Un número de ciudadanos ha votado a un partido que considera que hay españoles de primera y de segunda. Madre mía, qué escándalo, aquí se juega, como diría el capitán Renault en Casablanca.

Vamos a dejarnos de enfados y a poner tranquilamente las cartas sobre la mesa.

Si usted está realmente convencido de que un partido que considera a otros de segunda categoría no es una anormalidad democrática sino que está perfectamente justificado tiene todas las papeletas, a pesar de ser blanco, heterosexual u hombre, o las tres cosas juntas, de ser considerado de segunda categoría, por la ley de Niemöller, que dice que primero irán a por todos los demás que puedan defenderle a usted para luego someterlo, porque por esa misma ley usted no habrá hecho nada para defender a aquellos que no consideraba sus iguales; al final usted será desechable, a no ser que sea de ese 1% que concentra la riqueza del país, que es al que ese partido defiende.

¿Por qué? Ha de recordar que quien se negó a apoyar que los trabajadores recibieran un SMI razonable a los tiempos que corren cuando usted se queja de la subida de la luz, por ejemplo, es el mismo partido al que usted vota. El mismo que se negó a la reforma laboral que hace fijo a su hijo en lugar de temporal. Es ese mismo partido que quiere desmantelar las pensiones públicas por las que usted ha cotizado tantos años, y es el mismo partido que quiere desarmar la Sanidad pública, mientras usted se ríe de las peripecias de los estadounidenses de clase media, como usted, por conseguir una atención médica digna.

Usted cree que con la ley ya es suficiente sin necesidad de educación en valores, o esos chiringuitos que usted desprecia, llenos de perroflautas, feminazis, maricones o sindicalistas. De los inmigrantes ni hablemos, que no se note que están aquí aunque la prosperidad actual que disfruta usted pueda tener origen en el trabajo en el extranjero de sus padres, o su bienestar futuro dependa de esos inmigrantes.

Lo malo es que no sabemos que traerá el futuro. Quizás su hija decida tener descendencia y la despidan de su trabajo, o se vea obligada, porque no puede abortar. O a su hijo le partan la cara por besarse con hombres y usted, mientras, en Belén con los tractores. Puede ser que se enamoren de alguien que no es blanco o heterosexual y que sus familias, sus nietos, sufran discriminación legal. O que tengan que emigrar por un salario digno. Quizás le despidan a usted porque no hay convenio o ley que le proteja adecuadamente.

Es posible que por esa ley de Niemöller eche de menos a quienes usted no defendió y le podrían haber defendido ahora. O puede darles a ellos, a lo que usted más quiere, una banderita rojigualda para morderla mientras ve, impotente, cómo les dan por alma. Seguro que eso les ayuda.