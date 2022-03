Por qué le llaman invasión si es una guerra

El pacifismo, la abolición de la guerra, es tan fácil de asumir humanitariamente como difícil de entender cuando se mira a otro lado mientras crueles personas matan a inocentes.

Las podemitas Ione Belarra, Irene Montero (Princesa de Galapagar), así como el azote de ganaderos y cuidador de animales maltratados, Garzón, andan estos días haciendo oídos sordos a las bombas que caen sobre Ucrania, revelándose contra la entrega de armas al ejército ucraniano por parte de España, que Sánchez negó un lunes y admitió un martes.

Aclaremos conceptos:

A) La invasion es una acción que consiste en entrar en territorio ajeno ocupándolo. Puede ser pacífica, como la de emigrantes, o como la de turistas.

B) Si la invasión es ilegítima y se emplea la fuerza estaríamos hablando de agresión, y

C) Si una nación invade otra ajena y se producen enfrentamientos armados de forma prolongada estaremos contemplando, sin más miramientos ni meditación, una guerra.

Nos preguntamos ¿por que llamaban invasión y no agresión a la entrada de las tropas rusas en Ucrania? Y ¿por qué tras más de quince días de lucha armada, millones de desplazados y miles de muertos civiles y militares, hay quien sigue escribiendo y hablando de invasión o agresión eludiendo el término guerra?

A quien corresponde en España la responsbilidad de llamar a los hechos por su nombre le ha costado hablar claro, soltar la barra de equilibrista que le caracteriza y asumir que está participando en una guerra, enviando armas a Ucrania y no precisamente para atajar emigrantes o disuadir turistas.

Putin es un demostrado dictador geocéntrico y megalómano que mantiene aterrorizados a los lideres de la oposición rusa que, con suerte, están en la carcel, mientras otros han sido envenenados o asesinados. Un lobo al que no quitan el sueño los angustiosos balidos de los corderos.

Nacido en Leningrado (hoy San Petersburgo), bien haría en revivir el asedio nazi que padeció su ciudad durante tres años y los 642.000 civiles muertos de aquella contienda, muchos de ellos de frío y hambre, derivados de un acoso similar al que ahora somete a Ucrania.

Su actitud no es la de un ignorante de la historia; todo lo contrario, se asemeja al político vengativo que pretende devolver a Europa la guerra que nadie desea aunque sea en terreno y contra antiguos ciudadanos de la URSS a los que detesta.

Cabría recordar a Putin, como reflexión, que Leningrado aguantó por sus ciudadanos, no por Stalin, al que no querían por totalitario, y que Kiev y Zelenski aman profundamente la Ucrania libre que han forjado democráticamente. Poderosas armas y valores de las que Rusia no dispone.

De otra parte, Pedro Sánchez sigue labrándose el sobrenombre de ‘El cautivo’. Cautivo de un Gobierno multicolor apoyado por quienes no quieren la España constitucional y colaboradores que pregonan su separatismo de ella. A la vez, es cautivo de sus lógicos compromisos con la UE y la OTAN, de decisiones que le competen y a las que está obligada España.

Sin embargo, nuestro presidente ha ido a remolque de parte de su propio Gobierno ‘pacifista’ hasta que se desligó de su complejo con la frase «el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin».

Pedro Sánchez no es comunista, tampoco es Putin, pero cuando soltó, aunque tarde, la frase antes referida, no le aplaudieron ni los diputados de Podemos ni sus ministros Garzón, Belarra y Montero.

Enviar armas a Ucrania no estaba en su agenda, de ahí que, en principio, las pantallas de la televisión pública española incluyeran a modo de eslogan «no a la invasión» para identificar de forma opaca un claro conflicto bélico en estado puro, una guerra. ‘Operación militar especial’, la llama Putin.

Que el secretario general del PSOE tiene una habilidad asombrosa para mentir nadie lo pone en duda, pero el vicio de embaucar a los españoles con medias verdades utilizadas de manera interesada para intentar diluir las decisiones que estima perjudican su imagen como presidente unas veces, o ponen en riesgo la peligrosa composición del Gobierno que preside otras, no es precisamente una virtud.

Establecida la diferencia entre las guerras de Irak y Ucrania, Sánchez se ha soltado el lastre de su complejo, habla menos de invasión y de agresión y el eslogan de TVE ha desaparecido de las pantallas.

Ahora el mandatario ruso ya no es el invasor, ni el agresor, ni siquiera el señor de la guerra; Putin es Satanás, mientras miembros del Gobierno de España pretenden ser a un mismo tiempo ángeles de la paz y apóstoles del demonio que no condenan.