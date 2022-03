Composición femenina

He comenzado una nueva lectura en el club que mantengo desde diciembre con mi hermana. Vamos a libro por mes, aproximadamente, y aunque pueda parecer poco, con la intensa vida de mamás trabajadoras que tenemos, ya me parece un logro. Con este ejemplar también me ha ocurrido lo que me viene sucediendo últimamente con cada nuevo libro: me cuesta conectar con la historia al principio. Sin embargo, después de varias páginas, he sucumbido a los atractivos de sus personajes, mujeres en su mayoría. Mujeres con perfiles, historias y tramas vitales muy diferentes pero con una escena y contexto común: un edificio de viviendas del Bronx de los años 50.

En Apegos Feroces, la escritora Vivian Gornick, una de las voces feministas más reconocidas de los últimos años en los Estados Unidos, evoca algunos de sus recuerdos de infancia marcados, de forma contundente, por esas figuras femeninas que entraban y salían de su vida como lo hacían de su casa y de su cocina. No he hecho más que comenzarlo y ya he conocido, al menos, a una decena de ellas. Como la señora Kerner considerada una de las ‘iluminadas’ del barrio por no encajar en el modelo de perfecta ama de casa y esposa. Su casa era, quizás, un desastre, pero sus voluntades, mucho más elevadas que las del resto. «Contaba historias porque anhelaba vivir en un mundo de belleza, entre gente culta y sensible. Y la sensibilidad, niñas, lo era todo. La vida de una persona era rica o pobre, valía una fortuna o no era más que un deshecho, dependiendo de si estaba enriquecida por la sensibilidad o despojada de ella». Me gusta la gente que tiene esa sensibilidad y, también, aquellas personas que la buscan, pese a no estar en el hábitat más adecuado. Era, sin duda, una rara avis en aquel vecindario de judíos norteamericanos de clase humilde. La señora Kerner era, según la propia escritora y periodista, una de las compañías que más demandaba en aquel ‘tetris’ de relaciones. Tampoco puedo evitar remontarme a mis recuerdos y a mi infancia, pues también en mi caso, han sido mayoritarias las influencias femeninas que siempre tuve cerca y, como ocurre en la novela, con marcados caracteres y temperamentos que, sin lugar a dudas, han determinado la persona que soy yo. Tratos y apegos que forzosamente nos van definiendo. Porque la mujer es una composición tan compleja como lo es la suma de tantas otras mujeres, influenciadas por otras más, que pasaron por su vida.