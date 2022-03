La orquesta del Titanic

Se nos ha puesto el cielo anaranjado a lo Blade Runner 2049, que sumado a la pandemia, a la erupción del volcán de Palma, a la Guerra en Ucrania y a otros desastres como otro terremoto en Japón, en la zona de Fukushima, cuya central nuclear ya tuvo un grave accidente a causa de otro en 2011, ha generado en las redes sociales las oportunas bromas sobre el fin del mundo y las siete plagas bíblicas. Escribo estas líneas en otro día sin ver ni un rayo de sol y sin parar de llover en el Campo de Cartagena, lo cual también suena increíble y apocalíptico y nos sume en un estado de desazón y melancolía que no ayuda nada a combatir el desasosiego que nos produce el horror de ver en directo las imágenes de la brutalidad criminal de la que es capaz Putin y gran parte del subgénero humano.

Llevamos siglos soportando a muchos profetas apocalípticos, llamándonos a la conversión y, la verdad es que poco caso hemos hecho, quizás confiados en que el tiempo pasa y la Tierra sigue explotando de manera ‘controlada’, sin reventar del todo. Nuestro planeta sobrevivió al año mil y al 2000, que eran las fechas fatídicas para las que se anunciaba la gran catástrofe final, pero quién sabe si los dioses o el universo no se regirán por otro calendario que no coincide con el nacimiento de aquel hijo de un carpintero en Galilea. De hecho, a mí lo que realmente me preocupa es que ya ni llaman a casa los testigos de Jehová anunciando el fin del mundo, que de tanto anunciar al lobo podíamos estar seguros de que nunca vendría, pero si los de la secta ya no dicen ni mu, me da por pensar que ya están escondidos, que no hay que fiarse del silencio de las aguas mansas ni del perro que no ladra.

La vida sigue en algunos sitios y la esperanza nunca se pierde en otros, esperanza o escepticismo, ingenuidad o ceguera, el caso es que cada día sale el sol otra vez y cuando no sale nos lo imaginamos o lo soñamos. No sé si los ucranianos podrán soñar algo; entre el estruendo insoportable de las bombas, tal vez sueñen con que todo vuelva a lo de antes, que todo haya sido una pesadilla, que sus hogares no estén destruidos y las mujeres y los niños no hayan tenido que huir del faraón mientras los hombres se quedan a enfrentarse a la muerte.

Ahora que están sufriendo lo más horrible que es capaz de hacer el ser humano, tal vez sueñan con música, que es lo más hermoso. Anoche soñé que mi hijo Miguel se iba voluntario a Ucrania a tocar la trompeta, no para insuflar ánimos de lucha a los soldados, sino para enjugar las lágrimas y calmar el dolor de las gentes sufrientes. Cuando todo se hunde, viene muy bien que la orquesta del Titanic siga tocando hasta el final, para llenar de paz y de sueños al personal. Puede que la mejor ayuda que podría enviar la humanidad a los países en conflicto, además de comida, ropa y medicinas, serían músicos: miles de músicos que eclipsaran todas las explosiones. Y, por supuesto, corresponsales de guerra, que nos cuentan cada día lo que allí pasa, para que no nos olvidemos de esta masacre, para que la indecencia asesina no sea ocultada por la propaganda y el camuflaje. Hay que tener tanto valor como el de la orquesta del Titanic para estar allí, en el conflicto de un país que no es el tuyo, para ser altavoz de sus gentes que sientes como tuyas, como hermanos.

La Canción de la Alegría. Esto lo pensé este fin de semana pasado. Fuimos a Madrid, tenía desde hace meses las entradas para el Concierto del 40 Aniversario de Rock&Ríos. 1982 fue un año muy especial para mí y para todos. Yo cumplí mi ansiada mayoría de edad, pude votar por ‘el cambio’ que trajo un soplo de aire fresco y modernidad para España, una efervescencia cultural más joven, vitalista y europea y esperanzas a reventar, algunas que luego se truncarían, claro. Después de años de pintar, en aquel 82, del mundial de fútbol y otras efemérides, empecé a estudiar fotografía en la hermosa Segovia y me compré mi primera réflex.

La música de Miguel Ríos me ha acompañado desde entonces y no me he perdido ninguna de sus giras, pero el sábado, en medio del multitudinario concierto, tres canciones me resonaron como nunca y las canté con toda el alma, casi las recé como el cantante granaino: Año 2000, que dice aquello de «Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar, esta es la era de Mister Chip, que por lo pronto te quita el curro… El milenio traerá ‘un mundo feliz’, un lugar de terror, simplemente no habrá vida en el planeta… Sé que pensar en un orden nuestro es utópico, pero entramos en la cuenta atrás, si no ponemos remedio hoy el ser humano nunca vencerá».

Lo mismo me ocurrió cuando cantó el Himno a la Alegría, con esa maravillosa música de Beethoven y esa hermosa letra para soñar cantando en «un nuevo día en que los hombres volverán a ser hermanos». Y saliéndose del guion de aquel concierto de hace cuarenta años, Miguel cantó, a capella, con esa voz prodigiosa que mantiene intacta, el poema contra la guerra de Luis García Montero: «A vosotros, que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad, por un Dios en el que jamás he creído Por una Justicia de la que desconfío. Por el orden de un Mundo que no respeto. Porque renunciéis a vuestra guerra, yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo Dios, Justicia, Mundo, y os pido caridad, os lo suplico».

20.000 personas al unísono cantaron estos versos y no se si alguien pudo contener las lágrimas. Yo también creo que la mayoría de la gente es buena y no deberíamos consentir todo lo que está pasando por culpa de los intereses de una minoría desalmada. La guerra no es algo lejano, está aquí y deberíamos pararles los pies a todos los malditos desalmados, asesinos y negociantes. Debería ser un clamor mayoritario con la fuerza y la determinación de la música. Puede que el mundo reviente, pero no con nuestro silencio. Cantemos con la orquesta del Titanic.