'Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo', por Ángel Montiel

Se celebra estos días el centenario del nacimiento del gran José Luis López Vázquez, y no cabe duda de que el mejor homenaje que se le ha tributado en Murcia ha sido el mitin de Núñez Feijóo del pasado viernes: una reproducción actualizada de la famosa escena de Atraco a las tres, en que el protagonista se presenta a la chica con la retahíla que ya forma parte, en retórica irónica, del inicio de los ligues, más que lo de ‘estudias o trabajas’: «Soy Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo». En esta ocasión ha sido otro Fernando quien ha interpretado el papel, en su caso para seducir al nuevo líder de su partido.

Para expresar mayor entrega, la cosa empezó en Cieza, cuna de Teodoro García Egea, adonde López Miras se desplazó hace unos días para decir donde dije Teo digo Alberto, en lo que sin duda constituyó su jura de Santa Gadea, aunque frente al argumento del hecho histórico, la ceremonia consistió en mostrar el cuchillo ensangrentado con los glóbulos del hermano en el romántico escenario de la floración de los almendros, sacrificio no por pactado menos dramático.

Inmediatamente después, López Miras abrió el libro de firmas, frente al que como en un duelo pasaron todos los que están y son, para estampar avales a favor de la candidatura del gallego, más quienes lo hicieron de corazón, a pesar de que sabían que su actitud sería computada como contribucion del aparato del partido.

Lástima que la cosecha de rúbricas, con ser aparentemente estimable, no haya podido responder a la proporción de los 30.000 militantes que tenía el PP en la Región antes de que su actual presidente se hiciera cargo y los redujera a los 4.000 o por ahí que figuran ahora, aunque el censo lo tienen bien escondido, no vaya a ser que lo conozcan en Archena. Es curioso que se contenten con esta cifra, porque parece que no tienen mucha voluntad en admitir las nuevas inscripciones que sospechan vienen animadas por la alcaldesa de esa localidad, Patricia Fernández (segura candidata a la presidencia del PP en el inevitable futuro congreso regional), para las que parecen ser exigibles requisitos burocráticos insólitos en un partido que querría recuperar sus techos de militancia.

Lo sorprendente es que, después de que el equipo de López Miras haya hecho sus deberes con tanta pasión como si los últimos años de dirigismo en Génova de Casado/Teo hubieran sido una transición molesta hacia el advenimiento del Apóstol, Feijóo respondiera en su mitin de Murcia a tanto desvelo con el siguiente párrafo: «Creo en la política en la que hay gestión. No creo en los políticos que llegan a aprender, porque tienen un alto riesgo». Es imposible saber si Feijóo dijo esto como un recurso retórico general o a sabiendas de que hacía daño a su propio auditorio, porque basta pensar en el presidente de la Comunidad, en ciertos miembros de su Gobierno, en el portavoz de su Grupo Parlamentario y en un amplio muestrario de allegados para ver reflejados en ellos el perfil que denostaba Feijóo, el de los ninis, es decir, quienes nunca han gestionado alguna actividad en el sector privado antes de hacerse cargo de la primera empresa de la Región de Murcia, el Gobierno de la Comunidad, y se nota.

En el propio lema de su campaña para la presidencia del PP («Preparados»), Feijóo exhibe un guiño fácilmente descifrable, que es exponente de la sutileza de los asesores de comunicación que le vienen asistiendo durante los años en que se ha alzado con el poder absoluto en Galicia. ‘Preparados’ tiene una doble lectura. Por un lado, tal vez en la que se quiere hacer más evidente, significa que el PP, a pesar de la crisis interna que está atravesando, la ha resuelto sobre la marcha y se muestra en disposición de competir en plenitud contra sus adversarios políticos, como si estuviera en la primera voz del asalto: Preparados... listos, ya.

Pero dado que la ronda de mítines provinciales con ese lema se dirige en primer lugar al partido, ya que todo concluirá en unas elecciones internas, el lema ‘Preparados’ se refiere inevitablemente también a la calidad del cadidato en relación al equipo al que viene a sustituir. Lo que Feijóo quiere decir sin ningún recato es que el PP que sustituye a Casado/Teo estará dirigido por gente ‘preparada’. Contra aquel lema publicitario, «Jóvenes, aunque suficientemente preparados», Feijóo, visto el fracaso de quienes presumían del mismo, recupera el más tradicional dicho de que «la veteranía es un grado».

La doble lectura del lema «Preparados» tiene muy mala fondingui, al menos desde la perspectiva de la Región de Murcia, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Cuando el Mundo Rajoy (Política para adultos tituló el expresidente popular su últmo libro, también en alusión directa a los ninis de su partido) parecía destinado al testimonial hueco de las estanterías bibliotecarias, resulta que emerge de nuevo y pilla a la santa infancia con el pie cambiado.

