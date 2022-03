Intimidad en el trabajo

Qué difícil es trazar la línea que separa el derecho a la intimidad del derecho a la información o de cualquier otro derecho. Cuando veo por la tele la manera de meter el micrófono en los mismísimos morros de un personaje, más o menos público, y cómo lo persiguen acosándolo por la calle con las preguntas más impertinentes del momento, tales como qué piensa usted de que su pareja le haya puesto cuernos. O qué le parece que le llamen delincuente. Por supuesto, hay tres soluciones. Una, no contestar y salir del paso como sea, incluso dando una carrerita si es que se puede. Otra, contestar de forma airada y ya han conseguido lo que querían, pues te van a machacar en los sucesivos programas televisivos de esa cadena. Y una tercera, que es contestar educadamente, como hizo el hijo de Urdangarin. Pero esa no interesa, por lo que habrá que insistirle en otra ocasión, hasta que pierda los nervios.

Cuando ese derecho a la intimidad se lleva al plano laboral, la cuestión ya tiene importancia jurídica. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, su Sala de lo Social, dictó una sentencia resolviendo que el despido seguido tras una crítica a los sistemas informáticos de la empresa es improcedente pero no nulo. Concretamente ha considerado que no se vulnera el derecho constitucional a la intimidad de una trabajadora por supervisar la empresa en remoto el trabajo, a través de la instalación de un dispositivo de control en el ordenador particular del empleado para el teletrabajo. El tribunal ha dicho que ese control es excesivo, pero no vulnera derechos fundamentales.

Se trataba de una empresa dedicada a la venta telefónica, donde la trabajadora era teleoperadora. Ambas partes acordaron que se desarrollara el trabajo desde el domicilio de la empleada, con un control remoto instalado por la empresa en el ordenador de la misma. Ésta fue despedida disciplinariamente, alegando la empresa indisciplina y desobediencia en el trabajo, además de trasgresión de la buena fe contractual, y disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, al no codificar llamadas y haber intervenido en el foro de trabajadores durante la jornada laboral. E incluso baja productividad.

Todo ello porque estaba navegando por internet para cuestiones que nada tenían que ver con su trabajo de teleoperadora en horario laboral. Ese despido fue considerado como improcedente por el tribunal de Justicia (lo que obliga a la empresa a readmitirla o a indemnizarla con el salario de 33 días por año trabajado), pero no nulo (que obligaría a volver a contratarla, pagando los salarios dejados de percibir desde el despido). Y no es nulo al no existir la vulneración del derecho constitucional a la intimidad, al estar la conducta realizada por la empresa pactada en el contrato temporal suscrito entre las partes. Y tampoco se ve afectado el principio de indemnidad con el despido que se produjo al día siguiente de haber mandado, la empleada a la empresa, un correo electrónico criticando esas aplicaciones informáticas, ya que no hubo una previa denuncia judicial por la trabajadora contra la empresa ni otros actos previos o preparatorios para esa denuncia o una reclamación extrajudicial, sino que solamente fue un correo mostrándose en desacuerdo con la conducta de la empresa.

En definitiva, si la empresa controla, incluso de forma remota a través de dispositivos instalados con el consentimiento del empleado en su ordenador, según lo acordado en el contrato, no vulnera ninguna derecho constitucional, pero tampoco puede despedir si no demuestra las causas alegadas para el despido disciplinario.

Eso sí, la empresa indemniza y a la calle la trabajadora de todas maneras. Y eso no se contempla en la reforma laboral última.