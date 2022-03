Espantosa. Qué horror de guerra. Qué invasión más canalla. Qué asco de persona, Putin, maldita sea su estampa.

Polvo sahariano. Esta semana todo el mundo hablaba de lo del polvo sahariano. Desde su terraza, una mujer le decía a su vecina de enfrente, en una calle de Murcia ciudad, el viernes: ‘Mira, es el cuarto cubo de agua que llevo, fregando el suelo de la terraza, para quitar esta tierra roja. Y todavía sigue saliendo. Pero, lo voy a dejar, que estoy ya harta. Mañana seguiré’.

Bromista. Un hombre mayor, a otro, pasando el dedo por el techo del coche: ‘Vaya polvo que nos han echao’, Pepe. Je, je, je’.

Supuestos. Da la impresión de que suenan tambores de guerra en el Partido Popular de nuestra Región. Parece ser que la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quiere optar a presidir el partido frente a Fernando López Miras, en el próximo congreso que debe celebrarse este año. Pero, un suponer: ¿y si López Miras no convoca el congreso y convoca las elecciones antes del congreso para ir él, sin alternativas? Otro suponer: Está claro que si Fernando quiere presentarse como líder en las próximas no tendrá más remedio que modificar la ley, que votó el PP, y que dice que no se puede ser presidente más de dos legislaturas, ¿y si pacta con quién pille, según costumbre de la casa, y cambia la ley?, ¿Y si vuelven a aprobar las comarcas y exigen el 5% de los votos para acceder a la Asamblea y salen solo diputados del PP, PSOE y Vox? Menudo sinvivir, oiga.

Listas de espera. Estoy cojo perdido. Ya tenía roto el menisco desde hace años, pero ahora es cuando se ha puesto insoportable. Me han hecho una resonancia magnética y estoy esperando a que me llamen para darme cita en el traumatólogo. Pero llevo ya quince días esperando para la cita, y quién sabe para cuándo me la darán. Me veo cojico para toda la vida.

Plan educativo. Un hombre le está diciendo a otros, en una tertulia: ‘En cuanto a lo de introducir el inglés en la educación de los niños de 0 a 3 años, me parece a mí que una cosa es la inmersión lingüística, que eso por supuesto funciona siempre, y otra que tratar de que los niños y niñas aprendan algo de inglés a esa edad, porque, a mis cortas luces, todo lo que van a aprender en esos años lo aprenden en una semana cuando tienen 7 o más.’

Documental. ¿Están poniendo un documental en una plataforma que han hecho sobre los atentados del 11M. Lo he visto y se te ponen los pelos como escarpias. Casi doscientos muertos en el ataque terrorista más sangriento que ha sufrido Europa, ocurrido aquí, en Madrid, con bombas en los trenes. Y, si tienen ganas de ponerse de mala uva, vean el seguimiento que se llevó a cabo desde el Gobierno y sus declaraciones. Una vergüenza.

No vocalizan y se comen sílabas. Un viejo profesor de inglés me dice: ‘A veces entiendo mejor a los actores ingleses de las series y películas cuando los escucho en su idioma que a los españoles cuando hablan en el nuestro, sobre todo a los jóvenes. Es que no me entero de nada, oye. Y subo y subo el volumen de la tele, pero no es que no los oiga, es que no entiendo lo que dicen de ninguna manera’.

Deportes. Cuando escribo esto es viernes y todavía no se ha jugado el partido entre Nadal y Carlos Alcaraz. Me lo voy a poner a grabar para verlo tranquilamente. El muchacho de El Palmar está jugando de una manera increíble para alguien de su edad. Y, ¿vieron ustedes el gol de Pedri metiéndose y amagando ante la portería tres veces antes de chutar, en el partido contra el Galatasaray? Fue tremendo. Y este tiene 19 años.

Series. He comenzado a ver El joven Wallander. No está mal. A ver qué pasa cuando avance. También he visto algo del documental Los diarios de Warhol, y es muy interesante, sobre todo por contrastar cómo fue la introducción de ese arte ‘Pop’ que sorprendió al mundo entero y en el que hasta la fotocopia tenía cabida, entre otras cuestiones bastante atrevidas para la época. Y una película que a mí me gustó mucho, aunque no está muy valorada en las plataformas. Se llama The party, y creo que parte de una obra de teatro. Está interpretada por Kristin Scott Thomas, entre otros buenos actores.