Los hombres perdemos la guerra

Me resulta obsceno citar a Hitler en un momento como el actual y aún más darle la razón sobre una de las frases que se le atribuye y que, al parecer, pronunció en los últimos días de su vida. «Quizá la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia», subrayó. Me resisto a aceptar lecciones de un ‘demonio’ como el mayor criminal de todos los tiempos, pero a la actualidad me remito para reconocer que en esta sentencia profética parece que no se equivocaba. Más nos vale que no acierte del todo y hemos de intentar que el pesimismo no se apodere de nosotros, como tampoco la histeria colectiva, mediante la que asignamos al aceite de girasol el protagonismo que le dimos al papel higiénico en los albores de la ya olvidada, pero aún presente y siempre amenazante, pandemia del Covid.

Los comportamientos irracionales flaco favor hacen tanto a nosotros mismos y nuestros paisanos, como a quienes ven caer las bombas que arrasan cada día con sus casas y con sus vidas. El miedo a la incertidumbre es comprensible, pero el remedio no puede ser la locura. Afortunadamente, las dosis de realismo y solidaridad parecen estar superando con creces a la insensatez y, una vez más, la humanidad alimenta su propia contradicción y muestra su peor y su mejor cara al mismo tiempo. Casi imposible y tal vez hasta inadecuado esquivar la guerra de Ucrania en estas líneas, aunque confieso mi ignorancia y desinterés sobre las mil y una guerras que asolan al mundo y que apenas resuenan en nuestras conciencias ni en los informativos o periódicos, pese a que las tragedias de quienes las sufren son tan dramáticas como las que copan las portadas. ¿Ironías de la humanidad o conflictos de interés, en el sentido más literal de la expresión? Lo peor es que, mal que nos pese, no hemos aprendido nada de la historia. O lo que es aún más terrible, lo que hemos aprendido dibuja un panorama aún más aterrador para nuestra especie. Tal vez sea inevitable y, como ya anunciaron los clásicos y resaltó el filosófo inglés Thomas Hobbes, «el hombre es un lobo para el hombre» y su estado natural lo lleva a enfrentarse continuamente contra el prójimo, al que ve como un contrario. Desde luego, cuesta ver la parte racional en quien diseña un plan para destruir una maternidad, con las madres y sus hijos dentro, como también cuesta entender a los que ejecutan la macabra operación de sobrevolar y disparar contra un centro de vida para transformarlo en el infierno de la muerte. Todo por un pedazo de tierra que no es de nadie y es de todos a la vez, pero por la que llevamos peleándonos desde antes de tener uso de razón. Entre bombas, amenazas de guerras químicas y escenarios apocalípticos se ha colado esta semana el 8M, como el día en que las mujeres reclaman con toda la razón del mundo su derecho a la igualdad. Solo espero que ese derecho no incluya que sean iguales que nosotros, al menos no iguales que los bárbaros que las maltratan y asesinan y aún menos que los que te montan un magnicidio sin despeinarse para pasar a la historia, aunque sea a la más oscura y tenebrosa. Lo injusto es consentir y promulgar que esta escasa, pero tremenda y terriblemente más ruidosa minoría representa a la enorme mayoría de hombres de bien que invaden el mundo de buenas obras, sin eco ni estridencias. El caso es que los monstruos de la guerra siempre han sido y aún siguen siendo del género masculino y, aunque sería de ingenuos negar que ha habido y hay mujeres malas, las pocas que han pasado a la historia con nombres y apellidos por su participación en conflictos lo han hecho como heroínas en defensa de sus pueblos. Me pregunto cómo hubiera cambiado el destino de la humanidad a lo largo de nuestra existencia si el poder lo hubieran ostentado las mujeres. Respóndanse ustedes. Ha tenido que ser bien entrado el siglo XXI cuando Cartagena se ha convertido en un baluarte de las mujeres, donde las féminas ostentan el poder y guían nuestros pasos. Alcaldesa, vicealcaldesa, presidenta de la Autoridad Portuaria, presidenta de la patronal COEC, rectora de la Universidad Politécnica, jueza decana, fiscal jefe, presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presidenta de la Federación de Hecinos y hasta una hermana mayor. Son ‘las diez ideales’, como una de ellas las ha bautizado, y caminan por nuestras calles sobre los cristales de los techos que ellas mismas han roto. Y la verdad es que se respira un aire más sosegado y calmado, con menos tensión y de mayor comprensión y entendimiento que en otros lares y otros tiempos. Creíamos superadas escenas y sonidos de tiempos más oscuros. Escuchamos las radios y parecen reproducir documentales de décadas lejanas, cuando son audios en un descarnado en vivo y en directo, en un tiempo más real que nunca. Nos toca enfrentarnos a un nuevo Hitler y su propaganda, contra su intento de aleccionarnos, de darnos lecciones incluso después de muerto. No sabemos cuántas vidas ni cuántas derrotas más nos costará, pero volvamos a enseñarle que nuestra victoria será que pase a la historia como tantos otros monstruos. Y aprendamos a cederle el mando a las mujeres que trabajan y desean tomarlo, porque tampoco sabemos si nos irá mejor, pero visto lo visto, ya va siendo hora de que nos echemos a un lado para que puedan intentarlo. ¿A qué esperamos?