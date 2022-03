Me rompió el corazón mi bombón de siete años cuando, oyéndonos hablar a los mayores durante la cena sobre la guerra de Ucrania, me preguntó: Pero, papá, ¿cuántos días dura una guerra?.

En su pequeño universo mental, en el que quizá aún sólo atine a identificar el pasado como ayer y el futuro como mañana, imagino que el tiempo se cuenta en días, el reconocible lapso que trascurre tras que te acuestas y te levantas y luego te acuestas y otra vez te levantas.

En cualquier caso, el tono de su voz y el matiz de su mirada me dejó claro que me preguntaba sobre los días de duración de la guerra con una cierta preocupación, no sé si incluso con algo de impaciencia y un punto de ansiedad. Entiendan si les confieso que me costó contestarle y hasta seguir con la cena de puro nudo en la garganta.

Si en la guerra los niños que la sufren directamente son las víctimas más infames de una situación ya de por sí infame, también son víctimas inocentes los que sin vivirla en primera persona la conocen por las informaciones que les llegan. Nuestros niños, justo saliendo de una pandemia mundial con todo lo que ello supone, se enfrentan ahora a un ambiente de guerra, un miedo genérico y una sensación difusa de inseguridad que seguro que les llega con virulencia aunque nosotros no nos percatemos.

¿Cómo elaborarán sus cabecitas todo lo que está pasando? ¿qué influencia tendrá en su desarrollo, en su bienestar psicológico, en su aprendizaje y en su crecimiento sano? Mis niñas, y con ellas todos nuestros hijos e hijas, llevan dos años de mascarilla y miedo colectivo y ahora les toca oler, aunque sea en la lejanía, el olor de la guerra. Ya nos vale.

Sé que en los colegios son conscientes de ello y están tratando el tema de la guerra como mejor pueden para mayor beneficio de los niños. Supongo que en las conversaciones familiares también lo estaremos intentando, aunque no es fácil. No podemos evadir el tema, pero hablar de la guerra con nuestros hijos requiere tacto y sensibilidad, dándoles respuestas pero sin abrumarles con información excesiva. Tampoco es fácil adaptar nuestro lenguaje a su nivel de comprensión y su edad. Si esto es difícil para cualquier tema cotidiano más lo es para uno que a nosotros mismos también nos perturba, nos genera ansiedad o nos enfada enormemente.

Quizás lo más urgente que debemos hacer con nuestros hijos en esta situación es no hurtarles información pero alejarles de las imágenes más violentas de la guerra. No hay ninguna necesidad de tener puesto el telediario con toda la familia a la mesa. Podemos además aprovechar la ocasión para reforzarles los conceptos de solidaridad, con los refugiados ucranianos y también con todas las injusticias del mundo.

Y quizás lo más relevante sea intentar trasmitirles esperanza. Esta guerra acabará porque hay gente buena en el mundo que conseguirá que termine, ¿quieres que tú y yo seamos parte de esa buena gente?