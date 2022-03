El tiempo pasa, ya es primavera. Quién lo diría después de vivir en Blade Runner durante unos días en varios lugares del país. Cielos naranjas, tierra del Sahara. Llevo años diciendo que Marte es Murcia, y todo el mundo se ríe al escucharlo; menos mal que ha llegado la borrasca Celia para darme el lugar que merezco. Esta semana, además de mirar al cielo, hemos mirado hacia atrás para recordar que han pasado dos años del confinamiento total, cuando el mundo se paró. Me parece que fue en otra vida cuando sucedió todo aquello, ¡qué lejano!

En aquellos días el Gobierno sacó aquella campaña de comunicación, Saldremos Mejores, que a lo largo de todo este tiempo pandémico nos ha dado para mil memes, chistes y blasfemias en arameo. Recuerdo los policías de balcón, cuando alguien salía a la calle en los días de confinamiento duro, o los que salían porque les daba la gana, con excusas maravillosas que protagonizaron escenas tan inolvidables como el ‘habeas corpus’ de aquella chica con la Policía.

Fueron días, semanas y meses de un terrible dolor, sobre todo para las residencias de mayores y sus familias. No olvido y tampoco perdono que los representantes políticos de nuestras Comunidades autónomas hayan dado la callada por respuesta a tanto dolor, sin dar la cara, sin permitir esa comisión que investigue qué pasó en aquellos días y lo más importante, aprender de los errores, analizar qué falló y asegurarse de que no vuelva a suceder.

Pronto olvidamos o normalizamos, no sé que es más terrorífico. De todo aquello pensé de verdad que entenderíamos la importancia de cuidar nuestra Sanidad y a todos nuestros sanitarios, así como apostar por políticas de cuidados. No hemos sido capaces de mejorar el sistema, ni de avanzar, ni a plantear una mejora y cambios en los modelos de residencias de mayores, los que más han sufrido junto con los dependientes y discapacitados. Han sido incapaces de fortalecer políticas de atención a personas que requieren del apoyo de otras: adultos mayores con dependencias, personas con discapacidad y primera infancia. Construir sistemas integrales de cuidado que les proteja y también reconozca la labor de los que cuidan, actores fundamentales, en su mayoría mujeres migrantes, permitiéndoles profesionalizar su trabajo, dotarlos de formación y ayuda para mejorar los cuidados.

Fueron semanas que sigo recordando con algo de angustia, al pensar en mi familia, y no poder estar cerca para cuidarles.

Me llama cada día esperando que le diga: vuelvo enseguida. Durante el confinamiento perdió mucho peso por cuidarla 24 horas al día; levantar y acostar a una persona dependiente, le provocó una hernia. Dejó de preocuparse de él, en dos años habrá salido a la calle cinco veces, no se separa de ella, está agotado, pero ahí sigue, le gusta prepararle la comida, entrar en su cuarto por las noches, para arroparla aunque ella no quiera una manta, sigue comiendo polos de chocolate a escondidas, y su cervecica diaria mientras come despacio solo en la cocina.

Cuando se acuesta le oigo suspirar desde su cuarto por las noches. Ayer sumamos un 19 de Marzo más, hemos comido tarta, le hemos regalado su colonia Álvarez Gómez y hemos bebido una botella de sidra como a él le gusta. La vida se pasa mientras lee el periódico, guarda mis artículos en un cajón, sé que muchas veces no me entiende, pero está orgulloso. Jose Mari le llamaban los amigos, esos a los que hace mucho que ya no ve. Imagino que sueña con otros tiempos y con el mar, con pescar atunes y bañarse horas interminables en su Garrucha querida.

Nada es como antes, pero ya es primavera.