Llegué a Murcia en 2011, después de algunos años fuera- La ciudad había cambiado, había crecido. Donde antes había huerta ahora había edificios, un tranvía, avenidas con dos carriles que llevan a los centros comerciales y a la joya de la corona del Levante, un Ikea. En aquellos años trabajaba como directora de una agencia de medios, respiraba publicidad a todas horas, y pronto algo llamó mi atención la ilegalidad de una cantidad importante de vallas publicitarias colocadas en lugares estratégicos por la densidad de tráfico, dirección Alicante y Madrid o de bajada al centro de la ciudad..

Recuerdo vallas de gran formato con mujeres con poca ropa y números de teléfono, una valla anunciando un trasero femenino en pompa (disculpen el grafismo de mis palabras), casas de citas, chicas sentadas en una piscina con posturas insinuantes, anuncios de prostíbulos, un no parar a ambos lados de la carretera. De toda aquella sordidez publicitaria, destaco el contenido cosificando a la mujer como un objeto sexual y los lugares donde estaban ubicadas. No cumplían la legalidad de los metros permitidos en los márgenes de la carretera, resultaba y resulta incómodo conducir y encontrar a un lado y al otro publicidad para puteros.

Con el paso de los años el mundo de las vallas ha caído en picado, el estado de conservación es nulo, cartelería descolorida o rota, los soportes están para tirar; eso sí, las vallas ilegales siguen existiendo, y los mensajes de contenido sexista, por desgracia, no han desaparecido, ahora son más sutiles, no sé que es peor: bocas insinuantes mordiendo frutas, lenguas, labios pintados sugerentes que dicen: «Porque te lo mereces».

Hay que ver cómo huele a Barón Dandy, whisky barato y puro «en la mejor tierra del mundo».

Hace unos días el Partido Socialista llevó una moción a la Asamblea Regional para eliminar la publicidad sexista de las vallas publicitarias que nos rodean en la Región y, para sorpresa de nadie, PP, los tránsfugas y Vox votaron en contra. Destacar el nulo interés por parte de la vicepresidenta del Gobierno de la mejor tierra del mundo, y consejera de Igualdad y Mujer, qué sólo entró a votar, y fue incapaz de escuchar al resto de los partidos políticos en este asunto que afecta a sus competencias. Sin pudor alguno dejó la silla vacía, y no fue capaz de quedarse ni por cortesía parlamentaria. No me quiero olvidar de los argumentos de los partidos miembros de la tropa del Gobierno, que dejaron una vez más en evidencia el nivel de sus señorías, porque la culpa de este tipo de vallas es de los comunistas, apelan a la libertad de expresión o que si la culpa de todo es de Pedro Sanchez, agarrados al argumentario de partido y al NO simplemente porque lo proponga un grupo ñpolítico que no es de la tropa.

Señorías, les voy a dar un dato, o mejor dos: la Ley General de Publicidad dice que se considerará publicidad ilícita toda la que utilice a la mujer de manera vejatoria o discriminatoria. No hay que estar ciego para entender que los mensajes de las vallas tratan a las mujeres como objetos sexuales, y ofrecen sus servicios para ejercer la prostitución. ¡No se lo van a creer, señoros y señoras diputados de la derecha!: en 2015 en el ayuntaminto de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, el Partido Socialista llevó a pleno una moción para declarar ilícitos estos anuncios de prostitución y ¿saben lo que hicieron el resto de partidos políticos? Apoyaron por unanimidad la moción: PP, Cs y Ahora Madrid. Señorías, todos los partidos políticos entendieron la necesidad de actuar de forma más dura y sancionadora contra este tipo de publicidad, pero ustedes, señoros y señoras del Gobierno regional, ni un día sin hacer el ridículo.

Menos mal que en el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia, la edil de Igualdad, que no por apellidarse igual tiene algo que ver con la peor política que ha pasado por este Gobierno regional, ha entendido la importancia de eliminar de nuestro entorno este tipo de publicidad mediante una ordenanza municipal. Ya que está, le pediría que le echaran un vistazo a la ilegalidad de las vallas que rodean el municipio; la huerta y el entorno lo agradecerán.