Suficientemente preparada

Como diría Raffaella Carrà, son rumores. Pero un político con mucho oído en San Esteban y su entorno me lanzó hace unos días una apuesta: café y copa a que Fernando López Miras no convoca el congreso regional del PP antes de las próximas autonómicas, a un año y pocos meses vista. El runrún está llegando a las redacciones desde diversas fuentes, y hay quienes en el propio PP replican con una expresión significativa: «No sería extraño que lo intentaran».

No sería extraño, sí, que estuvieran manejando esa posibilidad. El pretexto: la inminencia de las elecciones, ante las que no sería prudente ofrecer una imagen de división interna, según vemos que conciben algo tan democráticamente normal en un partido como sus preceptivos congresos. La consigna que lanzaron a renglón seguido de la crisis surgida en Génova 13 fue «Unidad». Unidad en torno a lo que hay sin posibilidad de participación, análisis, crítica u opción a presentar alternativa. Unidad para sofocar el malestar interno y mostrar una imagen falsamente triunfal.

Los congresos ordinarios del PP han de celebrarse cada tres años. El que corresponde lleva más de uno de retraso a cuenta del coronavirus y aunque en ese periodo se han recuperado la mayoría de los acontecimientos de masas, al día de hoy sigue sin conocerse la fecha del congreso del PP murciano, retenido como otros, especialmente el de Madrid, porque en la agenda de Teodoro García Egea solo se ha ido dando luz verde a aquellos en que estuviera atado y bien atado que la dirección saliente sería acorde con el estatus de Pablo Casado.

Hay rumores acerca de que el PP murciano estaría intentando desplazar el congreso regional hasta después de las elecciones autonómicas, lo que supondría que López Miras repitiera candidatura a la presidencia de la Comunidad sin examinarse

Las elecciones autonómicas se acercan y es costumbre en el PP que no se celebren congresos un año antes de la convocatoria de aquéllas. Esa es la percha en la que podría colgarse el aplazamiento del cónclave popular murciano. Patá palante. Pero Murcia no puede ser una isla antidemocrática; Díaz Ayuso ya ha declarado que el día después del congreso nacional de Feijóo en Sevilla pedirá fecha para el suyo en Madrid, y es sin duda lo que cabe suponer que hará la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, segura candidata a competir por el liderazgo del PP murciano, aunque mantenga la discreción a la espera de las señales del calendario político interno.

Los congresos provinciales y autonómicos que quedan por cerrar se celebrarán, en buena lógica, antes del verano. Lo contrario sería un escándalo, que tal vez podría hacer hablar a quienes, de momento, permanecen prudentemente callados, a pesar de lo cual en el staff del partido se maneja la posibilidad de apartar de sí ese cáliz. Y esto a pesar de que con tan solo insinuar un aplazamiento a la vuelta de las elecciones, que significaría la candidatura en éstas de López Miras por inercia, proyectan una imagen de debilidad: ¿tanto teme el actual presidente a Patricia Fernández?

López Miras ha comentado off the record a un periodista de ámbito nacional que para el congreso murciano cuenta con 44 de los 45 municipios de la Región (es obvio que la excepción sería Archena), pero esto no se compadece con sus precauciones, con el estricto control de las redes sociales (el gerente del partido ha amonestado a quienes pulsan ‘me gusta’ a los post de la alcaldesa, incluso los relativos a su propia gestión como tal) y al hecho evidente de que la organización esté patas arriba, con muchas juntas locales suspendidas y gobernadas por gestoras, en ciudades y en pedanías de Murcia, así como Nuevas Generaciones, siempre a la espera de poder colocar a los leales una vez que se galvanicen los impulsos democráticos. El PP está hecho unos zorros, cosa que no se puede disimular: de 30.000 militantes de que disponía antes de López Miras ha pasado a registrar algo más de 4.000, los avales que Feijóo obtuvo en Murcia. Si el PP mantuviera su militancia histórica, esos 4.000 avales serían calderilla. No se explica que un partido en el Gobierno haya sufrido tamaño desplome orgánico. Y en esto es seguro que la culpa no la tiene Pedro Sánchez.

La letanía con la que desde hace tiempo se intenta conjurar a Patricia Fernández tiene una sola cuenta de rosario: «¿Patricia? Pero si a ella solo la apoya la vieja guardia...». La referencia es a Valcárcel, Cámara (que la apoya a ratos, hasta que le garanticen que Ballesta no volverá a ser candidato a la alcaldía de Murcia), Barreiro y otros.

Ciertos sensores han detectado que López Miras habría renunciado ya al pulso con Patricia Fernández. Más desde el momento en que, en el mitin de Murcia, Feijóo ni siquiera lo mencionó

