas y autónomos tienen problemas, por no hablar de la repercusión en los precios de los bienes de consumo básicos, mayor costo de producción, mayor precio final y nuevo agravio a la ciudadanía.

¿Tiene solución? Sí, rotundo. Las empresas eléctricas, las que producen la electricidad ganan miles de millones de euros y, como entre bueyes no hay cornadas, la libre competencia brilla por su ausencia. Desde CC OO se proponen dos cuestiones: limitar el beneficio de las energéticas en épocas de crisis, y que la construcción de los precios se lleve a cabo en función del precio de cada una de las energías utilizadas en cada momento (eólica, solar,, nuclear, gas, etc.). Es obvio que quien obtiene grandes beneficios no quiere que el sistema de venta se cambie, pero para eso están los Gobiernos autonómicos, estatales y la UE, para defender las necesidades básicas de la ciudadanía, porque de no ser así, habrá que cuestionarse de que democracia nos hemos dotado en Europa que permite y legaliza la estafa que se ha venido produciendo por la conformación del precio de las eléctricas y otras.

No he mencionado la bajada de impuestos, promovida por las derechas de este país, como solución al precio de las energías y que nunca hicieron cuando ellos gobernaban. En CC OO no se considera una medida que pueda ser efectiva, y las razones son claras: si bajan los impuestos nada, y leen bien, nada, garantiza que baje el precio, porque el libre mercado no permitirá que bajen los precios en la misma proporción, solamente que el porcentaje de los aumentará los beneficios de las empresas, porque les recuerdo que los precios no están limitados. Estamos saliendo de una crisis económica provocada por la pandemia y no podemos permitirnos un país con un sector público débil y que no pueda proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para que recorten mi sanidad esa que aplaudíamos, mi educación pública, los servicios públicos en general o mis infraestructuras, que recorten los beneficios de Iberdrola, Naturgy y demás compañías energéticas.

Si, los sindicatos de clase salimos a la calle el 23 de marzo a las 19 horas, y la ciudadanía que sufre la especulación y el atropello de las energéticas también.