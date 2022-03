Valores y principios

Las imágenes que nos llegan de la guerra de Ucrania no pueden ser más deprimentes. Pensar que en el siglo XXI aún hay locos capaces de ordenar la destrucción total de ciudades, con sus habitantes dentro, sinceramente, da miedo. El paisaje apocalíptico de esas ciudades, con la gente huyendo con lo puesto, o las imágenes de personas refugiadas entre escombros son para llorar.

Hace unos años, me conmovió lo que me contó un militar que acababa de volver de Afganistán. En aquella guerra (igual que la de Ucrania, pero con mucha menos cobertura mediática) también había habido destrucción total, refugiados y víctimas civiles. Y a pesar de los riesgos que entraña para cualquiera ir a la guerra, me contaba que lo más traumático para algunos de los militares que estuvieron allí no era pensar en sufrir un ataque o resultar herido, sino ver a docenas de niños, caminando o corriendo por las orillas de los caminos, solos, buscando a sus familias, después de perderse en la confusión tras una explosión en su pueblo, o un ataque inesperado del enemigo. Niños como podían ser los suyos.

En aquel éxodo, ¿te acuerdas que trataban de llegar a Europa como fuera? Según datos de Unicef, se perdieron diez mil niños. Diez mil, has leído bien. Diez mil niños extraviados en un momento de la travesía, y que ya no volvieron a ver a su familia.

Cualquier persona que pase por esto tiene la compasión de todos nosotros, sin duda.

Y sin embargo, frente al drama total de la guerra y del éxodo, y en una situación de inferioridad manifiesta frente a los rusos y de objetiva desventaja con respecto a ellos, los ucranianos se han quedado a luchar por su país, por su dignidad y su libertad. Al precio que sea. No hay forma de echarlos ni de lograr que se rindan. Tendrán que matarlos.

Esos valores de defensa de la patria, de defensa de la libertad y de la dignidad frente al enemigo invasor, han sido un revulsivo para los ucranianos. Y algo con lo que no contaban los rusos, por lo visto. No contaban con lo que decía Einstein, de que hay una energía más fuerte que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad humana. Y los ucranianos la han puesto toda. El primero, su presidente.

Qué envidia de gente, dispuesta a morir por sus principios y por su libertad.