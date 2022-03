La diadema de la princesa de La Almoloya

En el tiempo transcurrido entre que me hiciera Juan Carlos Molina esta propuesta y yo me decidiera a redactar la publicación, ya tenía otra sugerencia por su parte igualmente atractiva, que no voy a desvelar, pero guardaré en la recámara para otro momento.

Y es que no podía dejar pasar este tema, pues me fascinan los descubrimientos del yacimiento argárico de La Almoloya, próximo a la villa de Pliego, en plena Sierra Espuña, donde se ha descubierto el que parece ser un importante centro de poder de esta milenaria, hablamos de la Edad del Bronce, y tan nuestra cultura sobre la que, poco a poco, se va levantando el velo del olvido y el desconocimiento. No sé si recomendar a los interesados que primero visiten el propio y magnífico yacimiento, perfectamente señalizado y con carteles explicativos ilustradores, aunque un tanto sacrificado el ascenso, por su ubicación en lo alto de un cerro, aun con el atractivo adicional de la panorámica que le rodea, o que lo hagan tras la visita de la exposición permanente en el Museo de la Ciudad de Mula, sito en el antiguo convento de San Francisco, donde se puede admirar una perfecta recreación de la sala del Parlamento, que tenía una capacidad para sesenta personas, con los auténticos restos de la tumba principesca y el ajuar funerario que acompañaba a sus personajes, incluida esa diadema que, por sencilla, no deja de ser excepcional. Mejor elijan ustedes como hacer el recorrido, en cualquier caso y si es posible, disfruten de ambas cosas, no les va a decepcionar. La Almoloya es un asentamiento de la sociedad de El Argar, que se extendió en el sureste de la Península entre el 2200 y el 1550 a.C. Al parecer, se trataba del recinto y ‘palacio’ (si como tal se puede denominar) donde la clase dominante vivía, hasta la fecha y de ahí su gran importancia sería el primer recinto palaciego de la Edad del Bronce en la Europa Occidental. Este asentamiento permaneció habitado hasta que fue destruido por un incendio, poco después de que la gobernante si, en femenino, fuera enterrada hacia el 1635 antes de nuestra era bajo el suelo de la sala del Parlamento de aquellos que fueron sus dominios. Junto a los restos de esta mujer, a la que los expertos están casi convencidos en darle el rango mencionado de gobernanta o princesa, se encontraban los de un hombre, también con rico ajuar. Ella contaba entre 25 y 30 años cuando murió, según los estudios de una infección pulmonar, y el rondaba los 35-40 años, se sabe por el estudio óseo que montaba mucho a caballo y tenía señales de desgaste y antiguas fracturas y golpes, de las que, en el momento de su muerte al parecer anterior a la de ella, ya había curado. En otro lugar de este recinto se descubrió también el enterramiento de una bebé que, tras el análisis genético, ha resultado ser hija de ambos. Tuve la suerte de coincidir, durante la visita a la exposición, con uno de los arqueólogos del yacimiento, Nicolau Escanilla, quien nos ilustró amablemente sobre muchos de los aspectos de esta civilización; lo más sorprendente quizás fue la procedencia de los materiales empleados para las joyas encontradas, como las cuentas de ámbar del Báltico, lo que significa una evidente relación comercial transmediterránea, o elementos de plata, oro y bronce procedentes de las minas de Sierra Morena. El ajuar funerario de ambos personajes está compuesto por brazaletes, anillos y dilatadores para los lóbulos de las orejas, sujetadores para el cabello del hombre y la ya famosa diadema que la mujer en el momento de su hallazgo aún tenía sobre el cráneo y ha sido el elemento que ha llevado a los investigadores a hacerla acreedora de la máxima categoría social. Y conste que diademas similares han aparecido en otros enterramientos de diferentes asentamientos argáricos, como elementos únicos y diferenciadores del individuo, en todos los casos femenino. Vayan al Museo de la Ciudad de Mula o, si están en forma, pónganse un buen calzado y lleguen hasta La Almoloya, en Pliego, descubran este magnífico legado de la cultura de El Argar que hoy introducimos en nuestra Cápsula del Tiempo.