López Miras es el presidente autonómico que, en las horas previas al congreso nacional de su partido, no atendió la llamada de Rajoy a sabiendas de que éste le iba a solicitar el apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría antes de reunir a los órganos del partido en que puso a sus huestes al servicio de la alternativa Casado/Teo/Martínez Pujalte/Borrego/PAS/Secuoya (La 7). Y, de pronto, vuelve Rajoy, en la figura alicatada, refinada y actualizada de Feijóo. Feijóo no es Rajoy, pero es el espíritu de Rajoy, la gente de Rajoy, y hasta el despiste de Rajoy: en Valencia saludó el viernes a la Costa Dorada. Un galleguismo.

Feijóo nunca va a ir a Bruselas a pedir que los fondos europeos no vengan a España, como hizo Casado, y como todavía éste hace para instar al Grupo Popular Europeo a que condene el pacto de Gobierno PP/Vox en Castilla y León después de haberlo autorizado él mismo, con la mala conciencia de haber forzado a Mañueco a un adelanto electoral para el propio interés en su pulso con Ayuso. Feijóo va a promover política de Estado con el PSOE, es decir, va a cabrear a los apoyos parlamentarios de éste, por convertirlos en innecesarios, hasta el punto de hacer depender a Sánchez del PP y evidenciar en la práctica que el presidente del Gobierno se sentirá aliviado por este inesperado apoyo, cuanto más expresivo más mortal para el de la Moncloa.

El efecto del pacto de Gobierno PP/Vox en Castilla y León se volverá a favor de Feijóo, pues la mejor manera de desactivar a Vox es sacarlo de las trincheras y ponerlo a gobernar, es decir, enfrentarlo a lo pragmático, la misma estrategia empleada por Pedro Sánchez con Podemos: al elevar a éste al Gobierno lo ha desactivado, y además evita que en estas circunstacias socialmente críticas esté movilizando la calle. Podemos, como tal partido, es ya un muerto viviente desde el punto de vista electoral, precisamente por estar en el Gobierno, y lo mismo puede ocurrir con Vox desde el momento en que disponga de responsabilidades de gobernación y, en consecuencia, empiece a decepcionar a su electorado, regido por exigencias de un programa máximo irrealizable en el contexto europeo.

En el fondo, aunque el pacto en Castilla y León sea una herencia aparentemente envenenada para Feijóo, el lado positivo es que se trata de la oportunidad para desbravar a Vox, como ha ocurrido en Murcia: la ascensión de una diputada exVox a la consejería de Educación casi ni se nota, porque en el fondo el departamento lo sigue gobernando el PP, y tal vez no haya tanta diferencia entre ambos partidos en este capítulo: la apelación a la ‘libertad’ se refiere en el sector de la enseñanza al fomento de la iniciativa privada, con fondos públicos en el caso de la concertada, es decir, a la sociedad pudiente. Aquí no hay discrepancias, y no las habrá en otros departamentos, aunque cambie la jerga funcional.

De hecho, López Miras ya anda preventivamente trazando lazos con Vox. Hace unas semanas, cuando la tractorada del sector agrario en las calles de la capital, el presidente llamó a Santiago Abascal, quien se había desplazado a Murcia para participar en la protesta. «¿Qué tal, Santiago? ¿Lo estás pasando bien en Murcia?», le preguntó López Miras. «Pues sí, en este momento me pillas comiendo con tu próximo vicepresidente», respondió el líder de Vox, en referencia al jefe regional de su partido, José Ángel Antelo, aunque hay quienes aseguran que Abascal fue más impertinente, y le dijo: «Querido futuro vicepresidente, estoy con quien va a ser tu futuro presidente». Esto último no sería extraño, pues hay encuestas que desplazan al PP a tercera fuerza política de la Región, detrás de Vox y PSOE, por este orden. No hay que olvidar que a la franja agrícola del Mar Menor Vox puede haber añadido recientemente parte del sector ganadero del Valle del Guadalentín a propósito del conflicto de las macrogranjas. En cualquier caso, López Miras ya ha hecho una encomienda de negociación con Vox, a través de uno de sus hombres de confianza, para ir previendo el futuro escenario político.

Y es que lo de Castilla y León parece el ensayo previo a lo que vendrá después. ¿Cabe pensar en sacrificar a Mañueco cuando en el futuro inmediato López Miras no tendrá otra opción que pactar con Vox para gobernar, como Juanma Moreno en Andalucía o el propio Feijóo en el ámbito nacional si en tales casos les salieran las cuentas? «Prefiero perder el Gobierno a gobernar con los populismos», ha dicho Feijóo, una frase impropia de un político veterano, pues llegado el dilema se la tragará con patatas. Lo sabemos y lo sabe, y si no lo sabe es que no está tan ‘preparado’ como presume.

A Feijóo, de momento, partido a partido, lo que le importa es ser elegido por aclamación en el congreso de abril. Y el PP murciano participará activamente de esa fiesta. Otra cosa es lo que venga después, una vez que el nuevo aparato de Génova escanee la situación del partido en Murcia, que no puede ser más desoladora. Y no bastará la sobreactuación de López Miras al estilo López Vázquez ni de Fernando López haciendo de Fernando Galindo: «Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo». Feijóo ha dejado Galicia para ganar España, y tal vez no se deje encandilar, al margen de las apariencias, por los que en Murcia llevan demasiados años sin ganar en Murcia.