Cumpliendo sueños

Seguramente la edad nos afecta a todos, unos la expresan como un número entero de años y otros en experiencias. Unos envejecen al grito de su reloj biológico y otros no contemplan esa barrera que para ellos no deja de ser una humillación mental, arriesgada y perniciosa a veces. Otras, cargada de ilusión y vitalidad si de una lucha contra el tiempo se trata, los momentos que no se han vivido. Nada debe haber más triste que sentir la decepción de un vacío, pero algo está cambiando. Últimamente conozco cada vez a más gente cronológicamente joven, despreocupada por el futuro. Los tiempos que corren igual no les acompañan en su ilusión aunque tampoco les veo implorando un Carpe Diem, tal vez por temor a que el parón llegue en forma de frenado en seco. Y también he conocido a gente que ha necesitado un motivo nivel Santísima Trinidad para realizarse, cumplir ese sueño pendiente, viajar, salir a bailar con el mundo. Y lo mejor de todo, dejando a un lado los ineficaces y frustrantes consejos, esos que tratan de mantenerte feliz todo el rato mientras el consumismo sea su bandera y la auto exigencia el estandarte que la sujeta. Cuando se convive con el dolor, el miedo y la incertidumbre cinco días por semana, tienes motivos más que suficientes para decirte a ti misma : ¡mi misma, hay que vivir!

Porque el tiempo pasa sin dejarnos experimentar el don de la piedad. El tiempo, ese enemigo que muestra su más ingrata deconmiseración como la que un demonio arrastra implacable al paso de los días, mientras esperamos un milagro. Y no somos conscientes de haber convertido esa espera en una virtud, sin tener en cuenta que el conformismo, a veces, puede ser muy dañino. Y que de optimismo, con la que está cayendo, tampoco vamos sobrados... Y como siempre, la canción que pone música de fondo para dar el primer paso, ese que nos permita salir de la zona de confort para cruzar barreras sin que el temor a lo desconocido nos detenga no podía ser hoy más que Daydream (The lovin, Spoonful). Soñar despierto, cumplir deseos, con los pies en la tierra, o no. Tener el coraje suficiente para seguir a tu intuición. Canción que escucho mientras escribo: The Lovin, Daydream