La vida puede situarnos ante un dilema, una disyuntiva trágica y desquiciante a sabiendas de que cualquier alternativa que tomemos nos privará de las posibilidades que optemos por dejar atrás y, aunque esto puede pasarle a cualquiera, hoy vamos a hablar exclusivamente en clave femenina.

¿Qué ocurre cuando una mujer tiene ambiciones profesionales, artísticas, intelectuales, pero también desea tener una familia, pareja, hijos? Intentemos pensar en alguna posibilidad que nos saque de este atolladero: por ejemplo, podría dedicar la mitad de su tiempo a su vida profesional y el resto, a su familia. Esta opción en apariencia sencilla, podría ser la solución pero, ¿y si dedicar la mitad de su tiempo a cada actividad no basta ni para su profesión ni tampoco para su familia porque ambas trayectorias requieren una entrega absoluta, firmar una especie de sacerdocio? Otra posibilidad sería optar por la profesión, con el consiguiente rechazo de una sociedad entera y de una misma, porque ella está igualmente inmersa en esa cultura patriarcal que la juzgará, que la tachará de mala madre, de mujer sin entrañas ni corazón, carente del instinto maternal que, como mujer, debería tener por naturaleza. Por último también cabría la opción de abandonar las ambiciones y entregarse por entero a la familia, como han hecho las mujeres durante siglos y siglos.

Este es el tema central que plantea la película La hija oscura (The lost daugther), ópera prima, como directora, de la actriz americana Maggie Gyllenhaal, basada en la novela homónima de la llamada Elena Ferrante, publicada en 2006.

Durante sus largas estancias en la playa entrará en contacto con una peculiar y bulliciosa familia que atraerá su atención, particularmente Nina, y la hija de esta, una niña de cuatro o cinco años que no se separa de su muñeca. Mientras observa sin apenas disimulo la relación entre Nina y su hija, y la de esta con la muñeca, va reviviendo un tiempo pasado, a base de flashbacks, de aquel tiempo en el que ella también era una joven madre y sus hijas eran pequeñas. Escenas entrecortadas que nos van mostrando la vida de Leda, los momentos divertidos y cercanos con sus hijas, el amor que se profesaban, la necesidad de afecto que las niñas le reclaman, pero también los más desquiciantes y oscuros, aquellos en los que cuidarlas, amarlas, se convierte en una carga muy pesada que le impide poder desarrollar la carrera como profesora e intelectual que ansía, y esa angustia y la sensación de asfixia que siente la llevarán a tomar decisiones difíciles de asumir y explicar, tanto a la sociedad que la censurará, como a sí misma.

Es importante destacar la extraña relación de Leda con las muñecas, con la muñeca de Elena, la hija de Nina, pero también con otras muñecas de su pasado. Es como si quisiera dejar claro qué a través de estos juguetes inocentes, las niñas vamos adquiriendo el papel de madres cuidadoras del que después es tan difícil escapar.

No es la primera vez que Elena Ferrante se adentra en la complejidad de la maternidad, en el debate interior que se genera entre el amor a la familia y el amor a sí misma, entre la reivindicación de un espacio y libertad propios y el cuidado de nuestra descendencia que de forma tan natural e innata se atribuye a las mujeres. Es más, La hija oscura puede considerarse una prolongación de su saga Dos amigas que agrupa los títulos La amiga estupenda; Un mal nombre; Las deudas del cuerpo y La niña perdida. Si en estas cuatro novelas el relato se centra en la relación de Lila y Lenu desde la infancia hasta la madurez, en La hija oscura es como si el objetivo de la cámara se acercara con su zoom al personaje de Lenu, la narradora de las cuatro historias, para detenerse en ella y en una parte concreta de su vida, a través de Leda.

para descubrir, una vez fuera, que les han cortado las alas. Aún así, consiguen aprender a volar, pero también que volar a contracorriente es doloroso.

La Leda madura de La hija oscura no es una mujer fuerte y decidida que ha conseguido sus propósitos en la vida, que ha afrontado sus decisiones con coraje, por el contrario, se nos muestra un ser frágil, indeciso, algo atormentado, que no ha llegado a superar ciertos aspectos sombríos de su pasado, en concreto, en la relación con sus hijas. Las ama, sin duda, las añora, pero a la vez hay un impulso que la aleja de ellas, y esa huida inexplicable es un arma de doble filo: es placentero, liberador, pero doloroso a la vez. Las contradicciones emocionales se palpan tanto en la novela como en la película y las actrices que interpretan las dos etapas de Leda han sabido transmitirla con gran sutileza en el caso de Olivia Colman, con más pasión y drama en el de Jessie Buckley.

El sabor de boca cuando sales de ver la película no es dulce. El mensaje que nos trasmite no es nada alentador ni es el que desearíamos escuchar: mujeres, sed valientes y perseverantes y conseguiréis vuestros propósitos, vuestros sueños se harán realidad y con ellos llegará la felicidad ansiada, pues, aunque el final de la historia no deja de ser ambiguo, el mensaje último viene a recordarnos que tomemos el camino que tomemos, nos conducirá a la frustración, a la insatisfacción y a la amargura, y que nunca dejaremos de añorar aquello que, en algún momento, decidimos dejar atrás.