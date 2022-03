'PP y PSOE aún creen en los milagros', por Lola García

Hay un producto inventado en Andalucía que promete obrar el milagro. Se llama ‘El Milagrito’ y en la publicidad promete quitar todo tipo de manchas sin esfuerzo alguno. Las personas que lo han probado dan fe de que limpia a fondo y lo recomienda cuando ven suciedad recalcitrante en cualquier objeto. Los populares y los socialistas deberían hacerse con litros y litros de esta sustancia para enderezar a un municipio, el de Murcia, que parece sin rumbo y que funciona por inercia, y no pensar que se puede obrar el milagro sin echar mano de factores externos necesarios a la hora de realizar acciones que cambien el devenir de la capital de la Región.

Este mes de marzo hace un año que los socialistas llegaron a la alcaldía de Murcia desbancando al PP después de 26 años. Como era de esperar los populares hicieron balance de ese periplo, tomando como referencia el día 10, fecha en la que PSOE, Cs y Podemos se unieron para presentar la moción de censura que llevó a José Ballesta, exalcalde, y a los suyos a la bancada de la oposición.

Los populares echan en cara en su análisis que el Gobierno local, sustentado por PSOE y Cs, no haya presentado una sola idea de su cosecha y haya sumido el Ayuntamiento en parálisis y caos, una paradoja si se tiene en cuenta que varios de los problemas que enumeran sin resolver son producto de su nefasta gestión durante los años que han ostentado el poder. Se quejan de que hay atascos en Murcia, un problema que lleva lustros encima de la mesa y que no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo sin alternativas ni de un lado ni de otro.

Hablan de que están paralizados proyectos como San Esteban, Cárcel Vieja y Las Fortalezas del Rey Lobo, olvidando que el yacimiento está más de una década sin solución y Monteagudo está dejado de la mano de Dios desde que el mundo es mundo. Es más, también obvian que la antigua prisión fue anexionada hace bastante tiempo al patrimonio del municipio y que su recuperación es una iniciativa que ya planteó Miguel Ángel Cámara, un alcalde que como Ballesta y ahora José Antonio Serrano, aprovechó de su antecesor las ideas brillantes que planteó y gestionó (edificio Moneo, los puentes sobre el Segura, la peatonalización de la plaza del Cardenal Belluga, entre otros).

Tampoco tienen empacho en criticar que el bulevar de la zona sur no es lo que se espera tras el soterramiento sin tener en cuenta que su partido hizo muy poco por salvar a los vecinos de las vías del tren y por mejorar el servicio ferroviario de esta Región. Es más, la condenó a tener un AVE por Alicante plegándose a los intereses de comunidades vecinas. No obstante, en las críticas de los populares hay aspectos certeros y uno de ellos es la condena de la capital a quedar sin conexiones ferroviarias durante al menos tres años, un castigo que Adif no ha propinado a ningún otro territorio de España.

El PP acierta cuando critica a los socialistas en la gestión que están haciendo, por ejemplo, con las juntas municipales de barrios y pedanías, a las que han quitado competencias dando un paso atrás de lo que antaño fue el compromiso de la izquierda con los extrarradios de la ciudad, y la lentitud a la hora de poner de nuevo en órbita centros de mayores y otras dependencias municipales después de la pandemia. Quizá los populares esperaban el milagro de que el nuevo Gobierno local iba a ser capaz de solventar todas las cuestiones que ellos critican al tiempo que un PSOE iluso, creyó que en un ejercicio sería capaz de revertir la singladura de Murcia obrándose el milagro. No saben que solo ‘El Milagrito’ puede hacerlo, o eso dicen los que usan el producto. Por nadie pase.