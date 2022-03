El ocaso del plurilingüismo

En estos días aciagos de marzo en los que todos vemos sobrecogidos y conmovidos a miles de ucranianos suplicando ayuda en un perfecto español, ha comenzado a circular de forma oficiosa por los institutos de la región el borrador de una nueva orden del programa de enseñanza bilingüe en la Región de Murcia elaborada al margen de la comunidad educativa.

Supuestamente, el objetivo de la nueva orden sería reflotar la enseñanza del inglés en nuestros centros plurilingües, exigiendo un mayor nivel de formación al profesorado. La consejería de Educación piensa que el programa bilingüe no funciona porque el profesorado que imparte las ANL (asignaturas como Geografía, Biología, Matemáticas, Educación Física, Plástica, Música…que se imparten en Lengua Extranjera para reforzar su conocimiento) no tiene formación suficiente. Lo que ocurre realmente es que las ratios son elevadísimas (32 o 33 alumnos en los grupos de ESO), los profesores de la Región de Murcia soportan mayor carga lectiva que los del resto de Comunidades y, a veces, no cuentan con horas específicas para preparar este tipo de clases.

En realidad, la nueva orden esconde otras intenciones, como ahorrar gastos recortando personal y disminuyendo la oferta educativa de los centros de Enseñanza públicos. Así, desparece la enseñanza plurilingüe (que suele llevar como primera lengua inglés y segunda lengua francés o alemán). No se tienen en cuenta a los IES que a lo largo de los trece años que ha funcionado el programa han organizado sus plantillas, su alumnado y su programación en función de estas enseñanzas.

Tampoco parece que se tenga en cuenta el éxito del numeroso alumnado que en los últimos años han salido de estos centros con muy buen nivel de conocimiento de dos lenguas extranjeras, inglés y francés, con certificaciones de B2 en ambas, lo que ha multiplicado sus posibilidades académicas y laborales, y ha dado mucho prestigio a esta enseñanza pública entre los padres y la sociedad en general.

Con la propuesta de la Consejería, la segunda lengua quedaría reducida a unas simbólicas dos horas en ESO y sin la ayuda de ninguna ANL en la segunda lengua, lo que es absolutamente insuficiente para alcanzar un nivel B1 en 4º ESO y B2 en Bachillerato.

Desaparece también la asignatura de Matemáticas como ANL, lo que parece muy injusto ya que durante muchos años han sido un pilar importante en el desarrollo de estos programas en todos los centros de la Región, sin observarse mayor dificultad en su comprensión a la vista de los resultados académicos de los alumnos.

El profesorado de ANL de francés así como muchos otros profesores creemos y defendemos que el sistema de enseñanza plurilingüe tiene que seguir formando parte de la oferta educativa de aquellos centros que así lo decidan en la Región de Murcia, con las mismas ANL que conformaban el programa. Lo contrario sería reducir los derechos de nuestro alumnado y de sus padres a optar en la enseñanza pública a una formación lo más completa posible en idiomas extranjeros, que abra puertas y facilite la continuidad de sus estudios, salidas profesionales, ERASMUS, becas de formación en el extranjero o a la realización de cualquier tipo de máster universitario en cualquier país de la Unión Europea.

No hay que olvidar, además, que la Región de Murcia, sustenta su economía cada vez más en sus relaciones empresariales, culturales y turísticas con el resto del mundo, por lo que el conocimiento de dos lenguas extranjeras es ya un requisito imprescindible para la contratación laboral en muchas empresas ubicadas en nuestra Región.

Reconozcamos que en España todavía nos sorprendemos cuando vemos a algún alto cargo español desempeñar funciones a nivel internacional hablando perfectamente dos lenguas extranjeras y respondiendo en ambas lenguas, sin titubeos, a las preguntas de los periodistas, cuando, en realidad, esto es muy común en muchos países europeos como estamos viendo en el caso de los ucranianos.

No nos dejemos engañar, el objetivo no es mejorar el inglés, la intención es recortar. Recortar la oferta de opciones formativas a nuestros jóvenes desde la enseñanza pública y reducir la plantilla de nuestros centros.