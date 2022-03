El día que Estados Unidos dio la razón a Podemos

L as guerras afectan a la mente de los políticos, gobernantes e incluso militares como ningún otro fenómeno social. Basta contemplar lo que está sucediendo estos días con las tomas de posición en relación con la injustificable y devastadora invasión por una potencia nuclear con objetivos imperialistas de una nación independiente y democrática en pleno subcontinente europeo. La lógica más elemental aconsejaría salir en defensa del agredido y machacar al agresor con toda la potencia disponible por parte de los países decentes que defienden un mundo de paz regido por el derecho internacional. En vez de eso, vemos que se está dejando las manos libres de la potencia invasora para bombardear zonas residenciales y hospitales y matar civiles indefensos. Estos países defienden su inacción con el argumento es que un enfrentamiento directo con Rusia significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial, como si esta guerra no se hubiera iniciado ya.

«Como eres tibio, te vomitaré de mi boca», dijo Dios, citado en el conocido pasaje bíblico. Esa tibieza de Occidente se manifiesta en el hecho contradictorio de estar proporcionando armas a los ucranianos para que se defiendan, pero no del todo. O sea, que maten a los ucranianos, pero con un fusil en las manos al menos para defenderse. El miedo atenaza a los dirigentes y a los ciudadanos de los países occidentales. Es comprensible porque tenemos mucho que perder. Ojalá que nuestros hijos perciban ahora el mundo que les ha caído regalado del cielo por el sacrificio enorme de sus abuelos y bisabuelos en las abundantes guerras de la primera mitad del siglo XX.

Llegado a este punto, hay un consenso abrumadoramente mayoritario en Occidente, que el límite estaba en un enfrentamiento directo de las fuerzas OTAN con el Ejército ruso. A partir de ahí, regalar armas a los ucranianos para que ellos mismos se defiendan, estaba no solamente permitido, sino que era cosa obligada para cualquier persona mínimamente decente con sentido de la equidad. Era armar al agredido para, por lo menos, ayudarle a su legítima defensa.

Lo expresó con lenguaje cristalino nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz. Excepto que ese consenso mayoritario se rompió por parte de los sospechosos habituales: la facción Podemos del Gobierno afecta aún a Pablo Iglesias. Todo el mundo se rasgó las vestiduras, empezando por sus compañeros de viaje, léase Alberto Garzón y la propia Yolanda Díaz. Y, por supuesto, por el inefable Pedro Sánchez, convertido ahora al atlantismo, en su cada vez más evidente transformación en una versión actualizada del añorado Felipe González.

Los lectores habituales de los artículos que escribo deben saber ya a estas alturas que no tengo el más mínimo afecto por los políticos adscritos al podemismo, que me parece una versión relativamente actualizada del comunismo estalinista más casposo. Pero no dejan de caerme simpáticos cuando defienden posturas tan minoritarias que escandalizan a sus propios conmilitones de la izquierda radical. No me gustan los matones, se llamen como se llamen. Ni Vladimir Putin ni Yolanda Díaz, cada vez más pagada de sí misma en su papel de lideresa de un melifluo proyecto que no acaba de concretarse por ningún sitio

En su espléndida novela de ciencia ficción titulada Minority Report, escrita por el genial Philip K. Dick y que cuenta con una versión cinematográfica magistralmente protagonizada por Tom Cruise, unos gemelos son capaces de predecir los crímenes del futuro. Algunas de estas predicciones, siempre dotadas de cierta ambigüedad en los detalles, son descartadas porque se alejan de las versiones mayoritarias. Es lo que se llama el ‘informe minoritario’, que equivale al ‘voto particular’ de las sentencias judiciales. En otra espléndida película de ciencia ficción, oportunamente titulada Guerra Mundial Z (la Z, curiosamente, es el símbolo escogido por los medios rusos para apoyar la invasión de Ucrania) se explica que el Ejército israelí da una enorme importancia las opiniones minoritarias, porque se demuestra una y otra vez que la opinión mayoritaria se impone a menudo con demasiada facilidad, cegando el análisis de otras alternativas posibles y limitando el campo de decisión de los estrategas.

Pues bien. Entendí la lógica de la ‘opinión minoritaria’ y disculpé la posición de las ministras más podemitas de Podemos, cuando llegaron noticias de que el Gobierno norteamericano se había opuesto a la pretensión de Polonia de entregar sus aviones Mig, de fabricación rusa, a cambio de cazas norteamericanos. La finalidad de esta rocambolesca operación era facilitar la entrega de estos aparatos a Ucrania, cuya propia fuerza aérea de Mig había sido convenientemente diezmada en los primeros compases de la invasión rusa. No podía creer lo que estaba leyendo. Estados Unidos había decidido que dotar de armas a Ucrania apuntaba a una escalada de la guerra, al contrario de lo predicado hasta ese momento y en línea con la opinión de Podemos, por la cual, entregar armas a los ucranianos ayuda a alargar la guerra y va en contra de la ansiada paz.

Efectivamente, las guerras acaban solo de una de dos formas: con la rendición de una de las dos partes, por falta de medios o voluntad de combatir, o con la retirada del invasor, una vez que se convence de que no merece la mena el esfuerzo y el coste de la invasión. La lógica de Podemos es dejar indefensos a los ucranianos, que luchan ferozmente en este momento por defender su país, para que la guerra termine con la victoria de Putin. Es una manera de que la guerra termine pronto. De forma ignominiosa, pero pronto. Y la posición de Estados Unidos, reafirmada solo hace unos días por la vicepresidenta Kamala Harris, va en la misma línea.

¿Quién lo diría? Los Estados Unidos y Podemos, plenamente alineados en su estrategia de cómo parar esta guerra.