Cuidado, que las cosas han cambiado. Feijóo es vieja guardia. Con él regresan a primera línea algunas de las piezas de la etapa Rajoy, aplastadas por el duopolio Casado/Teo. Es posible que en el PP murciano Valcárcel solo arrastre dos votos, el suyo y el de su mujer, Charo Cruz, pero en las actuales circunstancias dispone de una capacidad de interlocución con el que será el nuevo aparato de Génova que ya quisiera para sí López Miras. Valcárcel ha ganado más elecciones que el propio Feijóo y con más porcentaje de votos: llegó a sumar 33 diputados de un total de 45 y ya al final de su etapa, cuando se suponía que tenía que estar ‘desgastado’. Ha coincidido con Feijóo durante años como barón del partido, y alguna audiencia con el nuevo líder se le ha de suponer, así como con el encargado de organizar el congreso de Sevilla, el valenciano Esteban González Pons, con quien se amigó en su etapa de eurodiputado. Teodoro García fue quien impidió que Valcárcel tuviera una segunda oportunidad como eurodiputado, y aunque el expresidente de la Comunidad relativice esta circunstancia como un accidente habitual de quien desde su responsabilidad no puede contentar a todos y le perdone la vida («no hay que hacer leña del árbol caído») en la cosa política hay veces en que las víctimas resucitan y no es esperable que den las gracias a sus verdugos. Por su parte, Barreiro, gallega de origen, es amiga, de las de verdad, de Rajoy, quien fue ninguneado por López Miras cuando el expresidente lo llamó para pedir el apoyo de Murcia a Sáenz de Santamaría.

La vieja guardia no tiene ya poder orgánico, pero tiene algo más decisivo en este momento: poder de interlocución para establecer el relato sobre lo que ocurre en el PP de la Región de Murcia.

¿Y qué decir de la nueva guardia? Se me ocurre, sobre la marcha, el caso de Quino Segado, a quien García Egea había instado a ceder la presidencia del partido en Cartagena a la alcaldesa Noelia Arroyo, a la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea no puede ni ver, a pesar de públicos fingimientos. La caída de Teo, amigo y hermano, paradójicamente lo afirma en su actual poder. No hay mal que por bien no venga. Ocurre que Patricia Fernández es de la generación de López Miras, y por lo tanto capaz de aglutinar en torno a ella a los que están y a los que estuvieron. Algo así como lo que, se deduce, pretende hacer Feijóo. Lo que diferencia a Patricia Fernández de una buena parte de sus contemporáneos de la colla del partido es que, como exige el lema de la nueva etapa, es joven y está suficientemente ‘preparada’, en la lectura polisémica del eslogan: preparada para actuar y porque no depende de la política para vivir. Ni es una nini ni hizo su carrera en un año en la Juan Carlos I. Solo tiene el defecto, por lo que se puede estimar, de que le encanta la política, pues en otro caso viviría feliz en la práctica de su oficio, deducción derivada de su solvencia profesional. A la vez, tampoco es posible concebir que pudiera liderar el partido sin el apoyo a la postre de activos como Ortuño o Luengo y otros que ahora están en el machito y disponen de territorio e influencia. Pero el Muro de Berlín cayó, inesperadamente, en pocas horas, para sorpresa incluso de quienes lo derribaron. Sería una pena no poder leer los tuits alabanciosos de la senadora Violante Tomás, prototipo hiperbólico de la adhesión inquebrantable a quien está en el poder, o los muy oportunos del también senador Francisco Bernabé, otro de los que sabe nadar y guardar la ropa: en Instagram siempre es el primero en poner el ‘me gusta’ a los paisajes maravillosos que reproduce su mentor PAS, pero se pasa de Teodoro a Feijóo en horas veinticuatro.

Sobre el papel, López Miras domina el aparato, está en el poder (aunque con embastes), puede repartir canonjías, tiene a sus disposición una televisión que dirige su consejera de Propaganda, Mar Moreno, a través de su marido, y cuenta incluso con la apelación al dicho popular, avalado por Sancho Panza en El Quijote, de que en determinadas circunstancias «es mejor no meneallo». Lo normal sería que, aun sin el apoyo de PAS o de Teo, en un congreso ganara a la alcaldesa de Archena, que ‘solo aporta’ tres mayorías absolutas en su localidad y el arrojo para enfrentarse a un aparato cerrado y cooptado a dedo, a cuyos cantos de sirena siempre se ha resistido: ha rechazado ser consejera del Gobierno y miembro de la ejecutiva regional del partido, a sabiendas de que las ofertas eran señuelos para neutralizarla. Pero la democracia, también en los partidos políticos, cuando es permitida, puede ofrecer resultados imprevisibles.

Si la actual dirección del PP no consigue evitar la convocatoria del congreso, todos los esfuerzos estarán dirigidos a que Patricia Fernández no alcance un porcentaje que precise integrarla. Pongamos que un 25% haría inevitable ofrecerle una decisiva participación en la nueva etapa, si es que ella se prestara. Y si no se prestara, sería peor. Por tanto, el pulso sería al todo o nada.

Ciertos sensores han detectado que López Miras habría renunciado ya a ese pulso, sin advertir a sus leales del propósito de ‘espantá’. Más desde el momento en que, en el mitin de Murcia, Feijóo ni siquiera lo mencionó, al contrario del panegírico que dedicó a Ayuso en el acto equivalente en Madrid. El presidente murciano habría lanzado un salvavidas al prefigurado nuevo aparato del PP en Génova para solicitar ‘una salida digna’, un aparcamiento en un chiringuito, una plaza en alguna lista electoral futura, algo. Los vientos que vienen de Génova no son proclives para el teodorismo, y menos en Murcia, su cuna. Por esta razón hay quienes aseguran en el PP que «el congreso se va a celebrar, y es muy posible que a él solo concurra una candidatura». Es decir, una candidata.

Sálvese quien pueda.