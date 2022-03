Compras de alimentos

Si usted va estos días a un mercado a comprar comida, o a un supermercado, observará que hay una cierta inquietud en el ambiente, como si la gente estuviera pensando: ‘a ver si me quedo sin aceite de girasol’. La huelga de un pequeño sector del transporte está provocando muchos problemas a los productores (están tirando leche por no poder llevarla a los centros de tratamiento y transformación, los frigoríficos de los barcos están llenos de pescado que no pueden distribuir, etc.), o sea, que, como en todas las huelgas, la gente en general es a la que se le fastidia, mucho más que al Gobierno contra el que va esta huelga.

Y ya que estamos hablando de los clientes de los establecimientos de alimentación, quizás sea el momento de echar un vistazo a lo que ocurre en ellos. Como usted puede comprobar, desde hace tiempo hay tantos hombres como mujeres en las colas de los puestos o en la de las cajas, y, si van por la tarde o la tarde noche, verá que hay más hombres que mujeres. Estos mundos de las compras de alimentación son una buena muestra de las formas de vivir de cada uno, del poder adquisitivo, de la organización de una casa. Muchos hombres vamos con el teléfono en la mano en el supermercado, leyendo la lista de la compra y sin salirnos de ella para nada. También son novedad los jóvenes de ambos sexos que tratan de cuidarse y leen a fondo los etiquetados de cada producto. De hecho, cuando coincides con uno de ellos/ellas en la caja y ves lo saludable que es todo que sacan del cesto, te da un poco de vergüenza que vean el chorizo o el chocolate que brillan en el tuyo. Comprar en un puesto del mercado donde otros esperan a ser atendidos puede resultar violento para algunos en estos tiempos que corren. O comprar fruta y verdura a la vez que otro cliente, atendidos cada uno por un vendedor. En estos momentos es cuando puede apreciarse perfectamente por dónde va la economía de cada uno. A veces, a menudo, puede verse a dos jubilados comprando a la vez, uno con una pensión de 1.000 euros y otro con una de 1.800. El primero pide estos tomates y el segundo aquellos, tres euros más caros un kilo. Uno compra plátanos, peras, uva suramericana, una papaya, un mango y fresas. El otro plátanos y manzanas. Uno va pidiendo lo que quiere, sin más, el segundo pregunta a cuánto están ese día las berenjenas. En la fruta se da una circunstancia aún más curiosa: los pudientes compran por piezas y los menos pudientes por kilos. Uno dice: ‘ponme ocho naranjas’, y el otro ‘dame un kilo de naranjas’. En cualquier caso, se va extendiendo la costumbre de comprar por piezas, que, es lo usual en muchos otros países europeos. Por cierto, ¿recuerdan ustedes a los tenderos pesando un kilo de algo y cambiando una pieza más grande por otra más pequeña, o viceversa, para ajustarse a lo solicitado por el comprador? Pues eso se ha perdido, siempre se queda lo que está en el peso, y siempre se pasan, nunca no llegan. Las pescaderías son muy dignas de observación, sobre todo los sábados. Este día es cuando suelen aparecer hombres solos que van a comprar porque tienen unos amigos invitados o porque se van a reunir a jugar al póker, o al impávido, por la noche. Se llevan gambas y cigalas y a veces pagan con billetes de cien o doscientos euros, que solo se ven en el mercado esos sábados. Ninguno de estos clientes poderosos suele ir a un supermercado cercano a su casa. O va a comprar marisco a ese que ustedes saben y se lo llevan cocido, o acuden al mercado donde disfrutan haciéndose con esos bichos, a puñalada por kilo. Como saben todos los que compran alimentación, sean hombres o mujeres, pobres o ricos, los precios han subido una barbaridad en los últimos meses. Aquí mucho recomendar la ingesta de fruta y verdura, de pescado, etc., y mucha dieta mediterránea, pero a ver quién puede pagarla. Y por no hablar de los que, en vez de ir a comprar al mercado, van al banco de alimentos a que le den lo que puedan, que son muchísimos en esta Región, según el último informe Foessa. Se me había olvidado que había comenzado este artículo hablando de la huelga de transportes, ya ves tú.