La anosognosia es un síntoma de una enfermedad neuronal que nos vuelve ciegos a nuestras propias deficiencias, fallos, defectos o incapacidades. Hay un tipo de anosognosia que se presenta como un síndrome de negligencia espacial. Quienes sufren esta patología, cuya causa es una lesión en el lóbulo parietal derecho, son incapaces de dirigir su atención a aquello que sucede en su hemicampo izquierdo. Solo procesan aquello que tienen a su derecha e ignoran, sin quererlo, todo lo que sucede a su izquierda. Este desorden afecta a la visión, al olfato, al oído y al tacto. Por eso puede ocurrir que un paciente de este tipo se afeite solo la mitad de la cara, por ejemplo. Además, tal deficiencia puede apreciarse en los procesos mentales porque se trata de un desorden de la atención, no de la percepción. No es un mecanismo psicológico de negación, dicen los neurólogos. Según he leído, se describe como un déficit de conciencia de la enfermedad por el cual se ve alterada la percepción de los daños causados por determinadas enfermedades de la mente. Y el hecho de que estos pacientes no sean conscientes de su problema hace más complejo el tratamiento. Si no reconocemos que tenemos un problema no podremos superarlo.

Esta patología neuronal explicaría (probablemente no solo a nivel metafórico) las dificultades que tenemos todos para interpretar las cosas de la política con la ecuanimidad que sería deseable. En diversos grados, a todos nos cuesta reconocer nuestros propios defectos. A todos nos cuesta más prestar una atención crítica a lo nuestro que a lo de los otros. En esto, los políticos son completamente cegatos. Sin embargo, los periodistas son (o deberían serlo) profesionales entrenados en la atención. Si hay alguna tara neuronal que no pueden tener sería justo esa, un desorden en la atención. Si los intelectuales sirven para algo sería para dirigirnos la mirada adonde no nos apetece mirar. Hoy todos parecen aquejados de anosognosia. Gente que va por ahí a medio afeitar. Quizá sea una enfermedad contagiosa, como pasaba en Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, y la clase política sea el foco desde el que se propaga hacia todo aquel que se acerca. Eso explicaría el malentendido en el que están atrapados periodistas e intelectuales, que han terminado por creer que están obligados a defender sus ideas con la misma firmeza que los políticos. Han olvidado que mientras a estos les pedimos decisiones, de ellos nos son más útiles las dudas. Y solo se duda cuando nos atrevemos a mirarnos a nosotros mismos por el lado malo. Si hacemos eso se produce un efecto inmediato: la distancia con respecto a los demás se reduce, porque la duda es la distancia más corta entre dos puntos. Y entonces ya no hay un nosotros y un ellos, al menos no de forma irreconciliable. Líneas rojas o cordones sanitarios son expresiones que deberían ser borradas del lenguaje político porque solo responden al miedo. Miedo a reconocer que nuestras ideas pueden tener alguna fisura, miedo a no saber defender nuestros principios, miedo a admitir que no somos infalibles, miedo a mirarnos al espejo.