Pragmáticos, odiadores y el necesario partido pivot

Una pareja de genios del marketing desarrolló una teoría llamada ‘posicionamiento’, que se ha convertido un clásico en todas las escuelas y facultades que tratan de esa especialidad. En el libro con ese mismo título, escrito por Al Ries y Jack Trout, se establece la hipótesis de que «para ocupar un hueco en el mercado, primero hay que establecer una posición clara en la mente de los consumidores». Solo las marcas que ocupan esa posición estratégica pueden aspirar a durar y expandirse en un mercado competitivo. La mente humana, según esta teoría, tiende a organizar una realidad compleja, como la oferta de numerosas marcas en un mercado competitivo, de una forma visualmente ordenada para hacerla más comprensible. Además, y esto es muy importante para las predicciones de su hipótesis central, no hay demasiadas posiciones en el mercado que pueda asimilar un consumidor. Si alguna marca ocupa ya una posición disponible, o la arrebata a otra, las posibilidades de desplazarla de ahí se endurecen sustancialmente.

Encontramos una estrategia de posicionamiento exitoso en muchos ejemplos de la historia comercial en el pasado. Por ejemplo, la asimilación de la marca Volvo el concepto de la seguridad, de la que no ha sido desplazada en la mente de los compradores maduros por mucho que el fabricante en sí haya cambiado de propietarios. Igualmente, las marcas alemanas se benefician del posicionamiento que ocupa ‘lo alemán’ como sinónimo de’¡ingeniería de calidad’ en la mente de una inmensa mayoría de consumidores. No mucha gente lo recuerda ahora, pero ese posicionamiento se asociaba con los productos fabricados en Gran Bretaña en la postguerra mundial. Pero, más allá del campo comercial, el mayor ejemplo de esta forma de funcionar del cerebro humano, buscando siempre organizar la realidad de una forma sencilla, es la división del campo de la política en denominaciones espaciales relativas como derecha, izquierda o centro. Es conocido que esta forma de estructurar el espectro político surge de la posición que ocupaban los diferentes estamentos en la Asamblea Nacional convocada en el marco de los complejos eventos denominados en su conjunto como Revolución Francesa. En esa Asamblea, los representantes de la nobleza y el clero, los dos estamentos privilegiados en el Antiguo Régimen y partidarios de que el Rey tuviera derecho de veto, tomaron sus asientos a la derecha, mientras que la burguesía y los representantes de la plebe se sentaron a la izquierda. El hecho de que burgueses y plebeyos compartieran el espacio de ‘izquierda’ delata por sí mismo la ambigüedad y poca consistencia de esa metáfora de posicionamiento espacial en el espectro ideológico.

Parece una cosa tan elemental que es increíble lo bien que sigue funcionando el esquema de derecha e izquierda, y por añadidura centro, a la hora de expresar las preferencias políticas. Hay una pregunta de referencia en las encuestas políticas que refleja la posición que a sí mismo se atribuye el encuestado en una escala de cero a diez, en la que el cero es la extrema izquierda y el diez es la extrema derecho. El hecho de que se siga haciendo esa pregunta, y la gente la siga respondiendo sin dudar un ápice, es un monumento a la vigencia y exactitud de la teoría del posicionamiento.

Lo más increíble de este estudio de autoposicionamiento es que la mayoría de los votantes, el 36%, se ve a sí mismo situado en una posición de centro levemente escorada a la izquierda. Lo dramático de la política española actual es que el partido que realmente podría identificarse con esa posición mayoritaria, Ciudadanos, está a punto de desaparecer por la mala cabeza de sus fundadores y dirigentes, Albert Rivera e Inés Arrimadas, y, probablemente, por la incompetencia de sus estrategas de marketing, si hay alguno que merezca esa denominación.

Como propongo en el título de este artículo, el espectro político español está compuesto por partidos mayoritarios pragmáticos y partidos minoritarios que basan su atractivo en el odio que destilan, aunque para generar adhesión tengan que recurrir al clásico truco de crear ‘maniqueos’, una interesante palabra que puede relacionarse con ‘maniquí’, poniendo en evidencia la artificialidad de su construcción. Da igual que se califiquen de derecha o de izquierda. Lo que hay, al margen de eso, son partidos pragmáticos que aspiran a gobernar, con las limitaciones que eso implica a la hora de prometer la luna, y partidos que basan el atractivo para su clientela en el odio manifiesto. Obviamente, a lo que estos partidos proponen odiar es distinto, pero siempre en el marco de una estrategia maniquea en la que basan su posición radical. Sea el antiamericanismo de Podemos, o el programa de denigración a las personas de diferente raza o religión de Vox, en resumen, todo es odio.

En la situación política actual, los dos partidos mayoritarios, al contrario que en las primeras décadas de nuestra democracia, no son capaces de ganar mayorías absolutas. Fruto de las sucesivas crisis y de la radicalización del mundo en que vivimos, cuyos motivos profundos son complejos y a veces inexplicables, una parte importante del electorado de los países democráticos se ha radicalizado. Las apelaciones al odio frente a ‘la casta’, el maniqueo que inventó Pablo Iglesias, y a los ‘menas’ o a la ‘derechita cobarde’, los constructos de Santiago Abascal, son la auténtica base programática que explica el fuerte posicionamiento de los apocalípticos españoles, que se alimentan de la abundante bilis mediática que las redes sociales son capaces de generar.

Parece que no tenemos más remedio, por lo visto, que conformarnos con que los partidos mayoritarios sean lastrados en su ejercicio del poder por los partidos del odio. En esta situación, se haría más necesario que nunca contar con un partido de centro cuya propuesta única fuera apoyar al partido más votado, para contrapesar el imprescindible apoyo de los extremos. Un partido como Ciudadanos debería proponer eso de una forma clara. Lo que le está llevando a la ruina no son sus apoyos cambiantes, que es lo que define a un partido pivot, sino que no sepan vender a los votantes la extrema necesidad de un partido con fuertes apoyos que cumpla esa función.

Pero para que lo entiendan los de Ciudadanos, alguien les debería regalar el libro de Ries y Trout.