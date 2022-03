Espanto. Maldita sea la guerra. Qué horror, por Dios.

Cine y teatro. Esta semana habría cumplido 100 años el actor José Luis López Vázquez, una presencia continuada entre los aficionados al cine de mi generación. Tenía una gran vis cómica y trabajó en muchas películas para hacernos reír, aunque también era un gran actor serio, conmovedor incluso. Hizo poco teatro, pero algunos pudimos verlo en el Romea de Murcia, representando la obra Equus, hace un montón de años. En este drama salían un actor y una actriz jóvenes desnudos durante un buen rato, y también fue la que eligió Daniel Redcliffe para volver al teatro y que la gente se olvidara de que había sido Harry Potter durante años. No hace mucho la vimos otra vez en el Teatro Circo de Murcia protagonizada por Jaime Lorente, un actor nacido aquí.

Mi reacción, un octosílabo. A mí, como a la consejera Mabel Campuzano, me dio la risa cuando leí que, a Ramón Palazón, al que ella había echado de Cultura, le habían dado una dirección general de nueva creación, la de Racionalización del Gasto y Gestión Analítica, (tócate la flor, María). Es que da un poco de vergüenza esto de que haya que colocar a un hombre por narices, aunque sea vigilando el español, no vaya a ser que se pierda, o para encargarle ‘racionalizar el gasto’, algo que debería estar haciendo ya todo aquel que gestiona dinero público, desde el primero al último. Menuda metida. Insisto, ‘tócate la flor, María’, un octosílabo puro.

Exceso de fritos. Dos mujeres van andando por la orilla del río, haciendo ejercicio: «¿Qué vas a hacer de comer hoy?», pregunta una. «Una tortilla de patatas y magra frita con tomate», es la respuesta. «Mucha fritanga, ¿no?», dice la otra.

Acuerdo. El Partido Popular ha pactado con Vox el gobierno de Castilla y León. ¿Se dedicarán los de ultraderecha a tratar de acabar con la autonomía de esta Región desde dentro? Ya saben que ellos no quieren ni comunidades ni Unión Europea. Y ya tenemos en un plan de gobierno la famosa ‘violencia intrafamiliar’, en vez de violencia de género. Qué manera de bajarse los pantalones. Si hasta los líderes del Partido Popular europeo han dicho que rechazan este pacto.

La mar en el mostrador. El otro día vi en Verónicas un puesto de pescado espectacular. Era tremenda la variedad que ofrecía. Tenía sardinas, boquerones, pescadillas, salmonetes, merluza, salmón, bonito, emperador, atún y demás pescado normalmente comprado en Murcia. Pero también tenía dentón, mero, móllera, brótola negra, gallineta, bacalao, platija, jurel, caballa, corvina, y más. Todo esto junto a calamares, sepias, pulpo, gambas de todos los tamaños y precios, almejas, ostras, etc. etc. De verdad, que impresionaba ver ese mostrador.

Series. Se me ha ocurrido la idea de ver la miniserie Un escándalo muy británico. Está basada en hechos reales, lo que, según un amigo mío, casi siempre es mala señal. Está bien, sin, exagerar, porque los actores son buenísimos, las localizaciones espectaculares y la realización espléndida, como en materialmente todas las series inglesas. La historia es un poco pelma, pero se deja ver y entretiene. Además, son solo tres episodios, o sea, que se puede recomendar si no tienen gana de calentarse mucho la cabeza.

Más series. He leído que a Pedro Sánchez le van a hacer una serie. No sé si será un Esta es su vida o un Cuando yo no esté, pero, la verdad, no veo yo la necesidad. Si ya sale en la tele todos los días. En fin.

Chasco. Un hombre a otro, en un bar: «Tío, me puse a ver el partido del Madrid – PSG. Ya sabes que allí habíamos perdido 1 – 0, así que, cuando vi que le metían otro, me dije: «esto es quedarse para sufrir», y me puse a ver una película con mi mujer. Cuando voy a acostarme pongo la radio y resulta que el Madrid había ganado 3 – 1 y que el PSG se iba a tomar viento. Y me había perdido la remontada. Me dio una rabia…».

Un pregón que salía desde dentro

Estuve en el pregón de Semana Santa de Murcia que hizo Juan Antonio de Heras y Tudela. Fue muy bello y la puesta en escena espectacular, pues lo dijo acompañado de orquesta, coros, percusionistas de procesión, imágenes grabadas, entre otros recursos perfectamente coordinados con su pregón. Como, además, este periodista tiene una de las mejores dicciones de la Región, dio gusto escucharlo. Se notó mucho que lo que decía le salía de dentro, que lo sentía de verdad, vamos.